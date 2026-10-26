SWI Compute sale del anonimato para convertir gigavatios de potencia en fábricas de IA de NVIDIA (2)

(Información remitida por la empresa firmante)

- SWI Compute sale del anonimato para convertir gigavatios de potencia en fábricas de IA de NVIDIA, empezando en Europa

SINGAPUR y AMSTERDAM, 26 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- SWI Compute ha salido hoy del anonimato con el objetivo de construir y operar fábricas de IA de NVIDIA, comenzando sus operaciones en Europa. Esta empresa de infraestructura de IA a escala global cuenta con el respaldo de una capacidad energética de 3,6 gigavatios, que SWI Group ha dedicado seis años a asegurar en Europa y Estados Unidos. La nueva compañía, parte de SWI Group, que cotiza en Euronext Ámsterdam, se convirtió en agosto en 'Preferred NVIDIA Cloud Partner', ha realizado pedidos de sistemas NVIDIA por un valor aproximado de 1.000 millones de dólares y ha cerrado contratos con sus primeros clientes. SWI Compute llevará a cabo un despliegue a nivel mundial, aunque su presencia y sus instalaciones se concentrarán principalmente en Europa. Su primera fábrica de IA a gran escala, ubicada en Reino Unido, contará inicialmente con 30 MW de potencia, integrando cerca de 7.000 GPU Rubin y 3.500 CPU Vera, organizadas en racks NVIDIA Vera Rubin NVL72, cuya puesta en marcha está prevista para finales de 2027. Mediante el uso de tecnologías de red NVIDIA Quantum-X800 InfiniBand y NVIDIA Spectrum-X Ethernet, estos 30 MW constituyen la fase inicial de un campus en Reino Unido que se prevé ampliar hasta los 530 MW; este es, además, el primer paso hacia el objetivo de alcanzar una capacidad de 2,3 GW en fábricas de IA de NVIDIA para el año 2029.

"La disponibilidad de energía representa el principal cuello de botella para la infraestructura de IA en Europa. Tras dedicar seis años a obtener acceso a la red eléctrica, SWI Group está canalizando estos recursos energéticos hacia fábricas de IA de NVIDIA a través de SWI Compute. Apenas dos meses después de incorporarnos al programa NVIDIA Cloud Partner, nuestro equipo ha cerrado pedidos de hardware avanzado por un valor aproximado de 1.000 millones de dólares y ha formalizado los primeros contratos con clientes. La demanda del mercado sigue superando la capacidad disponible, por lo que estamos ampliando rápidamente nuestra presencia para dar respuesta a esta necesidad", afirmó Halil Mirakhmedov, consejero delegado de SWI Compute.

Europa cuenta con los investigadores, los fundadores y las empresas necesarios para desarrollar IA de vanguardia. Gran parte de este desarrollo se ha llevado a cabo utilizando capacidad fuera de Europa; además, la capacidad existente se ha asignado, en primer lugar, a los hiperescaladores globales y a los laboratorios de vanguardia, que son los únicos compradores capaces de suscribir contratos plurianuales a gran escala. Por el contrario, las empresas que tienen una necesidad más urgente, aquellas nativas de la IA con ambiciones de vanguardia pero con estructuras financieras propias de una empresa emergente, son las que encuentran mayores dificultades para acceder a dicha capacidad.

SWI Compute ha sido creada pensando en ellos. Ofrece acceso dedicado y bajo demanda a fábricas de IA de NVIDIA para empresas nativas de IA, laboratorios de investigación en IA y corporaciones en Europa. Estas instalaciones se sitúan cerca de los usuarios y de sus datos, bajo jurisdicción europea, permitiendo que la próxima generación de IA pueda ser entrenada, ajustada y desplegada en el mismo lugar donde se desarrolla. Su primer cliente, una plataforma de inferencia de IA con sede en Estados Unidos, ya ha contratado capacidad.

SWI Group comenzó a invertir en terrenos, infraestructura energética y estructuras físicas en 2020. Actualmente, cuenta con una capacidad energética de 3,6 GW distribuida entre Europa y Estados Unidos. Su presencia es especialmente sólida en Europa, donde dispone de cinco centros ubicados en Irlanda, Reino Unido, Dinamarca, España e Italia, uno de los cuales ya ha sido arrendado a un importante proveedor de servicios en la nube a gran escala. El Grupo desarrolla sus propias instalaciones, abarcando desde la conexión a la red eléctrica hasta la puesta en marcha. El suministro eléctrico ya está contratado y los sistemas han sido encargados.

