COMUNICADO: The Royal Mint lanza un conjunto de monedas con Paddington(TM) el simpático oso peruano

Publicado 28/06/2018 9:01:26 CET

LONDRES, June 28, 2018 /PRNewswire/ --

The Royal Mint ha revelado dos nuevas monedas conmemorativas para celebrar el 60 aniversario de la primera aventura de Paddington Bear en A Bear Called Paddington.

(Photo:https://mma.prnewswire.com/media/712014/The_Royal_Mint_Paddington_Bear.jpg )

(Photo:https://mma.prnewswire.com/media/712016/The_Royal_Mint_Paddington_Bear.jpg )

Este lanzamiento es sólo el comienzo de una serie de emocionantes aventuras para el oso favorito de Gran Bretaña con The Royal Mint. Los seguidores de Paddington pueden seguir su viaje en http://www.royalmint.com/paddington y #AllChangeAtPaddington.

Creado por primera vez en 1958 por Michael Bond, Paddington Bear ha capturado la imaginación de generaciones. Las monedas brillantes sin circulación y de color plateado de prueba de 50p caracterizan a Paddington en dos de los lugares más emblemáticos de sus aventuras en Londres - la Estación de Paddington y el Palacio de Buckingham.

Ya sea que estén familiarizados con los libros o las películas, los aficionados de Paddington reconocerán su maleta icónica, su estación de tren homónimo y el famoso Palacio de Buckingham, como muchos visitantes por primera vez a Londres también habrán experimentado.

Los diseños completos capturan los vivos azules y vibrantes rojos de la famosa trenca de Paddington y sombrero en detalle, la creación de dos obras de arte en miniatura que son monedas hermosas, coleccionables.

Dave Knapton, diseñador de la moneda de The Royal Mint, fue elegido para inmortalizar el carácter muy querido de Michael Bond para la colección de monedas y comentó: "Me encantaba leer los libros sobre Paddington cuando era más joven, y sentí un verdadero sentido de nostalgia cuando estaba diseñando estas monedas. Paddington era parte de mi niñez, pero ahora está siendo descubierto por toda una nueva generación. Quería llevar su retrato a la vida y mostrarle en un ambiente muy realista, así que comencé con un tren moderno en la Estación de Paddington, mostrando a Paddington esperando pacientemente en su maleta para su nueva vida."

Anne Jessopp, consejero delegado de The Royal Mint comentó: "Es maravilloso poder celebrar un personaje de la cultura popular tan amado como Paddington Bear, y el 60 aniversario de los libros parecía un momento apropiado. Estoy segura de que Paddington será muy honrado de ser el primer oso peruano en aparecer en monedas británicas."

La colección está disponible para la compra en The Royal Mint http://www.royalmint.com/paddington y distribuidores Royal Mint oficiales http://www.royalmint.com/corporate/official-distributors.

http://www.facebook.com/theroyalmint

http://www.twitter.com/royalmintuk

http://www.instagram.com/royalmintuk

Imágenes

The Royal Mint mantiene la propiedad de copyright (c) de todas las imágenes. Estas sólo pueden ser utilizadas para propósitos editoriales y no pueden ser vendidas o usadas para otros fines de marketing sin el permiso de The Royal Mint.

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/712014/The_Royal_Mint_Paddington_Bear.jpg https://mma.prnewswire.com/media/712016/The_Royal_Mint_Paddington_Bear.jpg

CONTACTO: Consultas de medios: +44(0)845-600-5018 (coste de las llamadas5p por minuto) o email a press.office@royalmint.com