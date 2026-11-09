Terciopelo, espejos y habitaciones en la planta alta: así es Pensão Amor, en Lisboa

(Información remitida por la empresa firmante)

El establecimiento de Cais do Sodré, que transformó el pasado bohemio de Lisboa en un espacio dedicado al arte, la vida nocturna y el alojamiento boutique, celebra su 15º aniversario. Descubra qué convierte a Pensão Amor en un lugar de arte, libertad y placer.

LISBOA, Portugal, 9 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- Una noche en Pensão Amor puede comenzar con un cóctel, continuar con un espectáculo de burlesque y terminar con una estancia en Madam's Lodge. Con motivo de su 15º aniversario en noviembre, este establecimiento de Cais do Sodré invita a los viajeros a descubrir la Lisboa bohemia durante una escapada, ofreciendo salones de cabaret, música e historias del antiguo barrio portuario.

Inaugurado en 2011, entre la Rua do Alecrim y la Rua Nova do Carvalho, conocida como Pink Street, Pensão Amor fue uno de los proyectos que contribuyeron a impulsar la regeneración urbana de Cais do Sodré. Hoy en día, el barrio es un punto de encuentro cosmopolita tanto para los habitantes locales como para visitantes de todo el mundo.

Donde perdura el pasado bohemio de Lisboa

Construido tras el terremoto de 1755 que devastó Lisboa, el edificio albergó en su día pensiones y lugares para encuentros discretos, por los que pasaron marineros, diplomáticos, espías y viajeros de todas partes del mundo. Su transformación en Pensão Amor preservó referencias a aquel pasado, desde la decoración hasta los nombres y personajes presentes en todo el establecimiento.

Cuando abrió sus puertas en 2011, las antiguas habitaciones se convirtieron en espacios para artistas y negocios creativos, mientras que los salones acogían espectáculos, exposiciones y fiestas. Esta combinación de restauración arquitectónica, actividad artística y vida nocturna forjó la identidad de Pensão Amor en Cais do Sodré.

"Cuando abrió Pensão Amor, Cais do Sodré era muy diferente. Quince años después, seguimos aunando música, espectáculos y vida nocturna en un lugar que mantiene su vínculo con la historia del barrio y celebra la diversidad y la libertad de expresión", afirmó Joana Gomes, gestora de proyectos de hostelería en Mainside Investments.

Tras las cortinas de terciopelo

Los salones de Pensão Amor evocan los cabarets de la Belle Époque. Espejos, cuadros y estatuillas conviven con cortinas y sillones de terciopelo; una sucesión de estancias invita a los visitantes a explorar distintos ambientes, desde zonas de bar y espacios para espectáculos hasta pistas de baile.

Cócteles de autor acompañan una programación que incluye burlesque, baile en barra, teatro, conciertos, fiestas temáticas y sesiones de DJ. Según la noche, los visitantes pueden disfrutar de una actuación, salir a la pista de baile o, simplemente, tomar algo mientras recorren los salones.

Quédese un poco más, en la planta superior

Desde 2023, Madam's Lodge ofrece una forma más inmersiva de vivir la experiencia de Pensão Amor: pasar la noche allí. En las plantas superiores, cada una de las 22 habitaciones constituye un mundo en sí mismo, con un entorno, un carácter y una narrativa propios, inspirados en las mujeres que marcaron la historia de Cais do Sodré.

Cartas, objetos y detalles decorativos dan vida a estas historias y despiertan la imaginación de los huéspedes. Las habitaciones ofrecen un refugio lleno de atmósfera sobre los animados salones, brindando la oportunidad de prolongar la velada sin necesidad de abandonar el edificio. Durante el día, gracias a la cercanía del río y de los barrios históricos de Lisboa, Pensão Amor – Madam's Lodge se convierte, además, en un punto de partida con estilo para explorar la ciudad.

Un 15º aniversario en dos actos

Los días 14 y 15 de noviembre de 2026, las celebraciones "Foreplay" y "The Act" conmemoran el 15º aniversario con artistas portugueses e internacionales dedicados al cabaret burlesco, el circo contemporáneo y las artes escénicas, además de ofrecer música y talleres creativos y sensoriales, como shibari, juegos con cera y baile en barra (pole dance). Las fiestas comienzan a las 17:00 h y se prolongan hasta la madrugada del domingo (hasta las 04:00 h) y del lunes (hasta las 03:00 h).

Para quienes planeen una escapada a Lisboa, este aniversario es la excusa perfecta para visitar Pensão Amor: acérquense a tomar un cóctel, disfruten de un espectáculo o alójense unos días en Madam's Lodge para descubrir los encantos de la ciudad.

Pensão Amor – Madam's LodgeRua Nova do Carvalho, 38, LisboaT: +351 962 628 127E: madam@pensaoamor.pt

Acerca de Mainside Investments

Mainside Investments es una empresa portuguesa especializada en el desarrollo y la gestión de proyectos inmobiliarios y turísticos con una identidad propia, caracterizados por un marcado enfoque en la cultura, el patrimonio y la sostenibilidad. La cartera de Mainside incluye proyectos emblemáticos como Pensão Amor, LX Factory (Lisboa), Moagem (Viana do Alentejo) y el grupo Zero Hotels.

Para más información, contacte con:Message in a BottleRui Oliveira MarquesTel.: +351 910 014 790Email: rmarques@messageinabottle.pt

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