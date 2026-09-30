SWI Capital Holding Ltd. anuncia cambios en su Consejo de Administración y en su Comité de Auditoría

(Información remitida por la empresa firmante)

SINGAPUR y ÁMSTERDAM, 30 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- SWI Capital Holding Ltd. ("SWI" o "la compañía") anuncia cambios en la composición de su Consejo de Administración ("el consejo") y su Comité de Auditoría.

El Consejo de Administración ha nombrado a Ido Shavit como director independiente no ejecutivo de la compañía, con efecto a partir del 30 de septiembre de 2026. Shavit desempeñará su cargo hasta la próxima Junta General Anual de Accionistas, en la que su nombramiento se someterá a la reelección de los accionistas de conformidad con los Estatutos de la Compañía.

Shavit es un ejecutivo sénior que cuenta con amplia experiencia y actualmente ocupa el cargo de consejero delegado de Cycling Academy Ltd. Se unió a la organización en el año 2017 y asumió el cargo de consejero delegado en 2020, tras una década como propietario y director general de una empresa israelí de turismo y producción de eventos.

Al mismo tiempo, Jean-Pierre Verlaine dejará su cargo en el Consejo de Administración y, por consiguiente, su puesto como miembro del Comité de Auditoría, con efecto a partir del 30 de septiembre de 2026. Verlaine es también el beneficiario propietario y director del Grupo Engelwood, una gestora de inversiones regulada en Luxemburgo, que administra titulizaciones y otros vehículos segregados, algunos de los cuales mantienen relaciones comerciales con el grupo. A medida que el grupo ha seguido desarrollando su marco de gobierno corporativo, incluidas sus políticas relativas a las transacciones con partes vinculadas y los posibles conflictos de interés, Verlaine y el grupo han analizado la estructura más adecuada para sus respectivos roles y relaciones actuales. En este contexto, Verlaine ha decidido dimitir del Consejo de Administración, lo que proporciona una separación más clara entre las relaciones comerciales del Grupo Engelwood con el grupo y el gobierno corporativo de la compañía, y simplifica la gestión de estas relaciones en el futuro.

Tras la salida de Verlaine, Fernando Bolívar, miembro del Consejo de Administración, ha sido nombrado miembro del Comité de Auditoría, con efecto a partir del 30 de septiembre de 2026. Por lo tanto, el Comité de Auditoría estará integrado por Joseph Benhamou como presidente, Fang Ai Lian y Fernando Bolívar.

Arnaud de Puyfontaine, presidente de SWI, comentó: "En nombre del consejo, quisiera agradecer a Jean-Pierre su valiosa contribución a SWI durante un período importante en el desarrollo de la compañía. También nos complace dar la bienvenida a Ido al consejo. Su experiencia y perspectiva complementarán la experiencia actual del consejo a medida que SWI continúa ejecutando su estrategia y fortaleciendo aún más su marco de gobierno corporativo".

Acerca de SWI Group

SWI Capital Holding Ltd. (www.swi.com), que cotiza en Euronext Amsterdam con el símbolo SWICH (ISIN: SGXPZ11CH7U7), es la sociedad matriz de SWI Group. SWI Group opera como una plataforma global de inversión digital con participaciones a largo plazo en infraestructura digital como pilar fundamental. El grupo ofrece soluciones de inversión de primer nivel, impulsando el crecimiento, la resiliencia y el valor a largo plazo en los mercados

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