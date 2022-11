Tata Communications e Intertec Systems crean un Centro de Operaciones de Ciberseguridad en los EAU (2)

(Información remitida por la empresa firmante)

-Tata Communications e Intertec Systems amplían la colaboración y crean un Centro de Operaciones de Ciberseguridad en los EAU

DUBAI, EAU y SINGAPUR, 28 de noviembre de 2022 /PRNewswire/ -- Tata Communications International Pte Ltd., una filial de Tata Communications Ltd., un facilitador del ecosistema digital global, ha ampliado su asociación con Intertec Systems, un integrador de sistemas líder en los Emiratos Árabes Unidos (EAU), para ofrecer servicios gestionados en la región. Como parte de la asociación, Tata Communications aporta su Centro de Operaciones de Ciberseguridad (SOC) y servicios de seguridad gestionados para reforzar la ciberdefensa de las empresas de la región.

El SOC proporciona servicios de seguridad gestionados junto con inteligencia sobre ciberamenazas para proteger la información de misión crítica de las empresas, ofreciendo información de primera clase para ayudar a salvaguardar y proteger su negocio. Los servicios permiten a las empresas centrarse más en su negocio principal y utilizar sus recursos clave para proyectos críticos vitales para su crecimiento. La asociación aportará soluciones innovadoras de Seguridad, Comunicaciones Unificadas y Colaboración (UCC), Nube e Internet de las Cosas (IoT), junto con el soporte de servicio de Intertec Systems y su conocimiento del mercado empresarial en la región.

Las instalaciones de última generación de Intertec Systems responden a la demanda de los clientes de un SOC asequible, en el país y técnicamente avanzado, construido por Tata Communications, que mejore la detección de incidentes de seguridad y mitigue las importantes consecuencias de los ciberataques, como las pérdidas financieras y el daño a la reputación. Como parte de los servicios de SOC gestionados, Tata Communications proporciona análisis en tiempo real con inteligencia avanzada, aprovechando la automatización y el enriquecimiento de la información; supervisado 24x7.

Esto se basa en la solución de ciberseguridad dinámica de Tata Communications, que permite que las personas y los procesos se integren sin problemas y de forma exhaustiva en la base de la seguridad. Tata Communications cuenta con profesionales certificados para contrarrestar los crecientes riesgos y ramificaciones de las violaciones de la ciberseguridad, independientemente del origen, la hora del día o el tipo de ataque.

"El creciente ritmo de adopción de la tecnología en el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), incluidas las herramientas de trabajo a distancia y la migración a la nube, ha hecho que muchas empresas operen con mayor eficiencia y abran nuevas vías de negocio. La desventaja es que también ha hecho que las empresas sean más vulnerables a los ciberataques", dijo Naresh Kothari, director general y presidente de Intertec Systems. "Las asociaciones sólidas nos ayudan a avanzar en la digitalización en el CCG. Al crear una oferta integrada con Tata Communications, estamos añadiendo valor para nuestros clientes al aportar experiencia local y global. Juntos, tenemos la capacidad de abordar varios riesgos de ciberseguridad."

"Estamos contentos de ampliar nuestra asociación con Intertec Systems para permitir a las empresas de los EAU liderar en un mundo digital", dijo Vaneet Mehta, Jefe de Región, Oriente Medio, Asia Central y África, Tata Communications. "Nuestras fuerzas combinadas aportan conocimientos globales con experiencia local para ayudar a los clientes a transformarse digitalmente con agilidad y flexibilidad. El SOC de próxima generación, en el país, junto con nuestros servicios SOC gestionados, permite a los clientes adoptar un enfoque proactivo y predictivo para salvaguardar sus operaciones digitales desde la nube hasta el borde y los puntos finales."

Tata Communications ha sido declarada líder en servicios de resistencia cibernética por la firma analista global líder NelsonHall en su informe 2022 de la Herramienta de Evaluación y Valoración de Vendedores (NEAT). La empresa ha sido reconocida como líder en servicios de resistencia cibernética debido a sus capacidades cibernéticas integrales, respaldadas por una amplia cartera de servicios de red; además, sus inversiones en la plataforma abierta de detección y respuesta ampliada (XDR) y en la plataforma de automatización y respuesta de orquestación de seguridad (SOAR) para una detección de amenazas más rápida y una respuesta automatizada a las mismas.

