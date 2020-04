-Diez proyectos en el extranjero debutan en la Global Unicorn Fair - TOJOY reactiva la recuperación económica global

PEKÍN, 29 de abril de 2020 /PRNewswire/ -- El 26 de abril se celebró la 2ª Global Unicorn Fair (GUF), patrocinada por TOJOY y copatrocinada por el Comité Especial de Inversión en Nueva Tecnología de la Asociación de Inversiones de China, dirigida por la Alianza Mundial de Economía Compartida (GLASE) y apoyada por la Asociación China de Comercio Internacional en el sistema online patentado Cloud Fair de TOJOY.

El ex Primer Ministro de Australia y Presidente de la Alianza Mundial de Economía Compartida (GLASE) Kevin Rudd; el Presidente del Consejo de Administración de TOJOY Lu Junqing; el consejero delegado global de TOJOY y ex vicepresidente global de Apple Ge Jun; el Presidente del Centro para China y Globalización (CCG) Wang Huiyao; el ex Jefe del Departamento de Asuntos Americanos y Oceánicos, Ministerio de Comercio e Investigador Senior del CCG Jiang Shan; el Presidente de la Asociación China de Comercio Internacional Jin Xu; el Vicepresidente Ejecutivo y Secretario General del Comité Especial de Inversión en Nueva Tecnología de la Asociación de Inversiones de China Zheng Rong, se unieron a representantes de empresarios, élite en la comunidad de inversión y personal de medios de comunicación de todo el mundo en el evento. Mientras tanto, el evento recibió cobertura de Baidu y The Economic Observer, y atrajo más de 500.000 visitas de su transmisión en directo.

Compartir oportunidades de negocio para dar forma al futuro juntos

El tema del evento GUF fue "Visión Global - Ganar el Futuro". Asistieron al evento diez empresas globales especializadas en nuevos campos económicos. Estos incluyen el sistema de agricultura vertical australiano E Agri, el servicio de limpieza de hoteles Renue de Estados Unidos, la cadena de supermercados danesa Netto y muchos más. En el evento, cientos de miles de socios chinos locales potenciales fueron presentados a las empresas para explorar posibilidades de cooperación y rápido crecimiento en China.

En el evento, Ge señaló: "La globalización económica se está moviendo en una dirección más abierta, inclusiva y equilibrada que resultará en más situaciones de todos ganar". Ge cree que avanzando, los empresarios globales trabajarán más estrechamente juntos para integrar los recursos, aprovechar las fortalezas de los demás y crear conjuntamente nuevas formas de industria para compartir las victorias que se tendrán en el desarrollo económico cooperativo.

Rudd señaló que la globalización ha contribuido al desarrollo de la economía, el comercio, la ciencia y la tecnología y a la eliminación de la pobreza en muchos países. Sin embargo, consideró que la pandemia actual afectaría al proceso de globalización, lo que podría cambiar la cadena de suministro mundial y los patrones económicos. Rudd alentó el desarrollo de políticas económicas cooperativas y la promoción de prácticas de desarrollo sostenible para orientar una dirección positiva para el futuro de la globalización económica.

Los empresarios que asistieron al evento interactuaron digitalmente con los presentadores e indicaron su interés en formar alianzas con las empresas presentadas. TOJOY espera que el evento energice a la empresa global para aprovechar el amplio mercado de consumo en China, permitiendo a las empresas y sus socios disfrutar de los beneficios de un crecimiento rápido y sostenible.

Un mundo juntos para luchar contra el COVID-19

Ahora, durante la crisis global del COVID-19, TOJOY volvió a agregar recursos globales para abogar por la ruptura de barreras restrictivas a través de su promoción de la Gran Economía Compartida.

Algunos efectos negativos de la pandemia provienen de su obstaculización de los negocios. Una vez que se pulse el botón "pausa" sobre el flujo de recursos económicos, las actividades económicas se enfrentarán a la crisis del estancamiento. GUF está haciendo todo lo posible para presionar de nuevo "play" para reiniciar el flujo de recursos económicos. La eficiencia económica descargada de esta Feria no sólo ayudará a la economía de China a repuntar después de la pandemia, sino que también ayudará a la economía mundial a pasar por la crisis de la pandemia hacia un nuevo amanecer de recuperación.

Foto -- https://mma.prnewswire.com/media/1160784/The_2nd_Global_Unic... [https://mma.prnewswire.com/media/1160784/The_2nd_Global_Unic...]

