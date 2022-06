THE ULTIMATE SUPERA LOS 1,2 MILLONES DE DÓLARES EN LA SUBASTA DE HEFFEL

- THE ULTIMATE, UNA MONEDA ÚNICA EN SU TIPO DE LA ROYAL CANADIAN MINT, SUPERA LOS 1,2 MILLONES DE DÓLARES EN LA SUBASTA DE HEFFEL

OTTAWA, ON, 1 de junio de 2022/PRNewswire/ -- The Royal Canadian Mint está encantada de que The Ultimate, una moneda de platino puro de un kilo única en su tipo, adornada con cientos de diamantes rosas de la famosa mina Argyle, se vendió por 1.261.250,00 dólares canadienses (incluida la prima del comprador), después de ofertas acaloradas que se intercambiaron durante una subasta en vivo realizada por Heffel Fine Art Auction House (Heffel). Este precio supera las estimaciones de preventa de 700.000 a 900.000 dólares canadienses. Esta singular obra maestra del arte numismático se vendió a un postor anónimo el 31 de mayo de 2022 y batió un nuevo récord para una moneda ofrecida en una subasta en Canadá. Heffel y Mint finalizarán la transacción de compra y los trámites en los próximos días.

"The Ultimate es la expresión más alta de la innovación, la habilidad y la artesanía de las personas que continúan haciendo de Royal Canadian Mint un líder mundial en el arte y la ciencia de la fabricación de monedas", dijo Marie Lemay, presidenta y consejera delegada de Royal Canadian Mint.

"Ha sido una oportunidad increíble para Heffel trabajar con Mint y ayudar a hacer historia con la venta de The Ultimate", dijo David Heffel, presidente de Heffel Fine Art Auction House. "Esta obra maestra única en su tipo es una obra de arte del más alto calibre y ha sido un honor colocarla en una colección excepcional. Esperamos seguir su viaje histórico en las próximas décadas".

The Ultimate es la joya de la corona de la recién lanzada colección Opulence de Mint. También es la primera moneda de un kilo de platino puro al 99,95 % de Mint. Pulido a la perfección, The Ultimate presenta un diseño inverso del artista canadiense Derek Wicks que da vida a la belleza de la flor de cerezo en un lienzo de 101,6 mm. Un total de 462 diamantes rosas Fancy Vivid y Fancy Intense (6,5 quilates de peso total) de la mina Argyle se han engastado a mano en piezas de joyería fundidas en platino y chapadas en oro rosa diseñadas por Beverly Hills Jewellers.

Acerca de la Royal Canadian Mint

Royal Canadian Mint es la corporación de la Corona responsable de la acuñación y distribución de las monedas en circulación de Canadá. The Mint es una de las casas de moneda más grandes y versátiles del mundo y ofrece una amplia gama de productos de acuñación especializados y de alta calidad y servicios relacionados a escala internacional. Para obtener más información sobre Mint, sus productos y servicios, visite www.mint.ca. Siga a Mint en Twitter, Facebook e Instagram.

Acerca de la Heffel Fine Art Auction House

Desde 1978, Heffel ha conectado a coleccionistas apasionados de todo el mundo con obras de arte sobresalientes, con ventas por un total de tres cuartos de mil millones de dólares. Con oficinas en Toronto, Vancouver, Montreal, Ottawa y Calgary, Heffel cuenta con el equipo de especialistas en bellas artes más experimentado de Canadá y ofrece un servicio al cliente superior tanto para vendedores como para compradores a nivel internacional.

