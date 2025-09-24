THE WORLD'S 50 BEST BARS PRESENTA LA LISTA DE LOS BARES CLASIFICADOS DEL 51-100

(Información remitida por la empresa firmante)

LONDRES, 24 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- A dos semanas de la celebración de The World's 50 Best Bars 2025, patrocinado por Perrier, se revelarán por noveno año consecutivo los bares clasificados de No.51 a No.100. La lista anual se elabora a partir de los votos de más de 800 expertos independientes, entre los que se incluyen bartenders, educadores y escritores especializados en bebidas.

La lista 51-100 incluye bares que comprenden 34 ciudades diferentes de todo el mundo

Hay 16 nuevas incorporaciones a la lista, que van desde São Paulo y San Francisco hasta Barcelona y Nueva Delhi

hasta y Nueva Delhi Dos ciudades se incorporan por primera vez: Taichung y Medellín

Estados Unidos lidera con ocho bares entre las ciudades de Chicago , Los Ángeles, Miami , Nueva York y San Francisco

, Los Ángeles, , y Europa lidera la lista con 15 bares

La lista 51-100 incluye 12 bares de Asia

De regreso a Asia para su 17.ª edición anual, The World's 50 Best Bars 2025 reunirá al sector mundial de las bebidas en Hong Kong para celebrar las mejores experiencias en coctelería de todo el mundo. Con la lista 51-100, 50 Best sigue destacando una variedad aún más amplia de destinos con bares y locales de coctelería excepcionales, y amplía su reconocimiento de la excelencia a escala mundial.

Las nuevas incorporaciones para 2025 son Bar Mauro (No.54) de Ciudad de México, Schmuck (No.59) de Nueva York, Exímia (No.61) de São Paulo, True Laurel (No.64) de San Francisco, Gokan (No.70) de Hong Kong, Vender (No.74) de Taichung, Three Sheets Soho (No.80) de Londres, Mamba Negra (No.81) y Bar Carmen (No.100) de Medellín, Victor Audio Bar (No.87) de Buenos Aires, Dry Wave Cocktail Studio (No.88) de Bangkok, Foco (No.89) de Barcelona, Opium (No.92) de Bangkok, Mírate (No.93) de Los Ángeles, Lair (No.96) de Nueva Delhi y Gucci Giardino (No.99) de Florencia.

La lista completa se puede consultar aquí.

Emma Sleight, Directora de Contenido de The World's 50 Best Bars, afirmó: "La lista ampliada 51-100 es otra oportunidad para celebrar la pasión, la creatividad y la hospitalidad de primer nivel que definen lo mejor del sector. Hoy, brindamos los locales que exceden la sofisticación, felicitamos a los increíbles equipos cuyo arduo trabajo ha hecho que su bar se gane un puesto en esta prestigiosa lista y esperamos que esto anime a más personas a descubrir su próximo destino para degustar bebidas".

The World's 50 Best Bars 2025 se retransmitirá en directo en el canal de YouTube de los 50 Best aquí, a las 20:00, hora de Hong Kong, el 8 de octubre de 2025.

