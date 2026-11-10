Todo listo para la inauguración del Congreso Chino de Oncología Integrativa Holística 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

La comunidad oncológica mundial se reunirá en Changsha para definir el futuro de la medicina integrativa

CHANGSHA, China, 10 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- El Congreso Chino de Oncología Integrativa Holística (CCHIO) de 2026 se llevará a cabo del 12 al 15 de noviembre de 2026 en Changsha, provincia de Hunan, China. El congreso está organizado por la Asociación China Anticáncer (CACA), coorganizada por la Asociación Internacional de Medicina Integrativa Holística (IAHIM), la Asociación Mundial de Oncología Integrativa (WAIO) y la Asociación Anticáncer de Hunan, y organizado por el Hospital Oncológico de Hunan. Bajo el tema "Control del cáncer, victoria en la integración", el congreso reunirá a destacados expertos en oncología de China y de todo el mundo. Centrándose en la colaboración entre la medicina tradicional china y occidental, la integración interdisciplinaria y la atención en todo el espectro del cáncer, pretende servir como un importante foro internacional para el intercambio científico.

La prevención y el control del cáncer han entrado en una nueva fase caracterizada por la colaboración multidisciplinaria y la integración de diversos enfoques. Guiado por los principios de la medicina integrativa, el congreso de este año adoptará un enfoque sistemático para la totalidad de la prevención, detección, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación del cáncer, promoviendo conexiones más estrechas entre la investigación básica, la práctica clínica, la educación sanitaria y la traducción de la investigación a aplicaciones industriales. El programa contará con una amplia gama de foros temáticos y más de 100 sesiones internacionales, destacando tecnologías diagnósticas y terapéuticas de vanguardia, así como enfoques innovadores desarrollados en China. También hará hincapié en la integración complementaria de la medicina basada en evidencia, la medicina de precisión y la medicina holística integrativa, contribuyendo con la experiencia y los enfoques chinos a la prevención y el control del cáncer a nivel mundial.

Arraigada en las ricas tradiciones culturales de Hunan, Changsha combina un profundo legado histórico con un dinámico espíritu de innovación. El presidente del congreso, el profesor Daiming Fan —miembro de la Academia China de Ingeniería—, y el presidente ejecutivo, el profesor Hua Xiang, invitan cordialmente a colegas del ámbito de la oncología de todo el mundo a reunirse en Changsha. Fiel al compromiso fundacional de la medicina integrativa con la salud humana y al espíritu abierto e inclusivo propio de Hunan, el congreso fomentará el diálogo y el aprendizaje mutuo entre expertos y académicos de diversos países, disciplinas y campos. Los participantes abordarán en profundidad estrategias de prevención y control del cáncer, diagnóstico precoz y cribado, tratamientos individualizados, gestión de la rehabilitación y colaboración en investigación; todo ello con el fin de impulsar la traslación de los descubrimientos científicos del laboratorio a la práctica clínica, acercando así los beneficios de los avances clínicos a la sociedad en general.

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