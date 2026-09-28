(Información remitida por la empresa firmante)

-TENNIIX presenta un robot de tenis con IA incorporada en las finales de la Billie Jean King Cup, impulsando una nueva era en el entrenamiento de tenis

SHENZHEN, China, 28 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- TENNIIX, patrocinador oficial de las finales de la Billie Jean King Cup 2026, presentó TENNIIX ULTRA MAX, un robot de tenis con IA incorporada desarrollado conjuntamente por Shenzhen Enhanced Power Technology Co., Ltd. y LimX Dynamics. La demostración combinó una inteligencia de tenis avanzada con movilidad robótica para explorar un nuevo modelo de entrenamiento deportivo.

En la pista con la tenista china Wang Qiang, el ULTRA MAX lanzó golpes desafiantes con efecto topspin y bolas altas, profundas y arqueadas, variando la colocación para desplazarla por la cancha. Los intensos intercambios pusieron de relieve la calidad de los golpes del sistema y su capacidad para mantener una presión constante, ofreciendo un entrenamiento exigente incluso para una jugadora profesional.

El ULTRA MAX integra el sistema de entrenamiento de tenis con IA TENNIIX PRO y la plataforma de movilidad TRON 2 de LimX Dynamics. TENNIIX aporta capacidades de percepción y toma de decisiones que funcionan sin necesidad de equipos de sensores externos. El sistema rastrea las trayectorias, el efecto y los puntos de bote de la pelota, detecta la posición y el movimiento del jugador, y recibe instrucciones de entrenamiento mediante interacción de voz inteligente. Una IA adaptativa ajusta los siguientes lanzamientos en función de la calidad de las devoluciones del jugador, generando patrones variados que incluyen saques rápidos, bolas cortas, golpes con fuerte efecto topspin y slices.

LimX Dynamics aporta una plataforma robótica híbrida (con ruedas y patas) que permite el movimiento multidireccional, giros, paradas rápidas y un posicionamiento estable. Su estructura ajustable permite alturas de lanzamiento de entre 1,2 y 1,6 metros, combinando el desplazamiento con la variación de altura para lograr una práctica más dinámica.

En conjunto, estas tecnologías apuntan a una transición desde los ejercicios de lanzamiento de pelotas preestablecidos hacia un entrenamiento reactivo que pone a prueba el movimiento, la selección de golpes y la regularidad de los jugadores.

La ambición más amplia de TENNIIX es hacer tangibles los beneficios de la IA en la práctica deportiva cotidiana. Al abordar desafíos como encontrar un compañero de entrenamiento disponible y de nivel adecuado, la empresa busca facilitar a más jugadores el acceso a un entrenamiento atractivo y adaptable. Se prevé que el despliegue futuro de ULTRA MAX en clubes e instalaciones de tenis complemente la labor de los entrenadores, amplíe las oportunidades de práctica y mejore la experiencia en la pista.

Ambas empresas tienen su sede en Shenzhen, aprovechando el ecosistema de robótica e ingeniería de la ciudad. Asimismo, está prevista la exhibición de ULTRA MAX durante las reuniones del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), donde se mostrará cómo la IA incorporada en sistemas físicos puede pasar de las demostraciones tecnológicas a aplicaciones deportivas prácticas.

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