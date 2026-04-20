The Power of Firsts: Kia lanza la campaña del EV2 como portal emocional hacia la movilidad eléctrica

Nueva campaña sobre las primeras veces significativas a través del EV2

El EV2 se posiciona como el vehículo eléctrico más pequeño de Kia y punto de entrada a la gama eléctrica de la marca

Campaña europea de 360 grados totalmente integrada que abarca televisión, cine, vídeos de productos, medios impresos y contenido concebido para redes sociales

(Información remitida por la empresa firmante)

MADRID, 20 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Kia Europe ha lanzado The Power of Firsts (El poder de las primeras veces), una nueva campaña integrada que marca la presentación del EV2, el vehículo eléctrico más pequeño de la gama de la marca y su modelo de entrada en la movilidad eléctrica.

Desarrollada en colaboración con INNOCEAN Berlín, la campaña posiciona al EV2 como el vehículo que hace posibles nuevas experiencias. Más allá de un mensaje puramente de producto, conecta con grupos de clientes nuevos y emergentes a través de una narrativa arraigada en las emociones, al tiempo que refuerza la identidad de marca vanguardista de Kia.

Celebrando nuevos comienzos

The Power of Firsts parte de una idea sencilla: las primeras experiencias moldean nuestra forma de ver el mundo. Ya sea la primera vez que conducimos solos, el primer impulso creativo o la primera aventura compartida, esos momentos suelen marcar transiciones clave hacia nuevas etapas de la vida.

El EV2 constituye un paso importante para ampliar el acceso a la movilidad eléctrica dentro de la gama de Kia, afirmó David Hilbert, Director de Marketing de Kia Europe. Con "The Power of Firsts" queremos centrar la atención en la experiencia humana. La campaña posiciona al EV2 como un compañero de los primeros momentos significativos y pone de manifiesto el deseo de Kia de conectar con los clientes de una forma auténtica y significativa que refleje su estilo de vida actual.

Una campaña de este tipo es, precisamente, una novedad para Kia, añadió Gabriel Mattar, Director Creativo de Innocean Berlín. Evoluciona con el tiempo, pasando de un anuncio tradicional a un segundo capítulo en las redes sociales. Una muestra de la búsqueda constante de innovación e inspiración por parte de Kia en todo lo que hace.

La ejecución creativa presenta una narrativa claramente orientada al futuro. Una serie de escenas íntimas retrata primeras veces significativas, todas ellas sutilmente conectadas por la presencia del EV2. Cada historia está concebida para conectar con un público amplio, dirigiéndose a audiencias diversas y evitando los estereotipos basados en la edad o en las etapas de la vida.

Un enfoque integral de 360 grados

The Power of Firsts se lanza como una plataforma multicanal en toda Europa. La primera fase de la campaña incluye una pieza principal para televisión, cine y plataformas digitales, acompañado de vídeos específicos de producto, anuncios impresos, contenidos digitales y contenido concebido para redes sociales como Instagram y TikTok. La campaña se ha planteado de forma modular. Esto mantiene una narrativa coherente y permite su adaptación a distintos formatos y mercados. Las fotografías neutras y los recursos digitales sirven de apoyo al sitio web del producto EV2 y al catálogo digital.

El segundo capítulo de The Power of Firsts

La campaña se ampliará en el verano de 2026 con una segunda fase, que incluirá la colaboración de creadores de contenido en diferentes disciplinas. Cada uno de ellos revisitará una primera vez personal y definitoria, con el EV2 integrado en su historia. Dos de los creadores presentados en el anuncio principal seguirán participando. Este enfoque integra la campaña de forma natural en las redes sociales y mantiene el interés a largo plazo, más allá del lanzamiento inicial.

Ampliación de la gama eléctrica de Kia

Como el eléctrico más pequeño de la gama de Kia, el EV2 desempeña un papel estratégico dentro de la creciente oferta de la marca en este ámbito. Complementa a los EV mayores de Kia con su formato compacto, el protagonismo de su diseño y su carácter emocionalmente distintivo, que captura la esencia de la marca. A través de una narrativa vanguardista, el EV2 está posicionado para conectar tanto con los segmentos de clientes actuales como con los nuevos.

Kia Europe

Kia Europe es la división europea de ventas y fabricación de Kia Corporation, una marca mundialmente reconocida con el objetivo de crear soluciones de movilidad sostenible que inspiren el movimiento en todo el mundo. Como proveedor de soluciones de movilidad sostenible, Kia lidera la difusión de los vehículos electrificados y con batería. Desarrolla una creciente gama de servicios de movilidad, animando a personas de todo el mundo a explorar las mejores formas de viajar.

Kia Europe, con sede en Fráncfort (Alemania), emplea en total a más de 5.500 trabajadores de 40 nacionalidades en 39 mercados de toda Europa y el Cáucaso. También supervisa la producción europea en las modernas instalaciones de la empresa en Žilina (Eslovaquia). Los innovadores productos de Kia siguen atrayendo grandes elogios, especialmente el vehículo eléctrico de batería EV6, que se convirtió en el primer coche coreano elegido Coche del Año Europa, en 2022.

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Contacto:Oficina de medios de Kia Europepr@kia-europe.com

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