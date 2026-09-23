Timur Turlov propone una mayor representación de Ucrania en la dirección de la FIDE

(Información remitida por la empresa firmante)

SAMARCANDA, Uzbekistán, 23 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- El papel de Ucrania en el ajedrez internacional se ha convertido en uno de los temas centrales de las elecciones a la presidencia de la FIDE de 2026, después de que Timur Turlov propusiera que Ucrania presentara a su propio candidato a la vicepresidencia de la FIDE en caso de que su candidatura resultara elegida.

Turlov, que se presenta a la presidencia de la FIDE junto al cinco veces campeón del mundo Viswanathan Anand, se dirigió a Ucrania en una reciente publicación en X, en la que destacó su larga contribución al ajedrez internacional y pidió una mayor presencia ucraniana en la dirección de la FIDE.

Ucrania es una de las grandes naciones del ajedrez mundial, escribió Turlov, haciendo referencia a las generaciones de jugadores y entrenadores del país. Afirmó que la FIDE no puede actuar al margen de lo que ocurre en el mundo y que Ucrania debería tener su propia voz en la sala cuando se debaten y se toman decisiones.

Posteriormente, Turlov invitó a Mykhailo Podolyak, asesor del jefe de la Oficina del Presidente de Ucrania, a que considerara la posibilidad de representar a Ucrania en la dirección de la FIDE.

Podolyak respondió que apoyaba la visión de reforma de Turlov y que estaba dispuesto a unirse personalmente al nuevo equipo de la FIDE. También afirmó que deseaba que las federaciones internacionales se centraran en sus objetivos deportivos fundamentales y en la competencia leal.

Turlov ocupa el cargo de presidente de la Federación de Ajedrez de Kazajistán desde 2023 y el de presidente de la Federación Internacional de Ajedrez Escolar desde 2025. La FIDE informa de que el programa nacional de Kazajistán El ajedrez en la educación llega actualmente a más de 1.500 colegios y 60.000 alumnos, y que se ha formado a miles de profesores.

Durante el mandato de Turlov, Kazajistán también ha acogido importantes competiciones internacionales, entre ellas los Campeonatos Mundiales de Ajedrez Rápido y Blitz y el Partido por el Campeonato Mundial de 2023 en Astana. La FIDE se ha asociado por separado con Freedom Holding Corp., la empresa financiera y tecnológica de Turlov que cotiza en el Nasdaq, en programas de desarrollo del ajedrez para 2026 destinados a apoyar torneos, jugadores, entrenadores, centros de formación, educación y desarrollo del talento.

La campaña de Turlov ha identificado el desarrollo digital, la educación en el ajedrez, la sostenibilidad financiera y el desarrollo institucional como algunas de sus prioridades para la FIDE.

Las elecciones a la presidencia de la FIDE tendrán lugar el 26 de septiembre de 2026, durante la Asamblea General que se celebrará en Samarcanda, Uzbekistán. La FIDE ha confirmado tres parejas de candidatos a la presidencia: Timur Turlov–Viswanathan Anand, Wadim Rosenstein–Gordon Tang y Jan Henric Buettner–Malcolm Pein.

Cada federación miembro representada dispone de un voto.

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