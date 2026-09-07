TCL nuestra la vida inspirada en la IA en IFA 2026 a través de su universo de pantallas

(Información remitida por la empresa firmante)

Desde pantallas de próxima generación y experiencias de hogar inteligente impulsadas por IA hasta momentos inspirados en deportes, TCL presenta una visión inmersiva de la vida cotidiana en la era de la IA.

BERLIN, 7 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- TCL presentó hoy en IFA 2026 su visión de una vida inspirada en la IA a través del "Inspiration Habitat", un entorno inmersivo de vida inteligente que reúne pantallas de última generación, experiencias de hogar inteligente con IA y soluciones de energía sostenible. Basada en el Universo de Pantallas de TCL, la exposición muestra cómo las pantallas, en sus diversas formas y aplicaciones, están evolucionando hacia interfaces inteligentes que conectan a las personas con contenido, servicios y el mundo físico.

Con la Copa Mundial Femenina de Baloncesto FIBA 2026 celebrándose en Berlín durante IFA, TCL extiende esta visión desde el recinto ferial a experiencias para aficionados inspiradas en el deporte, mostrando cómo la innovación en pantallas y la vida con IA pueden acercar la energía de la cancha a la vida cotidiana.

"En IFA 2026, TCL muestra cómo la IA y la innovación en pantallas pueden crear experiencias más intuitivas, inmersivas y centradas en el usuario", afirmó Daniel Sun, director de tecnología de TCL Industries. "A través de nuestro Universo de Pantallas, TCL transforma las tecnologías avanzadas de pantallas y las capacidades de IA en experiencias tangibles para el hogar".

El universo de pantallas de TCL convierte la innovación en pantallas en inteligencia cotidiana

En IFA 2026, TCL reunió a expertos de las industrias tecnológica, del entretenimiento y creativa para analizar cómo las pantallas más grandes, la mejor calidad de imagen y la interacción inteligente están transformando el entretenimiento doméstico inmersivo.

Un producto destacado es el televisor TCL X11L SQD-Mini LED, que ofrece hasta un 100 % de la gama de colores BT.2020 All-Scene, atenuación precisa y un brillo máximo de hasta 10.000 nits HDR gracias a las tecnologías de visualización de última generación. TCL también presentó las gafas de realidad aumentada RayNeo GT Max, las primeras gafas de realidad aumentada con certificación Dolby Vision del mundo, que extienden la experiencia visual premium más allá del salón, a escenarios personales y móviles.

Vida inspirada en la IA: Inteligencia presente en los momentos cotidianos.

A través del ecosistema NXTHOME™, TCL presenta un enfoque vanguardista para la vida conectada, donde las pantallas inteligentes, los electrodomésticos conectados, las experiencias de IA, el diseño de interiores y la vida sostenible crean un entorno doméstico que se adapta a las necesidades de las personas.

El robot AiMe Family Companion da vida a la tecnología inteligente mediante una interacción multimodal natural y un control de movimiento realista. Los electrodomésticos con IA de TCL, como el aire acondicionado FreshIN 3.0 Ultra, el refrigerador empotrable TCL Free y la lavadora-secadora TCL AI SuperDrum P9 Ultra, transforman las capacidades de la IA en experiencias prácticas para el cuidado del aire, el almacenamiento de alimentos y el lavado de ropa.

Inspire su pasión: Llevando la emoción del deporte más allá de la cancha

Desde los Juegos Olímpicos hasta los mejores estadios del mundo, TCL sigue utilizando el deporte como una poderosa herramienta para conectar a las personas a través de momentos compartidos de pasión, rendimiento y posibilidades que inspiran grandeza en la vida cotidiana.

Con IFA 2026 y la Copa Mundial de Baloncesto Femenino FIBA 2026 celebrándose en Berlín, TCL traslada la energía del baloncesto femenino a su Inspiration Habitat mediante experiencias inspiradas en el baloncesto e interacciones con los aficionados. TCL integra el espíritu de #TCLforHer en sus activaciones y comunicaciones globales, celebrando la confianza, la resiliencia y la ambición que representa el baloncesto femenino.

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