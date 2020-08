Tickmill Group experimenta un crecimiento mayor en 2019

LONDRES, 26 de agosto de 2020 /PRNewswire/ -- Tickmill Group finalizó el año 2019 registrando un crecimiento destacado en la métrica de finanzas, un hecho que ha destacado de la forma siguiente:

-- Los ingresos netos permanecieron en 68,6 millones de dólares, lo que supone un aumento de un 52,1% frente a los resultados de 2018 de 45,1 millones de dólares. -- Los beneficios netos alcanzaron los 37,7 millones de dólares, con una subida de un 91,4% en comparación con la cifra de 2018 situada en 19,7 millones de dólares. -- El volumen de comercialización llegó hasta los 1.485 millones de dólares, lo que supone una subida de un 8,6% frente a 2018, mientras que la cifra total de movimientos ejecutados llegó hasta los 89,40 millones de dólares, un aumento de un 7% frente al año anterior. -- El volumen comercial mensual medio estuvo en 123.800 millones de dólares, vis-à-vis con los 114.300 millones de dólares de 2018, consiguiendo un aumento de un 8,3%.

Comentando los resultados, Mukid Chowdhury, responsable de finanzas de Tickmill Group, indicó: "El progreso llevado a cabo por medio de Tickmill Group en 2019 demuestra las mejoras continuadas conseguidas en todas las áreas de los negocios, desde las iniciativas de marketing y marca hasta el objetivo puesto en el servicio de primera clase para el cliente y las innovaciones introducidas en nuestra tecnología y productos. A pesar de algunas condiciones de comercialización complejas experimentadas en 2019, estas mejoras han permitido a Tickmill seguir atrayendo a nuevos clientes y continuar ampliando sus operaciones".

Chowdhury añadió: "La inversión realizada por el grupo, la administración y el personal de Tickmill aseguran el mejor servicio de su clase para nuestros clientes, con lo que se ha conseguido que Tickmill sea capaz de desplegar un crecimiento consistente de los ingresos. Seguimos estando comprometidos a seguir invirtiendo en el desarrollo de nuestras personas, productos y servicios, además de proporcionar a los clientes el servicio que esperan para asegurarse de que Tickmill es su proveedor de confianza en las necesidades de comercialización. Esta es una parte vital de nuestra estrategia para conseguir un crecimiento sostenible".

Rendimiento 2020

Avanzando hasta 2020, el panorama mundial ha cambiado de forma importante tras la pandemia mundial vista en la primera mitad del año.

Durante el periodo de confinamiento experimentando en muchos países, todas las entidades de Tickmill siguieron estando plenamente operativas, asegurándose de que sus clientes recibían un servicio completo y apoyo disponible al tiempo que desarrollaban nuevos productos y servicios para el año venidero.

Adicionalmente, en H1-2020 Tickmill Group ha visto un incremento en todas las métricas con ingresos netos de trading en la primera parte del año de 54.3$ millones y ganancia antes de impuestos de 35.4$ millones. Volúmenes de trading continuaron incrementándose con un promedio de volumen mensual de 132$ mil millones en H1-2020.

Estos resultados demuestran el serio compromiso que tiene Tickmill con sus clientes, asegurándose que sus necesidades estén satisfechas todo el tiempo.

ACERCA DE TICKMILL

Tickmill es un proveedor de servicios de comercio de Forex y CFD que ofrece productos de comercio de primera clase con condiciones competitivas por medio de sus cuatro entidades mundiales, Tickmill UK Ltd, autorizada y regulada por UK FCA, Tickmill Europe Ltd, autorizada y regulada por CySEC, Tickmill Ltd Seychelles, autorizada y regulada por Seychelles FSA y Tickmill Asia Ltd, autorizada y regulada por Labuan FSA.

Los CFDs son instrumentos complejos y disponen de un elevado riesgo de perder dinero de forma rápida debido al apalancamiento. El 73% y el 76% de las cuentas de los inversores al por menor perdieron dinero cuando comercializan CFDs con Tickmill UK Ltd y Tickmill Europe Ltd, respectivamente. Hay que considerar si entiende cómo funcionan los CFDs y si se puede permitir tomar altos riesgos de perder su dinero.

Para más información visite la página web: https://www.tickmill.com [https://www.tickmill.com/]

