TiTE x IHT 2026: El centro definitivo para la excelencia en la fabricación de hardware de Taiwán

(Información remitida por la empresa firmante)

TAICHUNG, 6 de mayo de 2026/PRNewswire/ -- Al buscar proveedores en Taiwán, la ubicación es la principal ventaja estratégica. No se deje engañar por ferias comerciales más pequeñas y generales que se celebran en centros urbanos como Taipéi. Para conectar realmente con el origen, debe ir donde nacen los productos. TiTE x IHT (del 20 al 22 de octubre de 2026) en Taichung es, sin duda, la mayor y más importante exposición industrial de hardware de la isla. Celebrada en pleno centro del clúster de fabricación de precisión de Taiwán, este evento cuenta con más de 1.000 stands y más de 500 fabricantes de primer nivel, ofreciendo una escala y una profundidad industrial que ninguna otra exposición puede igualar.

Por qué los compradores internacionales eligen Taichung Source en lugar de las ferias comerciales urbanas:

El revolucionario modelo "Exposición como fábrica": Taichung es el epicentro mundial del hardware, sede del 70 % de la producción industrial de Taiwán. Nuestra ubicación privilegiada permite el "Círculo de abastecimiento de 30 minutos". Esto le permite verificar muestras de alta gama en la feria por la mañana y auditar líneas de producción de clase mundial por la tarde . Al eliminar el tiempo de desplazamiento entre el stand y la fábrica, reducimos los ciclos de adquisición tradicionales de semanas a horas, proporcionando una transparencia sin precedentes para I+D, evaluación de capacidad y control de calidad.

Cumplimiento de ESG y CBAM para los mercados occidentales: A medida que el Mecanismo de Ajuste en Frontera del Carbono (CBAM) de la UE y los mandatos ESG globales transforman el comercio, nuestros expositores ya están a la vanguardia. Descubra soluciones preparadas para CBAM y procesos de fabricación sostenibles diseñados específicamente para cumplir con los estrictos requisitos de sostenibilidad de los mercados europeos y estadounidenses. Ofrecemos más que herramientas; proporcionamos resiliencia con gestión de la huella de carbono para su marca.

Fabricación inteligente impulsada por IA: Afronte la escasez mundial de mano de obra y el aumento de los costes con las últimas innovaciones de Taiwán. La exposición de 2026 se centra en el " Empoderamiento de la IA ", presentando robótica colaborativa, inspección digital automatizada y gestión de la cadena de suministro basada en datos. Estas tecnologías garantizan la estabilidad de los plazos de entrega y una consistencia de alta precisión para los propietarios de marcas globales de primera calidad.

Abastecimiento directo y emparejamiento global: Evite intermediarios y agencias comerciales. Nuestro "Día del Comprador Global" ofrece emparejamientos exclusivos y preestablecidos con los fabricantes de equipos originales (OEM) y fabricantes de diseño original (ODM). Esta es la plataforma principal para la toma de decisiones de los principales distribuidores que buscan alianzas sólidas y directas con la fábrica, que garanticen los mejores precios y la prioridad en la producción.

Experimente la sinergia entre la fabricación inteligente y el comercio global. Vaya al origen, donde se fabrican los componentes del mundo. Asegure su ventaja competitiva en el verdadero corazón de la industria.

【 TiTE x IHT 】

Fecha: 20-22 de octubre de 2026

Lugar: TICEC, Taichung, Taiwán

Registro ahora : https://accu.ps/g8MZ1S

Subsidio de vivienda: https://forms.gle/34VHVxSrEw7g8GxDA

Sitio web oficial: https://www.hardwareexpotw.com

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2973551/20260506_Photo_01.jpg

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