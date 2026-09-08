(Información remitida por la empresa firmante)

-TCL obtiene más de 30 galardones internacionales en IFA 2026, en reconocimiento a sus innovaciones de vanguardia en pantallas, IA y hogares inteligentes

BERLIN, 8 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- TCL, líder mundial en electrónica de consumo y la marca número 1 en televisores Mini LED y de gran formato[1], anunció que recibió más de 30 galardones en IFA 2026, incluyendo siete reconocimientos como Premio a la Innovación de IFA y cinco Premios a la Innovación en Tecnología de Producto Global. Estos premios IFA se suman a los numerosos reconocimientos de medios de comunicación líderes en tecnología, como Android Authority, TechRadar, Tom's Guide y What Hi-Fi?.

Liderando la línea galardonada, el TCL X11L SQD-Mini LED TV se llevó a casa tanto el premio IFA Breakthrough 2026 de Android Authority como el premio Best in Show de Tom's Guide en IFA 2026, en reconocimiento a su tecnología SQD-Mini LED i de última generación. El TCL C8L SQD-Mini LED TV recibió el reconocimiento IFA Innovation Award Honoree por su avanzada tecnología de pantalla y su refinado diseño. El monitor para juegos TCL X3 Series OLED+ recibió la misma distinción Honoree por su contraste ultra alto, frecuencias de actualización y hermoso diseño. En los teléfonos inteligentes, liderados por el buque insignia P80 Ultra, la ultradelgada serie TCL P80 ganó el premio Best of IFA 2026 de Android Authority, y el P80 Ultra recibió un reconocimiento Honoree independiente del IFA Innovation Award por su sistema de cámara, pantalla y diseño líderes en su clase. En el ámbito de las gafas inteligentes, las RayNeo iO Smart Glasses obtuvieron el premio IFA Innovation Award Honoree por su asistente de IA integrado, mientras que las RayNeo GT Max AR Glasses recibieron tanto el reconocimiento IFA Innovation Award Honoree como el premio Global Product Technology Innovation Award por su experiencia de realidad aumentada con certificación Dolby Vision, la primera en el mundo.

La innovación de TCL se extiende al hogar conectado a través de una gama de productos cada vez más impulsada por IA. El aire acondicionado TCL Solar Series, el refrigerador TCL TwinMag Prime Fresh Series y el robot de compañía familiar TCL heyAiMe recibieron el premio Global Product Technology Innovation Award, mientras que el router TCL 5G AI CPE X5 obtuvo el reconocimiento IFA Innovation Award por sus completas funciones de inteligencia artificial.

Más allá de la innovación de productos, TCL contribuye al avance de los estándares de la industria. TCL y TÜV Rheinland publicaron conjuntamente el informe técnico SQD-Mini LED Display Industry White Paper, que presenta un marco sistemático para evaluar el rendimiento de las pantallas en diversas condiciones de visualización reales. TCL también recibió la primera certificación mundial SGS Natural Light Visual Comfort Certification, basada en un estándar desarrollado conjuntamente con SGS. En conjunto, estos premios, certificaciones e iniciativas de la industria subrayan el compromiso de TCL con el avance de las tecnologías de próxima generación y la integración de experiencias más inteligentes e intuitivas en la vida cotidiana.

Acerca de TCL

TCL es una marca líder en electrónica de consumo y líder mundial en la industria de la televisión. Presente en más de 160 mercados en todo el mundo, TCL se especializa en la investigación, el desarrollo y la fabricación de productos electrónicos de consumo, incluyendo televisores, sistemas de audio, electrodomésticos, dispositivos móviles, gafas inteligentes, pantallas comerciales y mucho más.

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/tcl-obtiene-mas-de-30-galardones-internacionales-en-ifa-2026-302872619.html