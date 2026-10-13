De tierras áridas a la prosperidad: ¿Qué se ha logrado con 30 años de colaboración entre Fujian y Ningxia?

(Información remitida por la empresa firmante)

PEKÍN, 13 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Las Naciones Unidas la catalogaron en su momento como uno de los lugares menos aptos para la vida humana en el planeta. La sequía crónica y la tierra estéril condenaban a sus habitantes a una vida de extrema pobreza. A pesar de ello, Xihaigu, en el extremo sur de la Región Autónoma Hui de Ningxia, es aclamada hoy como un modelo de progreso socioeconómico y regeneración ambiental.

La clave de este éxito reside en una estrategia nacional, implementada en el año 1996 y diseñada para fomentar la cooperación de las regiones más desarrolladas de la costa este de China con los esfuerzos de alivio de la pobreza en el oeste, menos desarrollado.

Para conmemorar el 30 aniversario del lanzamiento de la estrategia, China Media Group ha producido De la tierra estéril a la prosperidad: la alianza Fujian-Ningxia. Este importante documental narra cómo se ha logrado en Ningxia un cambio decisivo, pasando del apoyo financiero externo al crecimiento autosostenible impulsado localmente y a la revitalización rural, con el apoyo de inversores y expertos de la provincia de Fujian. Entrevistas con empresarios, residentes reasentados y trabajadores humanitarios de primera línea revelan cómo los proyectos de reasentamiento ecológico a gran escala, la promoción de industrias que van desde el cultivo de la vid hasta el comercio electrónico rural, y las mejoras constantes en la educación, la atención médica y la infraestructura han contribuido a crear un modelo dinámico de desarrollo económico.

Al comentar sobre la notable transformación, la Subsecretaria General de la ONU, Melissa Fleming, afirmó que las Naciones Unidas acogerían con beneplácito la aplicación generalizada de este modelo de desarrollo.

El documental De la tierra árida a la prosperidad: la alianza Fujian-Ningxia se estrenó el 5 de octubre en el canal CCTV-4 de CMG.