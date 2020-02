The Higher Committee of Human Fraternity celebra el primer aniversario del Human Fraternity Document (1)

Publicado 06/02/2020 10:58:50 CET

ABU DABI, EAU, 6 de febrero de 2020 /PRNewswire/ -- The Higher Committee of Human Fraternity, organismo independiente de los líderes religiosos, becas de formación y figuras culturales de todo el mundo, hospedó ayer un evento de celebración para conmemorar el aniversario del primer año del histórico Document of Human Fraternity for World Peace and Living Together. El documento fue firmado por Su Santidad el Papa Francisco de la Iglesia Católica y el Gran Imán de Al-Azhar, Su Eminencia el Jeque Ahmed El-Tayeb, durante la visita del Papa a la capital de los EAU en febrero del año pasado.

A la celebración, que se llevó a cabo en Abu Dabi, asistieron Su Alteza el Jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional, como apoyo de los esfuerzos del comité para conseguir las aspiraciones del Document of Human Fraternity.

Al inicio del evento, el Papa Francisco y el Gran Imán se dirigieron a los líderes de fe, líderes culturales y estudiantes que asistieron procedentes de todo el mundo en mensajes de video en los que reiteraron su compromiso para con las aspiraciones del Human Fraternity Document. En sus discursos, expresaron su agradecimiento y apreciación a los EAU por el gran apoyo proporcionado al esfuerzo del In Higher Committee.

En su discurso en el evento, el Jeque Abdullah explicó: "hemos sido honrados para llevar a cabo la firma del Document of Human Fraternity en la capital de los Emiratos Árabes Unidos, Abu Dabi, contando con el apoyo de Su Alteza el Jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Príncipe de la Corona de Abu Dabi y Ayudante del Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas de los EAU. Esto es un reflejo de nuestro compromiso para con sus valores, que están basados en nuestra estrategia nacional e internacional. El Document of Human Fraternity se ha incluido además en nuestro currículo de la escuela, y seguiremos apoyando las iniciativas que buscan propagar los valores de la tolerancia y conocimiento entre las personas, incluyendo el trabajo de The Higher Committee of Human Fraternity.

"Es un honor hospedar el The Higher Committee of Human Fraternity, e instamos a los países y agencias internacionales para incluir los valores y objetivos del documento en sus programas e iniciativas de desarrollo".

"También es un honor anunciar la continuación del Zayed Award for Human Fraternity, lanzado el año pasado por medio de Su Alteza el Jeque Mohamed bin Zayed, siendo otorgado al Gran Imán de Al Azhar, el Jeque Ahmed Al Tayeb, y al Papa Francis, en reconocimiento de sus esfuerzos para empoderar a las comunidades e inspirar a las personas sobre temas como la fraternidad y la paz. El premio anual reconocerá a los que unen para el bien de la humanidad y llegan a otro servicio de promoción de la fraternidad humana en el mundo".

"El documento afirma: 'Esta declaración podría constituir una invitación para la reconciliación y fraternidad entre todos los creyentes, de hecho también entre creyentes y no creyentes, y entre todas las personas de buena voluntad'. Se trata de una invitación para todo el mundo, sin importar su raza o religión, para congregarse en torno a los valores de la fraternidad humana. Instamos a todo el mundo a mantener y adoptar estos valores, sobre todo a las generaciones más jóvenes que ayudaron en la emergencia de este evento".

Durante el evento de celebración, los miembros del Higher Committee formaron parte de un panel de debate, actualizando su estrategia para conseguir las aspiraciones del Document on Human Fraternity, incluyendo el énfasis del Higher Committee sobre la dirección de los jóvenes y formadores. Centrarse en las generaciones futuras ha sido uno de los objetivos principales de la organización desde que se creó, y fueron varios los representantes jóvenes los que asistieron al evento de celebración. Además, el comité ha sido una pieza fundamental para facilitar un foro, que se celebró en Abu Dabi a principios del día, reuniendo a más de 150 estudiantes, líderes religiosos y líderes culturales de todo el mundo para dirigir el diálogo y escuchar a los líderes de las iniciativas que ejemplifican la fraternidad humana.

Echando un vistazo al futuro, dirigirse a los líderes jóvenes y estudiantes para instaurar los valores de la fraternidad humana será el objetivo principal de la organización, y el comité instará además a iniciativas que sirvan para las causas humanitarias destinadas a los líderes mundiales y para las poblaciones vulnerables en estas comunidades. Con su objetivo mundial, la organización busca incitar a la acción sobre temas de paz y fraternidad humana en las artes y los medios, comunidad, creación de política y formación.

The Higher Committee of Human Fraternity incluye a nueve miembros de EAU, España, Italia, Egipto, Estados Unidos y Bulgaria. Los miembros son: el Cardenal Miguel Àngel Ayuso Guixot, presidente del Pontifical Council for Interreligious Dialogue of the Holy See; el Juez Mohamed Mahmoud Abdel Salam, Secretario General del Higher Committee of Human Fraternity; Rabbi M. Bruce Lustig, Rabino Senior de la Washington Hebrew Congregation; Monseñor Yoannis Lahzi Gaid, Secretario Personal de Su Santidad el Papa Francisco; el profesor Mohamed Hussein Mahrasawi, Presidente de la Al-Azhar University; Mohamed Khalifa Al Mubarak, Presidente del Departamento de Cultura de Abu Dabi; doctor Sultan Faisal Al Remeithi, Secretario general del Muslim Council of Elders; Irina Bokova, antigua directora general de la UNESCO y Yasser Hareb, escritor emirati y presentador de TV.

La misión principal de The Higher Committee es la de inspirar acerca de los valores de la fraternidad humana entre la gente de diferentes fes, orígenes y nacionalidades de todo el mundo. Actúa bajo las aspiraciones destacadas en el Document of Human Fraternity al mantener reuniones con líderes religiosos, responsables de organizaciones internacionales y otros para instar a las acciones que van a crear un mundo más pacífico para toda la humanidad. Más recientemente, el comité se reunión con el Secretario General de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres y otros representantes senior de la ONU, para presentar los planes de la Abrahamic Family House, uno de los primeros proyectos sobre los que está asesorando el comité, debatiendo los planes futuros del grupo. Tras la reunión, el Secretario General acordó compartir el Human Fraternity Document con los 194 estados miembros de la ONU para beneficiarse de los principios y valores establecidos.

Acerca de The Higher Committee of Human Fraternity

The Higher Committee of Human Fraternity es un organismo independiente de líderes religiosos, académicos del ámbito de la educación y figuras culturales de todo el mundo cuya tarea es inspirar los valores de la fraternidad humana entre todas las personas. El comité controlará las aspiraciones del Document on Human Fraternity [https://www.forhumanfraternity.org/copy-of-document-on-human...]en todo el mundo al mantener reuniones con líderes religiosos, responsables de las organizaciones internacionales y otros para instar a llevar a cabo acciones que crearán un mundo más pacífico para la humanidad.

El comité trabajará además junto a las autoridades legislativas para inspirar de cara a una legislación nacional que refuerce los valores del respeto mutuo y coexistencia pacífica. Supervisará además una variedad de iniciativas que buscan desplegar las aspiraciones del Document of Human Fraternity, como la Abrahamic Family House, un centro interconfesional que se construirá en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos.

