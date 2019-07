Tom Gruber, el cofundador de Siri, se une a Sherpa.ai como asesor estratégico (2)

Publicado 23/07/2019 10:01:37 CET

Xabi Uribe-Etxebarria es un emprendedor en serie, fundador y consejero delegado de Sherpa.ai (el asistente digital predictivo basado en sólidos algoritmos de inteligencia artificial). Xabi ha recibido numerosos premios y reconocimientos, incluido ser nombrado uno de los mejores innovadores menores de 35 años por la revista MIT Technology Review. Xabi también estuvo incluido en la lista "Los 100 del año", publicada por el periódico El País, como una de las 100 personas más influyentes en Iberoamérica. Xabi también es profesor en la escuela de negocios Saïd Business School de la Universidad de Oxford.

Acerca de Tom Gruber

Tom Gruber es un diseñador de producto, empresario, pionero en la IA que utiliza la tecnología para ayudar a la gente a mejorar sus vidas. Lideró el equipo que diseño el asistente virtual Siri, y luego dirigió el grupo de Desarrollo Avanzado en Apple durante 8 años. Anteriormente, dirigió el diseño y la tecnología para empresas pioneras en sistemas de conocimiento colectivo y gestión de conocimiento colaborativo, que cosecha las contribuciones colectivas de las personas que trabajan juntas en línea. Su investigación sobre inteligencia artificial, en concreto sobre ingeniería ontológica, le ayudó a sentar las bases de la web semántica. Se ha especializado en la colaboración con empresas y redes sociales, el procesamiento semántico de información e interfaces de usuario inteligentes.

Tom fomenta la filosofía de la IA humanista, la cual presentó en una popular charla TED. Fue un miembro fundador de Partnership on AI to Benefit People and Society y apoya el Centro para la Tecnología Humana. Asesora a empresas y organizaciones sin ánimo de lucro que usan la tecnología para causar un impacto positivo en la humanidad.

