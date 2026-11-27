(Información remitida por la empresa firmante)

-27 años de experiencia en tecnología móvil: El TCL P80 Ultra obtiene el premio CES Innovation Awards 2027

LAS VEGAS, 27 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- TCL Mobile, una marca de smartphones profesionales que cuenta con 27 años de experiencia en ingeniería móvil, anunció que el TCL P80 Ultra ha sido galardonado con el premio CES Innovation Awards 2027 en la categoría de Dispositivos Móviles, Accesorios y Aplicaciones. El programa recibió un número récord de candidaturas, con cerca de 4.000 solicitudes revisadas a través de un panel de expertos de la industria. El reconocimiento se anunció antes del CES 2027, que se celebrará del 6 al 9 de enero en Las Vegas.

El TCL P80 Ultra es el primer smartphone del mundo en integrar la tecnología de confort visual NXTPAPER de TCL con una pantalla AMOLED, haciendo frente de esta forma a uno de los retos más antiguos de la industria: Proporcionar un confort visual avanzado sin comprometer la calidad visual de un teléfono de gama alta. Junto con el TCL P80 Pro, el TCL P80 Ultra es el único smartphone con certificación SGS de bajo brillo. También cuenta con la certificación TÜV Rheinland.

Este logro es un reflejo entorno a las décadas de inversión en tecnología y participación en la industria que definen a TCL como una marca de smartphones profesionales. TCL entró en la industria de la telefonía móvil en el año 1999, convirtiéndose en una de las primeras marcas de telefonía móvil de China. Adquirió el negocio global de teléfonos móviles de Alcatel en 2004 y Palm en 2015. En la actualidad, TCL posee cerca de 8.000 patentes, incluidas más de 2.000 en protocolos de comunicación, y trabaja con la UIT y el 3GPP en la estandarización de 6G, lo que la convierte en una de las pocas marcas de teléfonos inteligentes con experiencia que abarca desde 2G hasta 5G.

La innovación de TCL está apoyada en un modelo global integrado de investigación, fabricación y ventas. La compañía pone en marcha la mayor planta de fabricación de smartphones de China en Huizhou, que cuenta con una capacidad anual de aproximadamente 120 millones de unidades, además de seis plantas dedicadas en el extranjero, lo que le otorga la mayor presencia global de fabricación de cualquier marca china de smartphones. TCL aplica un proceso de calidad 4-sigma, en comparación con el estándar 3-sigma que suelen utilizar los ensambladores externos.

Un factor diferenciador clave es TCL CSOT, uno de los tres principales proveedores mundiales de paneles para smartphones. Esto sirve para que TCL disponga de una ventaja excepcional entre las marcas chinas de smartphones con fabricación de pantallas totalmente interna: La arquitectura de la pantalla, la optimización a nivel de sistema y la producción en masa se diseñan conjuntamente desde el principio, lo que acelera innovaciones como la tecnología NXTPAPER y permite una mayor integración de hardware y software.

Dentro del ámbito de la imagen móvil, TCL ha registrado 30 patentes internacionales que abarcan el zoom integrado en el sensor, Live Photo y la transferencia de datos entre dispositivos. En colaboración con ArcSoft, TCL desarrolló Quad Bayer Coding (QBC), que proporciona un 10 % más de resolución de zoom, y Night TurboRAW, con un 8% más de relación señal/ruido en condiciones de poca luz. Sus capacidades se ven reforzadas gracias a una investigación integral sobre composición mediante IA, realizada con la Universidad de Nottingham en CVPR 2025, y por haber obtenido el primer puesto en el ECCV Mobile AI Challenge.

TCL también ha establecido una base destacada de IA a través de colaboraciones en todo el ecosistema tecnológico global. TCL fue una de las primeras marcas chinas de smartphones en implementar Gemini y Circle to Search en toda su gama de smartphones, e integró las capacidades de IA de Microsoft Azure, incluyendo los modelos Azure OpenAI y Azure Speech Services, en su línea de smartphones. Desarrollada en colaboración junto a MediaTek y EAGLE LAB, esta optimización de tres capas abarca la programación de la NPU, la IA de procesamiento de imágenes, la IA para la comodidad visual de la pantalla, la voz multilingüe y la adaptación del modelo en el dispositivo.

La trayectoria profesional de la compañía va más allá de la innovación tecnológica. TCL trabaja con el estándar de calidad TL 9000 para telecomunicaciones, es un socio de confianza para 54 importantes operadores a nivel mundial y ha recibido de forma consecutiva la Medalla de Oro EcoVadis. Comercializa sus productos en más de 160 países y regiones y se encuentra entre los cinco principales distribuidores de smartphones en Norteamérica.

"Los premios dan visibilidad a lo que normalmente se queda dentro de la fábrica", afirmó Vito Wang, director general de la unidad de negocio de terminales móviles de TCL. "Este premio refleja un hecho simple: Nosotros desarrollamos la tecnología, contribuimos a definir los estándares, fabricamos las pantallas y construimos los teléfonos nosotros mismos. Eso es lo que significa ser una marca profesional de smartphones: No solo un producto, sino 27 años resolviendo problemas complejos de principio a fin".

Este recorrido continúa durante la celebración de CES 2027 en Las Vegas, donde TCL presentará sus últimas innovaciones móviles en su sexpositor (nº 25008). Allí, los asistentes podrán experimentar el TCL P80 Ultra junto con la gama completa de productos de TCL y también ver la exhibición del galardonado en el CES Innovation Awards Showcase, en el Venetian Expo, pabellón A, expositor nº 50243.

Acerca de TCL Mobile

TCL Mobile se especializa en la investigación, el desarrollo y la fabricación de teléfonos inteligentes, tabletas y dispositivos conectados. Con la misión de proporcionar 5G para todos, TCL Mobile ayuda a sus clientes a "inspirar grandeza" en sus vidas por medio de la tecnología y soluciones líderes en la industria.

Para más información visite la página web: https://www.tcl.com/global/en/mobile

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