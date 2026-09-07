(Información remitida por la empresa firmante)

- TECNO gana dos premios IFA Global Product Technology Innovation Awards por su teléfono modular y el Tonino Lamborghini TECNO TAURUS

BERLÍN, 7 de septiembre de 2026/PRNewswire/ -- TECNO, una marca global de tecnología innovadora impulsada por IA, obtuvo dos premios IFA Global Product Technology Innovation Awards en IFA 2026:

El Tonino Lamborghini TECNO TAURUS se alzó con el premio Oro a la Innovación en Tecnología de PC para Juegos Miniaturizados, destacando por su estética italiana y su excepcional rendimiento en un cuerpo compacto. El TECNO Modular Phone fue galardonado con el premio Oro a la Innovación en Tecnología Modular Magnética Ultradelgada, elogiado por su diseño ultradelgado y su exclusiva tecnología modular magnética.

Estos premios demuestran una vez más los avances constantes de TECNO en innovación de productos y su excelencia en el diseño, líder en la industria. Los Premios Globales a la Innovación en Tecnología de Productos fueron creados en 2014 por IDG, IFA y DIHK para celebrar la excelencia en la industria global de la electrónica de consumo. Los premios reconocen productos que establecen nuevos estándares en la industria e impulsan la innovación mediante tecnología inteligente y un diseño centrado en el usuario.

Teléfono modular TECNO: El smartphone modular más delgado del mundo.

Con tan solo 4,9 mm de grosor, el teléfono modular TECNO incorpora la tecnología patentada de interconexión magnética modular (IMC). Esta tecnología combina una matriz magnética de precisión con conectores pogo-pin, ofreciendo un ecosistema flexible para diversas necesidades. El dispositivo principal conserva una batería de 3000 a 4000 mAh, mientras que los módulos se alimentan directamente para una experiencia instantánea. Además, resuelve el problema inherente entre la creciente demanda de computación de IA y el espacio limitado en los dispositivos.

Esta tecnología ha recibido más de 20 galardones de los principales medios de comunicación, entre ellos CNET y Yanko Design, que la nombraron la mejor del MWC 2026, y The Verge, que la reconoció como la mejor tecnología móvil del MWC 2026.

Tonino Lamborghini TECNO TAURUS: Uno de los mini-PC para juegos con refrigeración líquida más pequeños del mundo

Con un volumen aproximado de 6,36 litros, el chasis panorámico transparente del Tonino Lamborghini TECNO TAURUS fusiona el icónico diseño italiano con la ingeniería más pura. Equipado con el procesador Intel Core™ i9-13900HK y la tarjeta gráfica NVIDIA GeForce RTX™ 5060 (614 AI TOPS, 145 W TGP, DLSS 4), alcanza el máximo rendimiento, ofreciendo una experiencia de juego de alta fidelidad y una estación de trabajo de IA de alta eficiencia. El sistema de refrigeración líquida mantiene las frecuencias máximas, mientras que sus 15 puertos y la conectividad WiFi 6E garantizan la máxima conectividad. Fue galardonado con el premio Best of MWC de Yanko Design.

Además, TECNO causó sensación en la IFA con el teléfono conceptual sin biseles de última generación, que cuenta con un revolucionario bisel de pantalla de 0 mm, y el portátil convertible MEGABOOK T15 360 Pro. Superando constantemente los límites del diseño, el rendimiento y la innovación en IA, TECNO es pionera en un sinfín de posibilidades para la tecnología del futuro.

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