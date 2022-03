Tolly Group:Huawei CloudFabric 3.0 a la cabeza de las redes de conducción autónoma de centros de datos L3.5

Tolly's comparison test result on data center autonomous driving network solutions

BARCELONA, España, 2 de marzo de 2022 /PRNewswire/ -- Durante el Mobile World Congress (MWC) 2022, Tolly Group -un proveedor global de pruebas y servicios de validación y certificación de terceros- publicó un informe de prueba comparativa entre la solución de red de centro de datos hiperconvergente CloudFabric 3.0 de Huawei y una solución SDN de centro de datos convencional. Según el informe, la solución CloudFabric 3.0 de Huawei recibió 3,51 puntos -mucho más que los 2,8 puntos otorgados a la solución SDN de centro de datos convencional- y es la única solución de red de conducción autónoma de centro de datos L3.5 entre todas las soluciones verificadas por Tolly.

La transformación digital da lugar a redes de centros de datos exponencialmente más complejas; la cloudificación y las nuevas aplicaciones cambian constantemente y son cada vez más exigentes con las redes; y la escala de la red aumenta drásticamente, con un gran número de dispositivos de red de múltiples proveedores.

Para hacer frente a estos desafíos, Huawei presenta su visión de las redes de conducción autónoma para hacer frente a la creciente complejidad de la red que resulta de las innovaciones tecnológicas, así como realizar la O&M de la red automatizada similar a la de los vehículos autónomos. Las redes de conducción autónoma se clasifican en los niveles L0 a L5. Cada nivel tiene diferentes capacidades y características clave, que abarcan todo el ciclo de vida, desde la planificación y construcción de la red hasta su mantenimiento y optimización.

Según el sistema de evaluación de índices para redes de conducción autónoma de centros de datos, Tolly ha realizado más de 150 pruebas de índices que abarcan 39 subcategorías en seis categorías (planificación y diseño, despliegue y aprovisionamiento, aprovisionamiento de servicios, monitorización y resolución de problemas, cambio de red y ajuste de parámetros) en las cuatro fases (Día 0, Día 1, Día 2 y Día N) del ciclo de vida del centro de datos. Huawei CloudFabric 3.0 recibió una puntuación de 3,51 puntos, y es la única solución de red de centro de datos que Tolly ha evaluado para implementar la conducción autónoma L3.5.

Kevin Tolly, fundador y consejero delegado de Tolly Group, dijo: "La solución de red de centro de datos hiperconvergente CloudFabric 3.0 de Huawei tiene ventajas significativas en aspectos de gestión de dispositivos heterogéneos, simulación y verificación, orquestación unificada de múltiples nubes, evaluación de la salud de la red y predicción de riesgos."

En medio de la aceleración de la transformación digital de las empresas, las redes de los centros de datos evolucionan desde la nube única y el centro de datos único hasta la actividad intraurbana, la recuperación remota de desastres y las nubes múltiples o híbridas. En este contexto, problemas como la compleja gestión de múltiples proveedores, la difícil interconexión de múltiples nubes y la extremadamente compleja operación y mantenimiento a gran escala se han vuelto más notables.

La solución de red de centro de datos hiperconvergente CloudFabric 3.0 de Huawei actualiza las redes de una sola nube, de un solo CD y de un solo proveedor a redes de múltiples nubes, de múltiples CD y de múltiples proveedores, con automatización del ciclo de vida completo y gestión inteligente de toda la red. Además, aprovechando tecnologías innovadoras como AOC 3.0, digital twin y knowledge graph, Huawei CloudFabric 3.0 implementa la gestión de redes heterogéneas, el aprovisionamiento de servicios cross-cloud en cuestión de segundos y la simulación y verificación, así como la localización de fallos entre aplicaciones y redes en minutos de forma integral. Esta solución facilita la innovación ágil de los servicios y permite el aprovisionamiento de servicios en tiempo real.

La solución de red de centro de datos hiperconvergente CloudFabric 3.0 de Huawei ha recibido elogios en toda la industria por sus ventajas diferenciadas en innovaciones tecnológicas y se ha utilizado ampliamente en sectores como el financiero, el gubernamental, las grandes empresas y los operadores. Acelera la transformación digital de las empresas y ayuda a los clientes a alcanzar el éxito empresarial.

