Thunes y Ripple amplían su alianza global para transformar los pagos transfronterizos

SAN FRANCISCO y SINGAPUR, 2 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Thunes, la Superautopista Inteligente para mover dinero a nivel mundial, y Ripple, proveedor líder de infraestructura de activos digitales para instituciones financieras, han anunciado una alianza ampliada para transformar los pagos transfronterizos a nivel global. Basándose en la exitosa colaboración establecida en 2020, esta alianza mejorará la experiencia de pago del cliente, agilizará aún más el movimiento global de dinero y ampliará el alcance de los pagos en mercados clave.

A medida que crece la demanda de servicios financieros digitales, Thunes ha integrado tecnologías de blockchain y activos digitales para optimizar su Red Global Directa. Al aprovechar la red propia de Thunes con las soluciones de pago basadas en blockchain de Ripple, ambas compañías impulsan pagos transfronterizos más eficientes y accesibles para instituciones financieras y empresas de todo el mundo. Los clientes empresariales de Ripple pueden retirar fondos con mayor facilidad en nuevas divisas y países, lo que mejora aún más sus capacidades de pago globales.

Thunes garantiza pagos confiables en tiempo real en monedas locales a través de su Red Global Directa y desempeña un papel clave para facilitar la entrega de última milla en regiones con infraestructura bancaria limitada. Esta alianza mejorará el alcance y la eficiencia de su Red, brindando a empresas y usuarios finales servicios financieros rápidos, seguros y accesibles. Thunes también utiliza Ripple Payments para optimizar su Sistema de Tesorería SmartX.

Ripple Payments permite pagos transfronterizos rápidos, transparentes y confiables, así como vías de entrada y salida para bancos, empresas de criptomonedas y fintechs de todo el mundo. Hasta la fecha, cuenta con una cobertura prácticamente global con más de 90 mercados de pago, que representan más del 90 % de la cobertura diaria de los mercados de divisas, procesando un volumen superior a los 70.000 millones de dólares.

Chloe Mayenobe, presidenta y responsable de operaciones de Thunes, comentó: "Miembros tanto del sector financiero tradicional como del ecosistema de activos digitales se conectan con Thunes. Nos encontramos en una posición privilegiada para conectar estos dos mundos e impulsar el futuro de los activos digitales, y nuestra alianza con Ripple lo demuestra. Al respaldar la liquidación en tiempo real y las integraciones locales profundas, permitimos que las empresas de activos digitales ofrezcan pagos transfronterizos fluidos, compatibles y accesibles a gran escala."

"Nos comprometemos a transformar el futuro de los pagos globales a través de la tecnología blockchain", afirmó Fiona Murray, directora general de Ripple para Asia-Pacífico. "Nuestra alianza con Thunes impulsa nuestra misión compartida de mejorar la eficiencia, la velocidad y la seguridad de los pagos globales. Al combinar la extensa y confiable Red Global Directa de Thunes con la infraestructura de activos digitales de Ripple, mejoramos la velocidad, la accesibilidad y el cumplimiento normativo de los pagos en todas las regiones. Esta alianza no solo facilita transacciones fluidas y de bajo coste, sino que también respalda la creciente demanda global de soluciones financieras innovadoras basadas en blockchain."

Thunes es la Superautopista Inteligente para mover dinero alrededor del mundo. La Red Global Directa patentada de Thunes permite a los Miembros realizar pagos en tiempo real en más de 130 países y más de 80 monedas. La Red de Thunes se conecta directamente a más de 7.000 millones de billeteras móviles y cuentas bancarias en todo el mundo, así como a 15.000 millones de tarjetas a través de más de 320 métodos de pago diferentes, como GCash, M-Pesa, Airtel, MTN, Orange, JazzCash, Easypaisa, AliPay, WeChat Pay y muchos más. La Red Global Directa de Thunes se diferencia por su alcance mundial, su Sistema de Tesorería SmartX interno y su Plataforma de Cumplimiento Fortress, lo que garantiza que los Miembros de la Red reciban velocidad, control, visibilidad, protección y eficiencia de costes inigualables al realizar pagos en tiempo real, a nivel mundial. Los miembros de la Red Global Directa de Thunes incluyen gigantes de la economía gig como Uber y Deliveroo, superaplicaciones como Grab y WeChat, MTO, fintechs, PSP y bancos. Con sede en Singapur, Thunes cuenta con oficinas en 14 ubicaciones, entre ellas Atlanta, Barcelona, Pekín, Dubái, Hong Kong, Johannesburgo, Londres, Manila, Nairobi, París, Riad, San Francisco y Shanghái. Para más información, visite: https://www.thunes.com/

Ripple es el proveedor líder de infraestructura de activos digitales para instituciones financieras. Ofrece software simple, compatible y confiable que optimiza la eficiencia, reduce la fricción y potencia la innovación en las finanzas globales. Las soluciones de Ripple aprovechan el XRP Ledger y su activo digital nativo, XRP, diseñado específicamente para permitir transacciones rápidas, económicas y altamente escalables en todos los casos de uso, tanto para desarrolladores como para el sector financiero. Con una trayectoria comprobada trabajando con reguladores y legisladores de todo el mundo, las soluciones de pagos, custodia y monedas estables de Ripple son pioneras en la economía de activos digitales, generando credibilidad y confianza en la blockchain empresarial. Junto con clientes, socios y la comunidad de desarrolladores, estamos transformando la forma en que el mundo tokeniza, almacena, intercambia y transfiere valor.

