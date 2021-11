TINECO gana el CES 2022 Innovation Award en la categoría de hogar inteligente

Tineco FLOOR ONE S5 PRO Honored Innovation Award of CES 2022

El producto estrella de 2021 de Tineco, el aspirador inteligente de limpieza en seco y mojado, recibió el reconocimiento de la Asociación de Tecnología de Consumo

SEATTLE, 24 de noviembre de 2021 /PRNewswire/ -- Tineco, un líder en innovación en el sector del cuidado de los suelos en el hogar, ha anunciado hoy que ha sido galardonada en los CES® 2022 Innovation Awards en la categoría de electrodomésticos inteligentes por su limpiadora de suelos inteligente más avanzada, la FLOOR ONE S5 PRO.

La nueva adición a la línea FLOOR ONE de Tineco se basa en el rendimiento líder en el mercado del FLOOR ONE S3, galardonado con el CES 2020 Innovation Awards y ganador del premio RedDot Design Award 2020 y del premio Good Housekeeping Cleaning Award 2021. Los nuevos modelos FLOOR ONE S5 (S5, S5 PRO y S5 COMBO) cuentan con rodillos de cepillo actualizados que se deslizan estrechamente contra los zócalos y limpian los rincones de difícil acceso, y vienen equipados con tanques de agua más grandes para un mayor tiempo de limpieza y una pantalla totalmente nueva.

El FLOOR ONE S5 PRO cuenta con la tecnología de sensor inteligente iLoop™, propiedad de Tineco, que elimina las conjeturas al detectar la suciedad húmeda y seca, los residuos y otros desechos. A continuación, el aspirador ajusta automáticamente la potencia de succión, la velocidad del rodillo y el caudal de agua para satisfacer las distintas necesidades de intensidad de limpieza. La pantalla LCD de 2,1 pulgadas a todo color de la S5 PRO ofrece una vívida animación en 3D para que los usuarios vean en tiempo real el estado de la limpieza y la orientación, los niveles de batería y succión y las alertas de mantenimiento. Esta interacción aporta una experiencia de limpieza inteligente y eficiente a los usuarios.

"Estamos encantados de recibir este prestigioso premio a la innovación tecnológica y de ser reconocidos por un increíble panel de expertos líderes del sector. El objetivo de Tineco es ofrecer siempre una tecnología inteligente y un gran diseño para mejorar la vida de los consumidores y hacer avanzar la industria", ha declarado Alex Ruan, Director General del Negocio Internacional de Tineco. "Tineco está creciendo rápidamente y seguiremos aportando al mercado las mejores innovaciones de su clase".

El programa de los CES Innovation Awards, propiedad y producidos por CTA®, es un concurso anual que premia el diseño y la ingeniería más destacados en 27 categorías de productos de tecnología de consumo. Un jurado de élite formado por expertos del sector, entre los que se encuentran miembros de los medios de comunicación, diseñadores, ingenieros y otros, revisa las candidaturas basándose en la innovación, la ingeniería y la funcionalidad, la estética y el diseño.

Otras características de la serie FLOOR ONE S5 son:

Tanques más grandes, tiempos de limpieza más largos: Los tanques de agua limpia y sucia de mayor capacidad permiten a los usuarios limpiar áreas más grandes sin interrupción.

Los tanques de agua limpia y sucia de mayor capacidad permiten a los usuarios limpiar áreas más grandes sin interrupción. Animaciones vívidas (característica exclusiva de PRO): Las animaciones vívidas en la pantalla LCD a todo color, exclusiva de PRO, guían el proceso de limpieza.

Las animaciones vívidas en la pantalla LCD a todo color, exclusiva de PRO, guían el proceso de limpieza. Modo de aspiración (característica exclusiva PRO): Si los usuarios sólo quieren aspirar, pueden cambiar al modo de succión para aspirar el agua y los residuos del suelo sin tener que pasar la fregona.

Si los usuarios sólo quieren aspirar, pueden cambiar al modo de succión para aspirar el agua y los residuos del suelo sin tener que pasar la fregona. Limpieza 2 en 1 (característica exclusiva COMBO): El Floor One S5 Combo cuenta con una aspiradora de mano incorporada, perfecta para una limpieza detallada en casas y apartamentos.

Tineco presentará la línea FLOOR ONE en el CES 2022 en Venetian Expo. Para programar una reunión, póngase en contacto con nosotros en pr@tineco.com .

Acerca de TinecoFundada en 1998, Tineco se dedica a la ingeniería de productos electrónicos de primera calidad para el hogar que son útiles, fáciles de usar e inteligentes. Con más de dos décadas de experiencia en el sector de la limpieza del hogar, Tineco nunca deja de innovar y está dispuesta a crear una vida inteligente fácil para todos.

Para más información, visite

https://www.tineco.com .