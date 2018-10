COMUNICADO: The Stars Group anuncia el lanzamiento de una oferta privada de 750 millones de dólares de bonos sénior no asegurados

Publicado 22/06/2018 17:14:38 CET

TORONTO, June 22, 2018 /PRNewswire/ --

The Stars Group Inc. ("The Stars Group" o la "Compañía") anunció hoy la oferta presentada por Stars Group Holdings B.V. y Stars Group (US) Co-Borrower, LLC (los "emisores"), sus filiales de propiedad total indirectas, una cantidad principal añadida de 750 millones de dólares de bonos sénior no asegurados con vencimiento en 2026 (la "oferta").

The Stars Group pretende utilizar las ganancias netas de la Oferta, junto con la oferta de capital anunciada previamente por la Compañía, financiación bancaria y efectivo en mano para financiar la adquisición previamente anunciada de Sky Betting & Gaming.

Los bonos se ofrecerán y venderán en Estados Unidos solo a compradores institucionales cualificados de acuerdo con la Normativa 144A de la Securities Act of 1933, modificada (la "Securities Act"), y fuera de Estados Unidos de acuerdo con la Regulación S de la Securities Act.

La oferta y venta de los bonos no se registrarán dentro de la Securities Act y los bonos no se ofrecerán ni venderán en Estados Unidos o a personas estadounidenses sin registro o una exención aplicable de los requisitos de registro de la Securities Act y leyes de valores estatales aplicables. Este comunicado no constituye una oferta de venta o solicitud de oferta de compra de cualquiera de los valores, ni deberá existir ninguna venta de valores en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro o clasificación según las normas de valores de cualquiera de esta jurisdicción.

Acerca de The Stars Group

The Stars Group es un proveedor líder de productos y servicios tecnológicos en las industrias internacionales de juegos y entretenimiento interactivo. The Stars Group posee de manera directa o indirecta, también a través de su división Stars Interactive Group, negocios y marcas de juegos y comercialización relacionada, incluidos PokerStars, PokerStars Casino, BetStars, Full Tilt, and the PokerStars Players No Limit Hold'em Championship, European Poker Tour, PokerStars Caribbean Adventure, Latin American Poker Tour, Asia Pacific Poker Tour, PokerStars Festival y la gira de póker en vivo y las marcas del evento PokerStars MEGASTACK. Juntas, estas marcas reúnen a millones de clientes registrados en todo el planeta y constituyen el mayor negocio de póker del mundo al comprender juegos y torneos de póker, competencias patrocinadas de póker en vivo, acuerdos de marketing para salas de póker con marca y programación y contenidos de póker creados para la televisión y el público en línea. The Stars Group, mediante algunas de estas y otras marcas, también ofrece otros productos de entretenimiento interactivo. The Stars Group, a través de algunas de sus filiales, cuenta con licencia o aprobación para ofrecer u ofrece, mediante licencias o autorizaciones de terceros, sus productos y servicios en diversas jurisdicciones del mundo, como Europa, tanto dentro como fuera de la Unión Europea, Australia, América y otras. En particular, The Stars Group, a través de sus filiales, cuenta actualmente con licencias de juegos o aprobaciones en 18 jurisdicciones, con PokerStars siendo la marca de juegos en línea con más licencias del planeta, pues posee licencias o autorizaciones de operación en 17 jurisdicciones.

Nota de aviso relacionada con las declaraciones de futuro y otra información

Este comunicad de prensa puede contener declaraciones prospectivas e información que se encuadra en el significado de las leyes aplicables de títulos o valores, incluyendo, sin limitación, la oferta y adquisición, el uso de ganancias de la oferta y planes respecto a la financiación de las declaraciones prospectivas de la adquisición que pueden ser identificadas por el uso de palabras como "espera", "planea", "continúa", "estima", "prevé", "podría", "habrá de", "pretende", "podría", "puede", "haría", "debe de", "considera" y otras referencias parecidas al futuro, así como la forma negativa de estas palabras y expresiones. Estas declaraciones se basan en las expectativas actuales de la gerencia y están sujetas a una serie de riesgos, incertidumbres y supuestos, incluyendo riesgos de litigio, condiciones de mercado y económicas, perspectivas de negocio o oportunidades, planes y estrategias de futuro, proyecciones, eventos anticipados y tendencias y cambios reglamentarios que afectan a The Stars Group, sus filiales, y su respectivos clientes e industrias. No puede haber garantía de que los resultados reales no difieran sustancialmente de los expresados o implícitos en las declaraciones a futuro. Por favor, consulte el formulario de información anual más reciente de The Stars Group y los estados financieros anuales e intermedios y la discusión y análisis de la administración para obtener más información acerca de los factores, supuestos y riesgos que pueden aplicarse a las declaraciones a futuro de The Stars Group. Cada declaración de futuro habla sólo a partir de la fecha del presente comunicado, y The Stars Group no se compromete a corregir o actualizar cualquier declaración de futuro, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otra manera, excepto que sea requerido por la ley aplicable.

Para relaciones de inversores, contacte con: Tim Foran, Tel: +1-437-371-5730, ir@starsgroup.com; Para consultas de medios, contacte con: Eric Hollreiser, Press@starsgroup.com