THE WORLD'S 50 BEST RESTAURANTS PRESENTA LA LISTA 51-100 PARA 2022

The World's 50 Best Restaurants Announces the 51-100 List for 2022

The World's 50 Best Restaurants Announces the 51-100 List for 2022 - 50 BEST/PR NEWSWIRE

LONDRES, 5 de julio de 2022 /PRNewswire/ -- The World's 50 Best Restaurants 2022, patrocinado por S.Pellegrino & Acqua Panna, revela hoy la lista de restaurantes clasificados entre los puestos 51 y 100 antes de la ceremonia de entrega de premios anual, que tendrá lugar el lunes 18 de julio en Londres. La lista anual es elaborada por un panel de votación equilibrado en cuanto a género, compuesto por 1.080 autoridades independientes del mundo de la gastronomía, desde chefs internacionales de renombre y periodistas gastronómicos hasta gastrónomos viajeros. La clasificación ampliada se elabora a partir del mismo proceso de votación que The World's 50 Best Restaurants y pone de relieve los establecimientos de hostelería de todo el mundo.

La lista 51-100 incluye 20 nuevas entradas de 15 ciudades diferentes, desde Ciudad de México hasta Melbourne

La lista 51-100 incluye restaurantes en 22 territorios de seis continentes

14 establecimientos son de Asia , 13 de Europa, 11 de América del Norte, 2 de Oriente Medio , 2 de África, 1 de Oceanía y 7 de América del Sur

, 13 de Europa, 11 de América del Norte, 2 de , 2 de África, 1 de Oceanía y 7 de América del Sur En comparación con la lista 51-100 del año pasado, se han añadido restaurantes de 5 nuevos destinos: Argentina , China (continental), Alemania, Singapur y EAU

, (continental), Alemania, Singapur y EAU La novedad más destacada de la lista 51-100 es Trèsind Studio, de Dubai (EAU), con el No.57

Asia cuenta con 14 entradas en la clasificación ampliada de este año, repartidas en siete ciudades, incluidos dos restaurantes de Tokio: Sazenka (No.59) y el nuevo Sézanne (No.82). Hay dos nuevas entradas de los Emiratos Árabes Unidos: Trèsind Studio (No.57) y Orfali Bros Bistro (No.87), ambos en Dubai. Otros debutantes son Rosetta (No.60) y Máximo Bistrot (No.89), de Ciudad de México, y tres restaurantes de Francia: Table by Bruno Verjus (No.77) en París, AM par Alexandre Mazzia (No.80) en Marsella, recientemente nombrado ganador del American Express One To Watch, y Flocons de Sel (No.99) en Megève. Para la lista 51-100, haga clic aquí.

William Drew, Director de Contenido de The World's 50 Best Restaurants, dijo: "Estamos encantados de que 20 nuevos participantes se unan a la lista ampliada. Es estupendo celebrar una amplia gama de restaurantes y los equipos que están detrás de ellos, ya que el mundo gastronómico sigue recuperándose y reconstruyéndose tras los enormes retos a los que se enfrentó durante la pandemia".

The World's 50 Best Restaurants 2022 se retransmitirán en directo en la página de Facebook de 50 Best aquí y el canal de YouTube aquí a partir de las 20:30 (hora de Reino Unido) el 18 de julio.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1851323/50_Best.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1802051/World_50_Best_2022_Logo.jpg

Acceso al centro de medios: https://mediacentre.theworlds50best.com