TennRich expande el ecosistema de energía portátil Energizer® en Europa con disponibilidad inmediata de stock

LONDRES, 31 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- TennRich International Corp., socio global autorizado de la energía portátil Energizer, anunció hoy la expansión de su ecosistema de productos más completo en Europa. Con productos disponibles para envío inmediato, TennRich continúa fortaleciendo su presencia ofreciendo soluciones de energía fiables para estilos de vida modernos, en casa, en la carretera y fuera de la red eléctrica.

Energía de alto rendimiento para estilos de vida modernos

La línea Energizer se basa en soluciones de carga de alto rendimiento diseñadas para el estilo de vida actual, siempre en movimiento. Su núcleo es una batería externa USB-C de carga rápida PD de 20 W con una toma de CA integrada y adaptadores de viaje intercambiables, que ofrece velocidad fiable, seguridad y versatilidad para viajeros y profesionales internacionales.

Para los ecosistemas Apple, Energizer presenta una sofisticada gama de baterías externas inalámbricas magnéticas y un soporte de carga inalámbrica 3 en 1 con salida USB-C de 65 W. Este soporte innovador permite a los usuarios cargar iPhones, AirPods y Apple Watch, y su computadora portátil simultáneamente con una eficiencia elegante y sin cables. Además, las nuevas soluciones de carga inalámbrica para automóvil presentan un moderno diseño transparente que combina atractivo estético con una utilidad de alta velocidad.

Más allá del smartphone: Aventura y artículos esenciales para el hogar

Energizer está expandiendo agresivamente su presencia en las categorías de "Hogar inteligente" y "Exterior":

Estaciones de energía portátiles: Con capacidades de 700 W a 1.000 W , estas unidades proporcionan energía fiable para acampar, emergencias o teletrabajo.

Con capacidades de , estas unidades proporcionan energía fiable para acampar, emergencias o teletrabajo. Soluciones de audio integradas: Los altavoces portátiles combinan sonido de alta definición con iluminación LED vibrante y mayor autonomía, gracias a su capacidad de carga integrada que también permite cargar smartphones. La gama abarca desde altavoces portátiles de gran formato hasta altavoces HD compactos y magnéticos, diseñados para estilos de vida activos y en constante movimiento.

Los altavoces portátiles combinan sonido de alta definición con iluminación LED vibrante y mayor autonomía, gracias a su capacidad de carga integrada que también permite cargar smartphones. La gama abarca desde altavoces portátiles de gran formato hasta altavoces HD compactos y magnéticos, diseñados para estilos de vida activos y en constante movimiento. Elementos esenciales para viajes y hogar inteligente: Los adaptadores de viaje internacionales multifunción y las regletas inteligentes garantizan seguridad y conectividad en cualquier entorno.

Preparación estratégica para el mercado

"Hemos realizado una inversión significativa para garantizar que nuestro inventario completo esté disponible y listo para su distribución inmediata en los principales países europeos", afirmó Yvonne Chen, gerente de Marketing Global de TennRich. "Muchas de estas soluciones, en particular nuestras centrales eléctricas de alta capacidad y los híbridos de audio y energía, ofrecen una versatilidad que el mercado europeo apenas está comenzando a experimentar".

Desde cargadores portátiles de alta velocidad hasta artículos esenciales para el hogar inteligente y entretenimiento, TennRich se compromete a ser la solución integral de energía definitiva bajo la marca Energizer para minoristas y consumidores europeos.

Acerca de Energizer

Energizer es líder mundial en el dinámico negocio de soluciones de energía con una cartera completa de productos que incluye baterías Energizer: Energizer MAX alcalinas premium; Energizer Ultimate Lithium™; Energizer Advanced Lithium; baterías recargables y sistemas de carga; y linternas portátiles. Energizer continúa cumpliendo su rol como innovador tecnológico al redefinir las baterías externas y las soluciones de carga inalámbrica para satisfacer las necesidades de los usuarios de hoy y de mañana con las baterías externas Energizer para dispositivos portátiles recargables. Energizer redefine la unión entre energía, tecnología y libertad para lanzar al mercado productos enfocados en el consumidor que alimentan los dispositivos esenciales que ayudan a las personas a mantenerse conectadas y en movimiento, tanto en el trabajo como en el ocio, incluso en situaciones de emergencia.

Acerca de TennRich

TennRich International Corporation es líder mundial en soluciones energéticas, especializada en el desarrollo y la distribución global de productos de energía portátiles avanzados para electrónica de consumo. Como socio con licencia de Energizer desde hace años, TennRich ofrece soluciones energéticas innovadoras, fiables y fáciles de usar a mercados de todo el mundo. Visite nuestros productos en la página web www.energizerpowerpacks.com.

