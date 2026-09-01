THE WORLD'S 50 BEST HOTELS 2026 ANUNCIA LA LISTA AMPLIADA DE LOS PUESTOS 51-100

(Información remitida por la empresa firmante)

LONDRES, 1 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- 50 Best ha dado a conocer su lista ampliada de hoteles clasificados del No.51 al No.100, lo que pone de relieve el compromiso de 50 Best de reconocer un abanico más amplio de experiencias hoteleras excepcionales. La lista abarca 23 territorios diferentes, 40 ciudades e incluye 10 hoteles independientes.

Estos hoteles anticipan la presentación del ranking The World's 50 Best Hotels 2026, que tendrá lugar en París el martes 15 de septiembre.

La lista completa se puede consultar aquí.

Asia encabeza la lista con 20 hoteles clasificados, incluidos siete en Japón, entre ellos Park Hyatt Tokyo (No.53), Hotel The Mitsui (No.79) en Kioto y Waldorf Astoria Osaka (No.89). Dos hoteles de China continental han entrado en la lista: Mandarin Oriental Shenzhen (No.90) y The Peninsula Shanghai (No.99).

La Réserve Paris encabeza la lista ampliada en el puesto No.51, con 16 establecimientos clasificados en Europa. Francia cuenta con otros tres establecimientos, entre los que se incluyen las nuevas incorporaciones Ritz Paris (No.72) y Carlton Cannes (No.80).

Italia encabeza la clasificación europea, con nueve hoteles, entre los que se incluyen: Il San Pietro di Positano (No.58), Castiglion del Bosco en Montalcino (No.62), Orient Express La Minerva en Roma (No.66) y Forestis Dolomites (No.68). Por otra parte, el Reino Unido cuenta con dos hoteles y Turquía tiene uno.

Nueva York encabeza la clasificación de Norteamérica, con tres hoteles, entre los que se incluyen: The Fifth Avenue Hotel (No.78), que también ha sido galardonado este año con el American Express Travel One To Watch Award, junto con Aman New York (No.87) y The Greenwich Hotel (No.92). México cuenta con tres establecimientos en la lista: Hotel Esencia (No.64), Montage Los Cabos (No.67) y Four Seasons Tamarindo (No.74).

En Sudamérica hay dos propiedades: Palacio Nazarenas (No.54) en Cuzco, Perú, y Hotel das Cataratas en las Cataratas del Iguazú, en Brasil (No.77).

Oceanía cuenta con dos hoteles: el Huka Lodge en Nueva Zelandia (No.82), situado en Taupō, y The Calile (No.83), situado en Brisbane (Australia), mientras que La Mamounia (No.75), en Marruecos, representa a África con un hotel incluido.

Faye Huggett, directora de comunidad de The World's 50 Best Hotels, comenta: "Esta lista ampliada, que abarca los puestos del 51-100, amplía el reconocimiento a una extraordinaria comunidad de establecimientos y hacia las personas apasionadas que les dan vida; cada uno de ellos define lo que significa hoy en día la gran hospitalidad".

La gala The World's 50 Best Hotels 2026 se retransmitirá en directo en el canal de YouTube de 50 Best aquí, el 15 de septiembre a las 20:00, hora de París.

Sitio web: https://www.theworlds50best.com/hotels/Centro de medios: https://mediacentre.theworlds50best.com/...

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