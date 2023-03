Techtronic Industries obtiene unos sólidos resultados anuales en 2022

(Información remitida por la empresa firmante)

El margen bruto aumenta hasta el 39,3% y el EBIT hasta los 1.200 millones de dólares

HONG KONG, 2 de marzo de 2023/PRNewswire/ -- La empresa mundial de maquinaria eléctrica, limpieza y cuidado de suelos Techtronic Industries Co. Ltd. ("TTI" o el "Grupo") Ltd. (código bursátil: 669, símbolo ADR: TTNDY) se complace en anunciar los resultados consolidados auditados de la empresa y sus filiales para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022. TTI demostró la resistencia de su modelo de negocio en 2022 en un entorno operativo más difícil. Tras casi duplicar la base de ingresos de 2018 a 2021, el Grupo registró un crecimiento de las ventas del 2,8% en moneda local en 2022 gracias al extraordinario crecimiento del negocio MILWAUKEE

Nuestro negocio estrella, MILWAUKEE , creció un 21,8% en moneda local.

El flujo de caja libre aumentó en el segundo semestre hasta alcanzar los 329 millones de dólares.

El margen bruto mejoró por decimocuarto año consecutivo hasta el 39,3%, 54 puntos básicos más.

*Para el año finalizado el 31 de diciembre de 2022

El margen bruto mejoró por decimocuarto año consecutivo, pasando del 38,8% en 2021 al 39,3% en 2022. El EBIT de TTI aumentó un 0,8% hasta los 1.200 millones de dólares, con un ligero aumento del margen hasta el 9,1%. El Beneficio Neto disminuyó un 2,0%, hasta 1.100 millones de dólares, debido a un mayor gasto por intereses. El beneficio por acción disminuyó un 2%, hasta 58,86 céntimos de dólar. El Grupo generó un flujo de caja libre de 329 millones de dólares, con una enorme mejora en el segundo semestre. La relación capital circulante/ventas terminó el año en el 21,2%, frente al 20,9% de hace un año. Cabe destacar que los días de existencias de productos acabados disminuyeron 3 días, hasta 113 días a finales de año.

La división Power Equipment de TTI, que representa el 93,0% de las ventas totales, creció un 5,5% en moneda local. MILWAUKEE creció un 21,8% en moneda local, compensando los descensos de nuestros negocios de consumo y cuidado de suelos. En el negocio de Power Equipment, TTI generó un crecimiento orgánico de dos dígitos bajos en Europa y ROW, junto con un crecimiento positivo en el negocio principal de Norteamérica.

El Consejo recomienda un dividendo complementario de 90,00 céntimos de HK (unos 11,58 céntimos de dólar) por acción. Junto con el dividendo a cuenta de 95,00 céntimos de HK (unos 12,23 céntimos de dólar) por acción, el dividendo para todo el año ascenderá a 185,00 céntimos de HK (unos 23,81 céntimos de dólar por acción, igual que el año pasado.

Horst Pudwill, presidente de TTI, dijo, "Con un fuerte aumento del flujo de caja libre y un balance saneado, TTI está bien posicionada para seguir ampliando nuestra posición de liderazgo mundial en los sectores industrial, profesional y de consumo. Confiamos plenamente en nuestra capacidad para seguir ganando cuota de mercado y superar al mercado en 2023."

Joseph Galli, consejero delegado de TTI, comentó, "TTI está bien posicionada para superar al mercado en 2023. No solo hemos ajustado nuestra base de gastos de venta, generales y administrativos, sino que también hemos racionalizado nuestros gastos generales fijos y gestionado con prudencia nuestros niveles de producción, al tiempo que desarrollábamos una corriente de nuevos productos innovadores."

Acerca de TTI

TTI es un líder mundial en tecnología inalámbrica que abarca herramientas eléctricas, equipos eléctricos para exteriores, productos para el cuidado de suelos y productos de limpieza para el bricolaje, los consumidores, los profesionales y los usuarios industriales en los sectores del hogar, la construcción, el mantenimiento, la industria y las infraestructuras. La empresa se basa en cuatro pilares estratégicos: marcas potentes, productos innovadores, personal excepcional y excelencia operativa, que reflejan una visión a largo plazo para hacer avanzar la tecnología inalámbrica. La estrategia de crecimiento global de la búsqueda incesante de la innovación de productos ha llevado a TTI a la vanguardia de sus industrias, manteniendo al mismo tiempo altos estándares ambientales, sociales y de gobierno corporativo. La potente cartera de marcas de TTI incluye herramientas eléctricas, accesorios y herramientas manuales MILWAUKEE, AEG y RYOBI, productos de exterior RYOBI y HOMELITE, productos de diseño y medición EMPIRE y productos y soluciones de limpieza para el cuidado de suelos HOOVER, ORECK, VAX y DIRT DEVIL.

Fundada en 1985 y cotizada en la Bolsa de Hong Kong Limited en 1990, TTI es uno de los valores constituyentes del índice Hang Seng, el índice Hang Seng Corporate Sustainability Benchmark, el índice FTSE RAFITM All-World 3000, el índice FTSE4Good Developed y el índice MSCI ACWI. Para más información, visite www.ttigroup.com.

Todas las marcas registradas que no sean AEG y RYOBI son propiedad del Grupo. AEG es una marca registrada de AB Electrolux (publ.), y se utiliza bajo licencia. RYOBI es una marca registrada de Ryobi Limited, y se utiliza bajo licencia.

