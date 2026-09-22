Thunes impulsa la solución Xpedite Remit de J.P. Morgan Payments para acelerar los pagos internacionales

(Información remitida por la empresa firmante)

Las capacidades ampliadas gracias a Thunes ayudarán a los clientes de J.P. Morgan Payments a realizar pagos más rápidos a cuentas bancarias y carteras móviles en más de 100 rutas de pago

SINGAPUR y NUEVA YORK, 22 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Thunes ha sido seleccionada por J.P. Morgan Payments para ampliar las capacidades transfronterizas de la empresa a través de su conjunto de soluciones Xpedite Remit. Las nuevas soluciones aprovechan tanto la conectividad de J.P. Morgan Payments con las redes locales de pagos en tiempo real como la amplia red global directa de Thunes, todo ello con el fin de satisfacer la creciente demanda de pagos transfronterizos rápidos, sencillos y fiables.

Con Xpedite Remit, los clientes se benefician de la protección del capital, la trazabilidad de principio a fin y pagos más rápidos —ya sea en la misma moneda o mediante una conversión de divisas fluida— en más mercados de todo el mundo. Las nuevas funcionalidades proporcionarán acceso a cuentas bancarias locales y carteras móviles a través de redes de pago disponibles las 24 horas del día y los 7 días de la semana en tiempo real, todo ello desde una única cuenta y conexión. La solución permitirá a los clientes disponer de acceso a 12.000 millones de carteras móviles y cuentas bancarias en más de 100 corredores proporcionados por la red de Thunes.

Gayathri Vasudev, directora global de Pagos de Alto Valor y Divisas de J.P. Morgan Payments, afirmó: Nuestros clientes quieren formas más sencillas y rápidas de transferir dinero a través de las fronteras y de llegar a las personas a través de los métodos de pago que prefieran. Por eso seguimos mejorando nuestras capacidades transfronterizas y ampliando aún más nuestra solución gracias a la colaboración con Thunes. Aprovechando hitos como nuestros recientes avances con el sistema de pagos minoristas de SWIFT, ayudamos a los clientes a crecer en nuevos mercados, al tiempo que les ofrecemos las experiencias más rápidas y fluidas que esperan.

A medida que los pagos digitales siguen creciendo a nivel mundial, los métodos de pago locales se están convirtiendo cada vez más en la forma preferida por consumidores y empresas para enviar y recibir dinero. Para las organizaciones que operan en varios mercados, adaptarse a esas preferencias puede suponer rápidamente una mayor complejidad.

Peter De Caluwe, cofundador y consejero delegado de Thunes, declaró: Estamos encantados de dar la bienvenida a J.P. Morgan Payments a nuestra red Direct Global Network. Thunes ofrece el cumplimiento normativo, la seguridad y la resiliencia propios del sector bancario que se requieren para transferir dinero de forma segura y rápida a escala mundial. Juntos, estamos demostrando cómo la infraestructura bancaria tradicional puede conectarse con los métodos de pago locales más populares para facilitar el comercio global a todas las partes implicadas.

La división de banca minorista y comunitaria de JPMorgan Chase también se beneficiará de la ampliación de las capacidades transfronterizas. En el caso de las cuentas de Chase, que dan servicio a aproximadamente 94 millones de clientes particulares y pequeñas empresas, se espera que las vías de pago mejoradas permitan agilizar los procesos de pago y faciliten la recepción de pagos en tiempo real en Estados Unidos.

Ashish Ajmera, director de Pagos Bancarios de Chase, indicó: A medida que los clientes realizan cada vez más transferencias transfronterizas como parte de su día a día, esperan que la experiencia sea rápida, intuitiva y fiable. Estas mejoras suponen un paso importante en nuestros esfuerzos por modernizar los pagos transfronterizos y ampliar las funcionalidades disponibles a través de nuestra amplia gama de productos y servicios, lo que ayuda a los clientes a enviar dinero al extranjero con mayor rapidez, transparencia y confianza.

La implantación inicial admite diversos casos de uso en materia de pagos —entre los que se incluyen liquidaciones instantáneas a proveedores, pagos de facturas y remesas— y estará disponible a nivel mundial, incluidos mercados clave con importantes flujos de remesas transfronterizas, como la India, México, Bangladés, Brasil, China, Colombia, Indonesia, Kenia, Nigeria, Pakistán y Filipinas.

Para obtener más información, consulte la noticia en la sección de noticias de J.P. Morgan Payments: https://www.jpmorgan.com/payments/newsroom/cross-border-payments-thunes-expansion

Si desea más información visite Thunes: https://www.thunes.com/

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