-Tecnología de formación de redes para todos los escenarios, que acelera la energía eólica y solar como energía principal

SHENZHEN, China, 19 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- La 3ª International Digital Energy Expo (IDEE) arranca oficialmente hoy en Shenzhen, reuniendo a líderes de la industria, representantes de organizaciones y centros de investigación, expertos del sector, clientes y socios de todo el mundo. Durante el evento, los participantes debatirán sobre las tendencias más vanguardistas de la industria, las nuevas aplicaciones tecnológicas y las prácticas comerciales de referencia, trabajando juntos para impulsar el desarrollo de alta calidad de la industria de la energía digital. En la ceremonia de apertura, el Sr. Zhou Jianjun, vicepresidente de Huawei y presidente de Marketing, Ventas y Servicios Globales de Huawei Digital Power, pronunció un discurso titulado "Tecnología de formación de redes para todos los escenarios: acelerando la energía eólica y solar como energía principal". Jianjun señaló que la neutralidad de carbono ha pasado de ser un consenso a una práctica, y que el rápido aumento de la tasa de penetración de la energía eólica y fotovoltaica debilita la red eléctrica e introduce dos desafíos importantes para los sistemas eléctricos: la alta proporción de energías renovables y equipos de electrónica de potencia. Aprovechando la innovación tecnológica y la experiencia continuas, Huawei está mejorando sus capacidades de formación de redes en diversos escenarios para facilitar la construcción de un nuevo sistema eléctrico estable. Este esfuerzo tiene como objetivo acelerar la energía eólica y solar como energía principal, iniciando una nueva era en la formación de redes para todos los escenarios.

Como proveedor y facilitador de tecnología, Huawei ha dedicado más de una década a impulsar la investigación en tecnologías de formación de redes. Al impulsar la transición del seguimiento y soporte de la red a la formación de redes, Huawei se mantiene a la vanguardia del desarrollo de la industria. Mediante la integración de hardware básico de desarrollo propio (dispositivo de potencia con alta capacidad de sobrecarga y fiabilidad; dispositivo de control digital con alta inteligencia y gran potencia de cálculo), arquitectura (arquitectura de cadenas de alta disponibilidad y arquitectura de potencia de dos etapas de alta seguridad) y algoritmos (algoritmos de formación de redes inteligentes), Huawei ha desarrollado seis capacidades clave de formación de redes para la generación, transmisión, distribución y consumo de energía, con el fin de promover la evolución de la formación de redes ESS a la formación de redes PV+ESS. Estas capacidades abarcan: nivel de cortocircuito, soporte de inercia virtual, amortiguamiento de oscilaciones de banda ancha, rápida respuesta de frecuencia primaria, arranque en negro de nivel mínimo y transición fluida en la red on/off.

Las tecnologías de formación de red se han utilizado ampliamente y se han implementado comercialmente a nivel mundial, estableciendo puntos de referencia para las transiciones ecológicas globales. En Oriente Medio, cerca de la costa del Mar Rojo, las tecnologías de formación de red de Huawei han ayudado al cliente a establecer la microrred más grande del mundo alimentada con energía 100 % renovable. Con un funcionamiento fiable durante dos años, esta microrred ha resistido con éxito cortocircuitos causados por condiciones meteorológicas adversas, garantizando un suministro eléctrico fiable. En el proyecto de 30 MW PV + 6 MW/24 MWh ESS en Xizang (China), Huawei ha ayudado al cliente a implementar la solución ESS de formación de red en un entorno de gran altitud, frío extremo y red débil. La solución aumenta la producción fotovoltaica de 1,5 MW a 12 MW. En comparación con otras soluciones del sector, la de Huawei integra un 75 % más de energía, lo que mejora considerablemente los ingresos del proyecto. El mayor proyecto integrado PV + ESS del mundo ha comenzado en Filipinas, sentando las bases para cerrar la brecha energética. Incluye sistemas fotovoltaicos de 3,5 GW y sistemas de almacenamiento de energía (ESS) de 4,5 GWh que forman la red. Gracias al control coordinado de PV+ESS de Huawei y a las tecnologías de arranque en negro a nivel de planta, el proyecto puede proporcionar una salida de energía constante durante 13 horas al día.

Huawei se compromete a liderar la innovación en tecnología digital e inteligente del sector. Ha creado la primera sinergia integral "dispositivo-borde-nube" del sector para la inteligencia fotovoltaica y de sistemas de almacenamiento de energía (ESS). Esto permite la gestión inteligente de todo el ciclo de vida de las centrales eléctricas, permitiendo operaciones y mantenimiento menos atendidas o incluso desatendidas, y maximizando los ingresos derivados de la comercialización de energía. Gracias a la profunda integración de la IA en todo el proceso de planificación, construcción, mantenimiento y operación, los errores de implementación y diseño en la construcción de ingeniería se reducen en un 40 %, la eficiencia de operaciones y mantenimiento se mejora en un 50 % y los ingresos operativos se incrementan en más de un 10 %. Esto ayuda a los clientes a construir plantas de energía renovable seguras, eficientes e inteligentes, impulsando al sector hacia una nueva era de automatización.

La alta calidad es fundamental para la sostenibilidad de la industria. Huawei Digital Power siempre prioriza la calidad y se esfuerza por alcanzar el éxito mediante la excelencia. Con capacidades sistemáticas basadas en procesos y una estrategia de calidad integral, Huawei incorpora altos estándares de calidad en todo el ciclo de vida del producto, desde la definición de la demanda y la gestión de materiales hasta la producción y la entrega, generando constantemente mayor valor para los clientes.

Huawei Digital Power seguirá colaborando con las autoridades de la industria, los operadores de redes eléctricas, las asociaciones del sector y las organizaciones de normalización para mejorar los estándares de la industria, optimizar el mecanismo del mercado energético y promover el desarrollo a gran escala, estandarizado y de alta calidad de la industria, impulsando la energía eólica y solar como energías principales.

