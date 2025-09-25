La tecnología DURAST (R) de Polyplastics abre nuevas posibilidades de fabricación para plásticos de ingeniería

(Información remitida por la empresa firmante)

La tecnología de polvo fino DURAST (R)de Polyplastics abre nuevas posibilidades de fabricación para plásticos de ingeniería

TOKIO, 25 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Polyplastics Group, líder mundial en termoplásticos de ingeniería, ha anunciado la introducción de la tecnología DURAST (R) Powder, que transforma resinas de alto rendimiento en polvos finos, lo que permite el uso de diversos procesos de fabricación, desde la creación de prototipos hasta la impresión 3D y la producción en masa.

La tecnología DURAST (R) Powder microniza con éxito resinas de alta resistencia y alto peso molecular, que antes eran difíciles de pulverizar, en diversas formas, como esféricas o fibrosas, según los requisitos de la aplicación. En particular, las resinas de alto rendimiento, como el polímero de cristal líquido (LCP) y el sulfuro de polifenileno (PPS), presentaban dificultades con los métodos de molienda convencionales, como la aglomeración de partículas y la reducción de la fluidez. Gracias a la tecnología patentada de Polyplastics, DURAST (R) Powder logra una pulverización uniforme con un tamaño de partícula promedio de aproximadamente 1-100 micrómetros para LCP. Este polvo presenta una excelente fluidez y dispersabilidad en la mezcla, lo que contribuye a la estabilidad del proceso y a una mejor calidad.

Resinas como el tereftalato de polibutileno (PBT) y el poliacetal (POM) plantean importantes desafíos en términos de micronización debido a su baja transición vítrea cuando se procesan mediante métodos de molienda convencionales. En el caso del PBT y el POM, la temperatura de transición vítrea (temperatura por encima de la cual la resina se ablanda) es baja, lo que provoca que el material se aglomere fácilmente debido al calor por fricción durante el molido. La nueva técnica ha permitido la pulverización de estas resinas de alto peso molecular. Al considerar las propiedades térmicas y mecánicas de estas resinas y seleccionar los métodos de pulverización adecuados para cada una, la tecnología produce polvos con tamaños de partícula que van desde 20 micrómetros hasta 100 micrómetros, con una distribución de tamaño de partícula estrecha.

DURAST (R) Power es apto para la fabricación aditiva mediante impresoras 3D y sinterización de polvo, lo que permite la producción de formas complejas y piezas de alta precisión. Además, se prevé su uso como resina matriz para termoplásticos reforzados con fibra de carbono y como material de relleno o refuerzo orgánico.

*DURAST (R) es una marca registrada de Polyplastics Co., Ltd. en Japón y otros países.