Acerca de Intertec Systems

Fundada en 1991, Intertec Systems es un especialista regional en servicios de TI en Digital, Aplicaciones de Negocio, Servicios Gestionados, Nube, Seguridad e Infraestructura. Prestamos servicios a gobiernos, BFSI, sanidad y empresas en Oriente Medio y la India, con capacidad para ejecutar compromisos de más de 10 millones de dólares. Con oficinas locales en 5 países, contamos con el apoyo de nuestro ecosistema de más de 50 alianzas tecnológicas, capacidades de entrega y centros de operaciones de red y entrega de software. Más información: www.intertecsystems.com

Acerca de Tata Communications

Como parte del Grupo Tata, Tata Communications (NSE: TATACOMM; BSE: 500483) es un habilitador del ecosistema digital global que impulsa la economía digital de rápido crecimiento de hoy en día en más de 190 países y territorios. Liderando con confianza, permite la transformación digital de las empresas a nivel mundial con soluciones de colaboración y conexión, conectividad básica y de nueva generación, soluciones de seguridad y alojamiento en la nube y servicios multimedia. 300 de las empresas de la lista Fortune 500 son sus clientes y la empresa conecta a las empresas con el 80 % de los gigantes de la nube del mundo. Para más información, visite www.tatacommunications.com

Declaraciones prospectivas y de precaución

Algunas de las palabras y declaraciones contenidas en este comunicado relativas a Tata Communications y sus perspectivas, así como otras declaraciones, incluidas las relativas a la posición financiera prevista de Tata Communications, la estrategia empresarial, el desarrollo futuro de las operaciones de Tata Communications y la economía general de la India, son declaraciones prospectivas. Dichas declaraciones implican riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores, incluidos los financieros, normativos y medioambientales, así como los relativos a las proyecciones de crecimiento y tendencias del sector, que pueden hacer que los resultados, el rendimiento o los logros reales de Tata Communications, o los resultados del sector, difieran materialmente de los expresados o implícitos en dichas declaraciones prospectivas. Los factores importantes que podrían hacer que los resultados, el rendimiento o los logros reales difieran materialmente de dichas declaraciones prospectivas incluyen, entre otros, la imposibilidad de aumentar el volumen de tráfico en la red de Tata Communications; la imposibilidad de desarrollar nuevos productos y servicios que satisfagan las demandas de los clientes y generen márgenes aceptables; la imposibilidad de completar con éxito las pruebas comerciales de la nueva tecnología y los sistemas de información para apoyar nuevos productos y servicios, incluidos los servicios de transmisión de voz; la incapacidad de estabilizar o reducir la tasa de compresión de precios en algunos de los servicios de comunicaciones de la empresa; la incapacidad de integrar las adquisiciones estratégicas y los cambios en las políticas o normativas gubernamentales de la India y, en particular, los cambios relativos a la administración del sector de Tata Communications; y, en general, las condiciones económicas, empresariales y crediticias de la India. Entre los factores adicionales que podrían hacer que los resultados, el rendimiento o los logros reales difieran materialmente de dichas declaraciones prospectivas, muchos de los cuales no están bajo el control de Tata Communications, se incluyen, pero no se limitan a, los factores de riesgo analizados en los informes anuales de Tata Communications Limited.

Los informes anuales de Tata Communications Limited están disponibles en www.tatacommunications.com . Tata Communications no tiene ninguna obligación, y renuncia expresamente a cualquier obligación, de actualizar o modificar sus declaraciones prospectivas.

© 2022 Tata Communications Ltd. Todos los derechos reservados.

TATA COMMUNICATIONS y TATA son marcas comerciales o registradas de Tata Sons Private Limited en India y determinados países.

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/tata-communications-e-intertec-systems-crean-un-centro-de-operaciones-de-ciberseguridad-en-los-eau-301688135.html