Todas las instalaciones de SWI Compute se construyen siguiendo las arquitecturas de referencia de NVIDIA. De cara al futuro, SWI Compute diseñará, construirá y operará sus fábricas de IA utilizando la plataforma NVIDIA DSX AI Factory, una solución integral que permite el codiseño de los sistemas de computación, redes, alimentación eléctrica y refrigeración como un conjunto unificado. A partir de 2027, todos los nuevos centros, comenzando por campus de Reino Unido, seguirán el diseño de referencia NVIDIA Vera Rubin DSX AI Factory. Gracias a la arquitectura NVIDIA Vera Rubin NVL72, la plataforma DSX permite obtener hasta un 40 % más de capacidad de GPU manteniendo el mismo presupuesto energético.

La primera implementación utiliza sistemas NVIDIA Blackwell Ultra, a los que seguirán racks con CPU NVIDIA Vera; todo ello interconectado mediante tecnologías NVIDIA Quantum-X800 InfiniBand y NVIDIA Spectrum-X Ethernet. Dentro del ecosistema de fabricantes OEM y ODM de NVIDIA, SWI Compute ha seleccionado a sus socios de sistemas, con Delta Computers como integrador, junto con proveedores de almacenamiento de reconocido prestigio en el sector, para desplegar más de 8.000 GPU.

La rentabilidad de una fábrica de IA depende de tres factores: cuántos tokens produce por megavatio, durante cuántos años mantiene dicha producción y qué variedad de tareas es capaz de abordar. Gracias a la optimización continua del software, los sistemas instalados siguen generando valor mucho tiempo después de su puesta en marcha. Esta infraestructura permite ejecutar todo tipo de cargas de trabajo de IA en cualquier fase, desde el preentrenamiento hasta la inferencia mediante agentes, además de realizar simulaciones, procesamiento de datos y computación científica. Para los clientes de SWI Compute, esto supone contar con una capacidad que permanece siempre actualizada; para SWI Group, representa un activo que se mantiene productivo a largo plazo.

"Las fábricas de IA son una infraestructura esencial que transforma la energía regional en inteligencia y oportunidades económicas", afirmó Nico Caprez, vicepresidente de Crecimiento de Infraestructura Global de IA en NVIDIA. "SWI Compute pone la energía de Europa al servicio de un ecosistema compuesto por empresas nativas de IA, laboratorios, universidades y otras organizaciones. Basándose en las arquitecturas de referencia de NVIDIA e incorporando NVIDIA DSX para su próxima generación de fábricas de IA, SWI Compute está desarrollando una infraestructura productiva, duradera y versátil, capaz de atender a nuevos clientes y cargas de trabajo, y de seguir generando valor durante los próximos años".

Esta primera fábrica de IA representa solo el comienzo de la ambiciosa estrategia de expansión de SWI Compute. A partir del cuarto trimestre de 2027, está previsto que entre en funcionamiento su próxima generación de campus de IA en toda Europa, con el despliegue programado de miles de unidades GPU.

La ventaja competitiva de SWI Compute reside en el desarrollo de infraestructura en la nube para IA sobre una base energética ya controlada por SWI Group, con acceso a una capacidad eléctrica de hasta 3,6 GW distribuida en 24 ubicaciones.

Esto posiciona a SWI Compute para escalar rápidamente, transformando la infraestructura energética existente del Grupo en una plataforma en la nube para IA de próxima generación.

"Comenzamos a invertir en terrenos, suministro eléctrico e instalaciones básicas en 2020. SWI Compute es la pieza final, ya que proporciona una infraestructura totalmente integrada para las fábricas de IA de NVIDIA. SWI Group es ahora una empresa de infraestructura digital integrada verticalmente y con alcance transatlántico, desde la conexión a la red eléctrica hasta la GPU, y SWI Compute pone esa capacidad directamente en manos de los clientes que más la necesitan", comentó Max-Hervé George, fundador y consejero delegado, SWI Group.

Acerca de SWI Compute

SWI Compute es un proveedor de infraestructura e inteligencia artificial con sede en Europa y forma parte de SWI Group (Euronext Amsterdam: SWICH). SWI Compute completa la pila tecnológica de IA verticalmente integrada y de alcance transatlántico de SWI Group, al ofrecer servicios de computación a través de los campus europeos de AiOnX y los centros de datos de SWI Digital en Estados Unidos. Más información en www.swi-compute.com y www.aionx.com.

Acerca de SWI Group

SWI Group (SWI Capital Holding Ltd) es un grupo de inversión transatlántico que destina más del 80 % de su capital a infraestructuras digitales; cotiza en Euronext Ámsterdam bajo el ticker SWICH. Constituido mediante la fusión de Icona y Stoneweg, el Grupo invierte su propio capital principalmente en infraestructuras digitales, así como en el sector inmobiliario y otras oportunidades en mercados privados, combinando un enfoque emprendedor con una disciplina institucional. Más información en www.swi.com.

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