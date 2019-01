Publicado 08/01/2019 15:02:22 CET

OTTAWA, Ontario, January 8, 2019 /PRNewswire/ --

-- The Royal Canadian Mint honra la valentía y sacrificio al dedicar su 2019 Proof Silver Dollar en el 75 aniversario del Día D

Con cada año nuevo, The Royal Canadian Mint mantiene su tradición de emitir un dólar de plata anual para conmemorar una historia de importancia nacional. Este año, Mint se enorgullece al honrar el papel fundamental de Canadá en el éxito de la invasión aliada de Normandía el 6 de junio de 1944 con el grabado tradicional del 2019 Proof Silver Dollar - 75th Anniversary of D-Day. Diseñado por el artista de Simcoe, Tony Bianco, la moneda representa de forma destacada de los canadienses llegando a las orillas bajo el fuego enemigo. Se trata de un testamento conmovedor de los valientes soldados que pusieron todo en riesgo para ayudar a Canadá y a sus aliados a ganar la Segunda Guerra Mundial. Múltiples grabados con la letra "V" de victoria en Código Morse ilustran la magnitud de un momento increíble en la historia militar.

Otro símbolo poderoso de los sacrificios realizados por los canadienses en el Día D está disponible en el 2019 $100-Karat Gold Coin. Aquellos que aterrizaron en la Juno Beach, lugar de la ofensiva de Canadá, son recordados por una sencilla impresión de bota situada en una elongación de playa situada en Normandía, Francia, tierra consagrada que siempre tendrá un lugar especial en los corazones y mentes de los Canadienses. Estos recuerdos memorables están disponibles a partir de hoy.

Innovando con la forma hay otro punto destacado de Mint que vuelve con el nuevo set de moneda de plata "de tres paneles" - Wings of Hope. Diseñada por el artista David Caesar, cuenta con dos planos rectangulares que flanquean una pieza central con forma de hoja de arce que produce una escena panorámica que cuenta con la majestuosidad del halcón peregrino con sus alas extendidas en dos hábitats familiares. Al lado izquierdo aparecen acantilados naturales, al tiempo que los rascacielos urbanos en los que anidan estos pájaros que están en peligro, se muestran en la parte derecha.

Otros productos, incluyendo varios pilares, que se lanzarán en enero, incluyen:

- La 2019 $200 Pure Gold Coin - Early Canadian History: La llegada de los europeos, diseñada por Alan Daniel; - El 2019 Classic Canadian Uncirculated Set; - El 2019 Gift Sets, celebrando los temas "Nacido en 2019", "Casados en 2019", "Cumpleaños Feliz" y "O Canada"; - La 2019 $20 Fine Silver Coin - Best Wishes on your Wedding Day, que cuenta con un diseño en forma de corazón del artista Sylvie Daigneault recubierto de forma selecta en oro rosa; - La 2019 $10 Fine Silver Coin- Welcome to the World; - La $3 Fine Silver Coin - Celebration of Love, que muestra un bouquet mejorado con cristal con flores coloridas diseñada por Anna Bucciarelli; - La doble grosor 2019 $25 Fine Silver Piedfort - Timeless Icons: Loon, que muestra un diseño de Pierre Leduc; - La 2019 5-Ounce Fine Silver Coin - Big Coin Series: moneda de 10 céntimos, con recubrimiento selectivo de oro en el anverso y reverso; - La 2019 $200 Pure Gold Coin - Canadian Coastal Symbols: The Arctic, diseñada por medio de Cathy Bursey-Sabourin; - La 2019 $50 Fine Silver Coin - Symbolic Canada, en la que se muestra el collage de Adam Young de los símbolos de Canadá con la forma de una hoja de arce; - La 2019 $20 Fine Silver Coin - Canadian Fauna: The Polar Bear, que cuenta con una mezcla de colores vibrantes y grabados clásicos en este diseño realizado por W. Allan Hancock; - La 2019 $20 Fine Silver Coin - The Valiant One: Bald Eagle, diseñada también por W. Allan Hancock; - La 2019 $3 Fine Silver Coin - Celebrating Canadian Fun and Festivities: Niagara Falls, diseñada por Steve Hepburn; y - La 2019 $5 Fine Silver Coin de cristal mejorada - Zodiac Series: Aquarius, en la que se muestra el trabajo de Jori Van Der Linde.

Las acuñaciones, precios e información de apoyo completas sobre cada uno de los productos están disponibles en la etiqueta "Shop" de http://www.mint.ca. Las imágenes de las monedas se pueden ver aquí [https://www.dropbox.com/sh/jm5zydf4p8nhtho/AAAXdspVLiKOIMw398bHHxi7a?dl=0 ].

Todos los productos pueden solicitarse directamente desde Mint a través del teléfono 1-800-267-1871 en Canadá, el teléfono 1-800-268-6468 en Estados Unidos, o de forma online a través de la página web de Mint. Las monedas están disponibles además en las tiendas de Royal Canadian Mint de Ottawa y Winnipeg, además de por medio de una red mundial de comerciantes y distribuidores, incluyendo los centros de venta participantes de Canada Post.

Acerca de The Royal Canadian Mint The Royal Canadian Mint es la corporación de la corona responsable de la acuñación y distribución de las monedas circulantes en Canadá. Como corporación certificada con la norma ISO 9001, está reconocida como una de las casas de moneda más grandes y versátiles del mundo, y ofrece una amplia gama de productos acuñados especializados de alta calidad y servicios relacionados a escala internacional. Para más información acerca de The Royal Canadian Mint, sus productos y servicios, visite la página web http://www.mint.ca.

