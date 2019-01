Toppan Vintage presenta la marca "Toppan Merrill"

Publicado 16/01/2019 15:53:20 CET

La compañía líder mundial en impresión y comunicaciones financieras lanza una nueva marca tras las adquisiciones de 2018 y se compromete con su eslogan "Expand Possible" a ampliar la comunicación de contenidos de misiones fundamentales

NUEVA YORK, 16 de enero de 2019 /PRNewswire/ -- Toppan Vintage [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2345935-1&h=3736667179&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2345935-1%26h%3D2259810222%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2345935-1%2526h%253D1222944646%2526u%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fwww.toppanvintage.com%25252F%2526a%253DToppan%252BVintage%26a%3DToppan%2BVintage&a=Toppan+Vintage], una filial de Toppan Leefung Pte. Ltd. [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2345935-1&h=3785724642&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2345935-1%26h%3D2896100899%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2345935-1%2526h%253D2696792214%2526u%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fwww.toppanleefung.com%25252F%2526a%253DToppan%252BLeefung%252BPte.%252BLtd.%26a%3DToppan%2BLeefung%2BPte.%2BLtd.&a=Toppan+Leefung+Pte.+Ltd.] y parte de Toppan Printing Co., Ltd. [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2345935-1&h=3839925415&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2345935-1%26h%3D874588758%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2345935-1%2526h%253D3220976019%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.toppan.co.jp%25252Fen%25252F%2526a%253DToppan%252BPrinting%252BCo.%25252C%252BLtd.%26a%3DToppan%2BPrinting%2BCo.%252C%2BLtd.&a=Toppan+Printing+Co.%2C+Ltd.], un grupo de impresión líder a nivel mundial, ha anunciado hoy la presentación de la marca Toppan Merrill, tras las recientes adquisiciones de los negocios Mercados de capital y cumplimiento y Soluciones de marketing y comunicaciones (MCS, por sus siglas en inglés) de Merrill Corporation. La nueva marca simboliza los planes de la compañía para alcanzar el futuro crecimiento y la expansión internacional, ya que refuerza su posición como una de las principales empresas de impresión, comunicaciones y tecnologías financieras en el mundo.

https://mma.prnewswire.com/media/807794/Toppan_Merrill_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/807794/Toppan_Merrill_Logo.jpg]

El nuevo eslogan de la compañía es "Expand Possible" (Ampliar las posibilidades); un eslogan que transmite la dedicación de Toppan Merrill por ampliar las posibilidades de comunicación de contenidos de misiones fundamentales a medida que sigue evolucionando para satisfacer mejor las necesidades de sus clientes a través de todos los niveles de su negocio. La nueva marca refleja el compromiso continuo de Toppan Merrill por mejorar la experiencia de sus clientes, aumentar la productividad y conseguir mejores resultados.

Toppan Merrill Bridge(TM) y Toppan Merrill Connect(TM), las soluciones tecnológicas líderes de la compañía, satisfacen las necesidades de los clientes en las transacciones de los mercados de capitales, la divulgación de información regulatoria para las corporaciones, la divulgación de información regulatoria para compañías de gestión de inversiones, los servicios financieros y el marketing y la comunicación de seguros de salud.

"Con la adquisición de los negocios de Merrill Corporation tuvimos la oportunidad de afianzar nuestra posición para satisfacer las diversas demandas de nuestros clientes en todo el mundo", afirmó Yeo Chee Tong, consejero delegado de Toppan Leefung Pte. Ltd. "Creemos que la marca Toppan Merrill representa con precisión nuestra capacidad de ofrecer a nuestros clientes una asociación receptiva, arraigada en un profundo conocimiento experto del mercado y en soluciones ágiles y modernas desarrolladas en torno a sus necesidades empresariales. Nos comprometemos con la innovación orientada al futuro para garantizar velocidad, precisión y rigurosidad".

Acerca de Toppan Merrill

Toppan Merrill, un líder en soluciones de impresión y comunicaciones financieras, forma parte de Toppan Printing Co., Ltd., el grupo de impresión líder en el mundo, con sede en Tokio y unas ventas anuales de aproximadamente 14.000 millones de dólares. Toppan Merrill ha sido un socio innovador y de confianza para las comunidades financiera, jurídica y corporativa durante cinco décadas, y ha ofrecido soluciones seguras e innovadoras para satisfacer complejos requisitos de contenido y comunicaciones. Por medio de asociaciones proactivas, conocimientos expertos incomparables, innovación continua y un servicio inigualable, Toppan Merrill ofrece una experiencia sin complicaciones para el contenido de misiones fundamentales para las transacciones de los mercados de capitales, la presentación de informes financieros y la divulgación de información regulatoria, así como soluciones de marketing y comunicaciones para los sectores regulados y no regulados.

Gracias a su conocimiento experto a escala internacional en los principales mercados de capitales, Toppan Merrill ofrece un servicio inigualable en todo el mundo.

Para obtener más información, visite www.toppanmerrill.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2345935-1&h=1009089778&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2345935-1%26h%3D3181105236%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2345935-1%2526h%253D1115839325%2526u%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fwww.toppanmerrill.com%25252F%2526a%253Dwww.toppanmerrill.com%26a%3Dwww.toppanmerrill.com&a=www.toppanmerrill.com].

