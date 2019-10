Thundercomm presenta ofertas 5G listas para uso comercial en la Cumbre 5G de Qualcomm

Publicado 16/10/2019 3:55:09 CET

Las ofertas de 5G incluyen el módulo 5G IoT Thundercomm TurboX (TM) T55 SoM, la versión 5G basada en T55 de TurboX AI Kit y las soluciones 5G para aplicaciones de IoT empresariales e industriales.

BARCELONA, España, 16 de octubre de 2019 /PRNewswire/ -- Thundercomm, un proveedor líder mundial de productos y soluciones de IoT, ha anunciado sus ofertas de 5G listas para uso comercial en la Cumbre 5G de Qualcomm. Las ofertas de 5G incluyen los siguientes productos:

-- Thundercomm TurboX(TM) T55 System-on-Module (SoM) -- Versión 5G basada en T55 del TurboX AI Kit -- Soluciones 5G para seguimiento de ubicación y XR

TurboX T55 SoM logra una actualización integral

El TurboX T55 SoM está basado en el sistema de módem RF 5G de 2(a) generación Snapdragon(TM) X55 de Qualcomm®. Diseñado en formato LGA y M.2, el T55 SoM admite las bandas de espectro 5G NR sub-6 GHz y prácticamente cualquier banda de espectro sub-6 GHz, modo o combinación disponible. También es compatible con la conectividad LTE FDD y TDD y tiene capacidad GNSS incorporada. Aplicable a los modos de operación 5G autónomo (SA) y no autónomo (NSA), el T55 es capaz de crear una experiencia unificada para que los clientes creen nuevas aplicaciones 5G en diversos sectores verticales.

El TurboX T55 SoM marca una gran mejora en el rendimiento, la eficiencia y la baja latencia. El nuevo T55 SoM mejorado promete una conexión hiperrápida entre los dispositivos de campo y la red 5G, lo que permite una evolución significativa de las aplicaciones y servicios de IoT.

La versión 5G de TurboX AI Kit abre la posibilidad a dispositivos 5G

El Thundercomm TurboX AI Kit, equipado con el procesador Qualcomm® SDA845, es un dispositivo de desarrollo integrado de alto rendimiento, que admite el desarrollo de aplicaciones de inteligencia artificial en el dispositivo. Este año, presentamos una versión 5G de nuestro AI Kit que utiliza tanto el procesador Qualcomm SDA845 como el T55 SoM. El 5G AI Kit puede lograr un rendimiento de baja latencia, alta velocidad y bajo consumo de energía para aplicaciones de IoT de nueva generación al tiempo que admite el desarrollo de inteligencia artificial en el dispositivo.

Proporciona una potente plataforma de desarrollo de inteligencia artificial integrada de hardware y software, fácil de desarrollar y rápida de implementar para que las empresas y los desarrolladores creen pruebas de conceptos y desarrollen aplicaciones 5G, como juegos multijugador de respuesta rápida, vídeo inmersivo 360 grados y servidores perimetrales industriales. Las tecnologías de inteligencia artificial, junto con las redes 5G, ampliarán los beneficios y la innovación prometidos por la era 5G.

Las soluciones 5G listas para el comercio lideran las innovaciones en todos los sectores

Para recoger los beneficios de 5G, las empresas necesitan algo más que soporte de hardware. Necesitan soluciones probadas, prácticas y seguras que aceleren la adopción e integración, permitan la expansión global y se basen en productos fiables del sector.

Como proveedor líder mundial de productos y soluciones de IoT, Thundercomm aplica sus sólidos conocimientos y su experiencia en I+D con las plataformas de Qualcomm Technologies para proporcionar productos integrales. Además de un SOM habilitado para 5G, Thundercomm puede proporcionar variantes de productos y soluciones 5G como enrutadores, CPE y XR, así como soluciones personalizadas integrales que incluyen algoritmos de inteligencia artificial, middleware, desarrollo de SO, mejora y optimización para el SOM estándar o placa personalizada.

"Thundercomm se dedica a proporcionar tecnologías y soluciones de vanguardia en IoT. Con la evolución de las redes 5G, Thundercomm, con estas ofertas 5G, es un socio de confianza para nuestros clientes a la hora de ayudarles a aprovechar nuevas oportunidades 5G y desarrollar aplicaciones IoT más inteligentes y conectadas en el campo de la conducción autónoma, la fabricación inteligente, los robots y mucho más", afirmó Hiro Cai, CEO de Thundercomm.

"5G posicionará IoT para cumplir su promesa de escala masiva, latencia ultrabaja y ultraalta fiabilidad en comunicaciones entre dispositivos de todo tipo", afirmó Jeffery Torrance, vicepresidente de desarrollo comercial de Qualcomm Technologies, Inc. "Estamos muy emocionados de ver como Thundercomm presenta estas ofertas 5G para que IoT se base en nuestras tecnologías informáticas y de conectividad fundamentales y comience esta área prometedora".

Acerca de Thundercomm

Thundercomm, con sede en San Diego, es una empresa conjunta entre Thunder Software Technology Co., Ltd y Qualcomm (Guizhou) Investment Co., Ltd. Thundercomm se creó para acelerar la innovación en Internet de las cosas (IoT) y la industria automotriz, proporcionando soluciones únicas con tecnología de Qualcomm Mobile y plataformas automotrices. A través de su capacidad en sistemas operativos que incluyen Android, Linux y otros, una amplia cartera de software y tecnología de inteligencia artificial en el dispositivo obtenida de ThunderSoft, con tecnología avanzada de plataforma móvil Snapdragon y una red global de ventas y soporte, Thundercomm es un socio valioso y fiable para clientes de todo el mundo que tienen el objetivo de crear productos de alta calidad de nueva generación y acortar el tiempo de salida al mercado. Más información en www.thundercomm.com [http://www.thundercomm.com/]

Qualcomm y Snapdragon son marcas comerciales de Qualcomm Incorporated, registradas en Estados Unidos y otros países.

El sistema de módem RF 5G Snapdragon X55 de Qualcomm y Qualcomm SDA845 son productos de Qualcomm Technologies, Inc. y/o sus filiales.

