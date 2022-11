Tata Communications pretende empoderar a 5 millones de mujeres para 2024 (2)

Se pone en marcha la segunda fase del proyecto 'School of Hope and Empowerment' en colaboración con The Better India; se amplía el alcance a los estados de Bihar y Odisha

MUMBAI, India, 2 de noviembre de 2022 /PRNewswire/ -- Tata Communications , un facilitador del ecosistema digital mundial, lanza hoy la segunda fase de su proyecto "School of Hope and Empowerment" (S.H.E), cuyo objetivo es proporcionar educación empresarial y orientación profesional a 5 millones de mujeres de aquí a 2024 en los estados de Bihar y Odisha (India). La fase 1 del proyecto ha motivado a las mujeres a completar la serie de educación y a ser empoderadas con conocimientos y habilidades para crear y gestionar un negocio de forma independiente, asegurando el acceso a una educación de calidad para todos.

"La fase 1 del proyecto School of Hope and Empowerment ha mejorado el bienestar de las mujeres de Jharkhand y las ha capacitado para desempeñar un papel fundamental en el progreso de su familia y de la comunidad en general", dijo Aadesh Goyal, director de Recursos Humanos de Tata Communications. "En la segunda fase, estamos multiplicando este proyecto por 10 para ayudar a las mujeres de los estados de Bihar y Odisha en la India. A través de este proyecto, estamos ampliando el acceso a los módulos de aprendizaje de auto-empoderamiento, al ecosistema de apoyo local y a las microcomunidades para cerrar la brecha de desarrollo rural y de género".

La fase 1 del proyecto, lanzada en la Conferencia Mundial de la UNESCO de 2021, ha superado su objetivo y ha llevado la educación empresarial a más de un millón de mujeres en el estado de Jharkhand en sólo un año, mucho antes de los 3 años comprometidos.

Las mujeres empoderadas de este proyecto son una encarnación del coraje y la confianza, superando barreras estructurales como los estereotipos de género, las responsabilidades domésticas, las limitaciones financieras y las presiones sociales. Este proyecto, una iniciativa de comunicación de impacto con múltiples medios y partes interesadas, está diseñado en colaboración entre Tata Communications y The Better India para apoyar y educar a las mujeres de las zonas rurales de la India. Como se informa en el Sustainable Development Report 2022 de Tata Communications, la sostenibilidad se basa en la premisa de que los resultados económicos positivos son posibles cuando gestionamos eficazmente nuestras actividades ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) y se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ODS) en política y práctica. El proyecto School of Hope and Empowerment está en consonancia con los ODS de la ONU número 5 (igualdad de género) y número 8 (crecimiento económico). Está empoderando a los jóvenes y a las comunidades rurales (especialmente a las mujeres) económica y socialmente a través de la formación profesional, empresarial y de habilidades para la vida que mejoran el acceso a los recursos, a las nuevas tecnologías y a los servicios financieros, apoyándoles para que se conviertan en contribuyentes activos de la economía.

Para celebrar y reconocer el éxito de la fase 1 de este proyecto, ambos socios han presentado una serie de vídeos educativos en los que aparecen mujeres empresarias de la vida real con sus historias. Una de esas historias es la de Kalawati Kumari, residente en la aldea de Kurumdegi, en el distrito de Simdega, en Jharkhand. Beneficiaria del proyecto, obtuvo una subvención empresarial para montar un molino de harina que hoy gestiona con sus propios fondos. También crea y fomenta las relaciones con sus clientes y gestiona el molino de harina. "En el taller se impartió formación sobre temas como la contabilidad, la gestión de las relaciones con los clientes, el entorno de la tienda y la importancia del ahorro", dijo Kalawati.

