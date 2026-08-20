THIRDREALITY debuta como independiente en IFA con Matter Smart Home y Smart Care Solutions

(Información remitida por la empresa firmante)

BERLIN, 20 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- THIRDREALITY, una empresa de tecnología para el hogar inteligente centrada en dispositivos conectados fiables y fáciles de usar, hará su primera aparición independiente en un stand en IFA 2026, donde presentará sus últimos productos para el hogar inteligente basados en Matter y su solución de cuidado inteligente en el pabellón H1.2, stand 100, Messe Berlin, del 4 al 8 de septiembre de 2026.

En IFA de este año, THIRDREALITY presentará dos líneas de productos clave: dispositivos inteligentes Matter para el hogar, prácticos y diseñados para la automatización diaria, y una solución modular de cuidado inteligente que facilita una vida independiente y segura en el hogar.

Para el mercado del hogar inteligente, THIRDREALITY destacará su nueva línea Matter-over-Thread, que incluye el sensor inteligente de humedad del suelo, el botón inteligente, el enchufe inteligente y la bombilla inteligente. Esta línea está diseñada para simplificar la configuración de la automatización del hogar inteligente, ofreciendo a los usuarios mayor flexibilidad en los principales ecosistemas Matter. Estos productos cubren casos de uso cotidianos como el cuidado de plantas, el control de escenas, la monitorización del consumo energético y la iluminación.

THIRDREALITY también presentará una solución de seguridad inteligente basada en Zigbee, que incluye una sirena, un teclado, un sensor de movimiento y un sensor de puerta. Esta solución está diseñada para escenarios sencillos de protección del hogar, permitiendo a los usuarios monitorizar los puntos de acceso, detectar movimiento y activar alertas sonoras a través de dispositivos conectados. Amplía así el catálogo de Zigbee de THIRDREALITY, pasando de sensores individuales a una configuración de seguridad doméstica más completa.

THIRDREALITY también presentará ThirdStage HelpLink Smart Care, una solución de Age Tech diseñada para el cuidado de personas mayores en el hogar. HelpLink comienza con un altavoz central, botones de emergencia y conexión a una aplicación familiar, lo que permite a las personas mayores pedir ayuda mediante la voz o un botón. El sistema puede ampliarse con sensores de actividad, altavoces para habitaciones, monitorización de la calidad del aire, monitorización de constantes vitales y sueño junto a la cama, y módulos de gestión de medicamentos.

La gama Matter-over-Thread y los nuevos productos Zigbee tienen previsto su lanzamiento en la segunda mitad de 2026. La disponibilidad y el precio finales se anunciarán más cerca de la fecha de lanzamiento. Los modelos Zigbee existentes seguirán recibiendo soporte.

Visite THIRDREALITY en el pabellón H1.2, stand 100, Messe Berlin, del 4 al 8 de septiembre de 2026.

Acerca de THIRDREALITY THIRDREALITY es una empresa de tecnología para el hogar inteligente dedicada al desarrollo de dispositivos conectados fiables, fáciles de usar y prácticos. Su catálogo de productos incluye sensores, interruptores, enchufes, iluminación, controladores y productos de automatización compatibles con Matter, Thread, Zigbee y Wi-Fi.

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