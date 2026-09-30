SWI Group informa sólidos resultados en el primer semestre de 2026 (1)

(Información remitida por la empresa firmante)

- SWI Group informa sólidos resultados en el primer semestre de 2026 a medida que acelera la transformación hacia una infraestructura de inteligencia artificial y una plataforma informática global

SINGAPUR y ÁMSTERDAM, 30 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- SWI Capital Holding Ltd. (Euronext Amsterdam: SWICH) ("SWI Group" o "el grupo") ha dado a conocer hoy su Informe Financiero Interno para el semestre finalizado el 30 de junio de 2026, revisado por Deloitte.

El primer semestre de 2026 marcó un hito importante en lo que respecta a la transformación de SWI Group en una plataforma global de infraestructura digital y computación de IA.

Resultados del primer semestre

A fecha de 30 de junio de 2026, SWI Group registró unos activos totales por valor de 4.400 millones de euros y un valor liquidativo ajustado de 2.300 millones de euros, lo que representa un incremento del 53% con respecto al 31 de diciembre de 2025. El beneficio del periodo ascendió hasta llegar a los 631,6 millones de euros, reflejando principalmente el valor reconocido por la inversión en Genesis Digital Assets, posteriormente renombrada SWI Digital.

El grupo está construyendo una plataforma de infraestructura digital integrada que abarca aproximadamente 4 GW de capacidad energética en Europa y Estados Unidos, además de combinar terrenos con suministro eléctrico, centros de datos e infraestructura de computación para IA.

Genesis Digital Assets (SWI Digital)

En junio de 2026, SWI Group llevó a cabo la adquisición de una participación inicial en Genesis Digital Assets, que posteriormente pasó a llamarse SWI Digital.

Tras el cierre del periodo, el grupo aumentó su participación hasta aproximadamente el 70% de los derechos de voto y obtuvo el control, creando una importante plataforma de infraestructura digital en Estados Unidos con aproximadamente 1,2 GW de conexiones seguras a la red eléctrica.

SWI Digital está llevando a cabo la ejecución de su plan de negocios, que incluye la optimización de su infraestructura existente y la conversión de sitios de minería de bitcoin adecuados en infraestructura de IA a gran escala y computación de alto rendimiento.

Cartera de infraestructura digital

Las actividades de infraestructura digital de SWI Group se desarrollan principalmente a través de dos plataformas.

AiOnX, la plataforma europea de infraestructura digital del grupo, cuenta con aproximadamente 2,3 GW de capacidad planificada, incluyendo un campus arrendado a un cliente de hiperescala.

SWI Digital proporciona al grupo aproximadamente 1,2 GW de conexiones seguras a la red, principalmente en Estados Unidos.

De forma conjunta, estas plataformas proporcionan a SWI Group una importante cartera de infraestructura con capacidad de procesamiento en dos de los mercados más importantes del mundo para la IA y la computación en la nube.

Construyendo una plataforma integrada de computación para IA

SWI Group está expandiendo su actividad más allá de la propiedad de energía, terrenos y centros de datos, incursionando en la infraestructura y los servicios de computación para IA.

En agosto de 2026, el grupo se convirtió en Socio Preferente de Computación, Redes y Software Empresarial en la Red de Socios de NVIDIA, y gracias a ello puede implementar infraestructura acelerada por NVIDIA para cargas de trabajo de IA que abarcan desde el entrenamiento de modelos hasta la inferencia a escala de producción.

SWI está formando un equipo tecnológico especializado que cuenta con experiencia en NVIDIA, Amazon, Intel y operadores líderes de hiperescala para desarrollar y operar una plataforma propia de IA en la nube para empresas, instituciones de investigación y desarrolladores de IA.

Gracias a la combinación de su cartera de infraestructura europea y estadounidense con capacidad de cómputo GPU, SWI busca llevar a cabo operaciones en toda la cadena de valor de la infraestructura de IA, que abarca desde centros de datos y energía hasta computación acelerada y servicios de IA en la nube.

Este modelo de integración vertical está diseñado para permitir a SWI invertir capital en respuesta a la demanda de los clientes y generar valor en múltiples capas del ecosistema de infraestructura de IA.

Estrategia

SWI Group está llevando a cabo la aceleración de su transformación hacia la infraestructura digital y prevé que este sector represente más del 90% de sus activos totales para el año 2027.

El grupo tiene la intención de concentrar capital y recursos de gestión en infraestructura digital, computación de IA y oportunidades relacionadas, donde su acceso a energía, infraestructura, capital y capacidades tecnológicas pueda generar valor a largo plazo.

Algunos activos no estratégicos seleccionados, principalmente terrenos para desarrollo de uso mixto y proyectos hoteleros, se han clasificado como activos disponibles para la venta.

Previsiones

SWI Group está en conversaciones avanzadas con proveedores de servicios en la nube a gran escala y desarrolladores de IA para llevar a cabo la firma de acuerdos de compra a largo plazo en múltiples ubicaciones.

El valor contractual total potencial de estas oportunidades asciende a decenas de miles de millones de dólares estadounidenses durante la vigencia de sus respectivos contratos.

Las prioridades inmediatas del grupo son convertir estas conversaciones en capacidad contratada, asegurar la financiación necesaria y acelerar el despliegue en sus plataformas europeas y estadounidenses.

SWI también está realizando las evaluaciones de una transacción en los mercados de capitales estadounidenses para respaldar la siguiente fase de su estrategia de infraestructura digital y computación para IA, sujeta a las condiciones del mercado y las aprobaciones necesarias.

El Informe Financiero Interno del primer semestre de 2026 está disponible para inversores y demás partes interesadas en formato PDF en la página web de SWI: (https://swi.com/reports/).

Este comunicado de prensa contiene información privilegiada en el sentido del artículo 7, apartado 1, del Reglamento (UE) 596/2014 sobre el abuso de mercado.

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Acerca de SWI Group

SWI Capital Holding Ltd. (www.swi.com), que cotiza en Euronext Amsterdam con el símbolo SWICH (ISIN: SGXPZ11CH7U7), es la sociedad matriz de SWI Group. SWI Group opera como una plataforma global de inversión digital con participaciones a largo plazo en infraestructura digital como pilar fundamental. El grupo ofrece soluciones de inversión de primer nivel, impulsando el crecimiento, la resiliencia y el valor a largo plazo en los mercados.

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