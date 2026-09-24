Terrific nombra a Alberto Canteli Suárez, alto ejecutivo de Havas, presidente y director comercial

(Información remitida por la empresa firmante)

Un ejecutivo con sede en Dubái liderará el crecimiento global de la empresa de infraestructura de comercio social a medida que esta se expande hacia Oriente Medio

DUBÁI, EAU, 24 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Terrific anunció hoy el nombramiento de Alberto Canteli Suárez como presidente y director comercial, con efecto a partir del 1 de septiembre de 2026.

Canteli se incorpora procedente de Havas, donde ocupó cargos directivos durante 26 años en Europa, Oriente Medio, África y el Sudeste Asiático. Trabajando junto al fundador y consejero delegado Israel Grintz, liderará la estrategia comercial global de Terrific, el crecimiento en el segmento empresarial, las alianzas con agencias y operadores, y la expansión en el mercado.

La expansión en Oriente Medio comienza por los Emiratos Árabes Unidos. Terrific es una empresa internacional con sedes en Dubái, Ciudad de México y París, clientes en Norteamérica, Latinoamérica y Europa, y alianzas en Brasil, Japón e India.

Terrific está concebida como una infraestructura, no como una aplicación o un canal aislado. Traslada al sitio web de la propia empresa los formatos que las audiencias utilizan en las redes sociales —desde vídeos cortos y retransmisiones en directo hasta *feeds*, encuestas y chats— y permite realizar compras en cualquier momento. Las marcas transforman la atención en conversión; las empresas de medios incorporan la participación y una nueva capa de monetización. Ambas partes son propietarias de la audiencia, el contenido, los datos y la transacción.

"En el mejor de los casos, las plataformas te alquilan tu propia audiencia; en el peor, se la alquilan a tus competidores", destacó Grintz. "Las empresas deben ser dueñas de sus datos y de su contenido, además de gestionar su propia comunidad. Creamos Terrific para que puedan hacerlo. Alberto ha desarrollado su carrera en el sector que compra atención y sabe por qué es importante mantener la propiedad".

"Elegí Terrific porque aborda un problema comercial real", afirmó Canteli. "Las marcas y las empresas de medios generan una enorme atención a través de contenidos en redes sociales, pero necesitan transformar esa atención en conversiones, datos y valor a largo plazo para el cliente dentro de plataformas que ellas mismas controlan. Me incorporo para construir, aprender y escalar junto a Israel y el equipo".

Canteli trabaja junto al director de negocio John Edward Arnott Lynn, exconsejero delegado de VML Latin America y Grey Group Spain.

Acerca de Terrific

Terrific ofrece una infraestructura de comercio social para marcas, minoristas y empresas de medios. Permite a estas empresas gestionar sus propias experiencias sociales —desde compras en directo hasta vídeos con opción de compra y feeds interactivos— en sus propios sitios web, conservando así la audiencia, los datos y los ingresos. Su capa de inteligencia artificial ayuda a planificar, ejecutar y optimizar cada experiencia. Más información en www.terrificlive.com.

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