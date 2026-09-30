TOUGHBOOK 34 MÁS LIGERO Y MÁS GRANDE AUMENTA LA AGILIDAD PARA USUARIOS MÓVILES

(Información remitida por la empresa firmante)

Una pantalla más grande y una tecnología avanzada de baterías hacen que el 34 sea el salto más significativo de un dispositivo TOUGHBOOK a otro en los 30 años de historia de la marca.

WIESBADEN, Germany, 30 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- El Panasonic TOUGHBOOK 34 está diseñado para equipos que necesitan la máxima movilidad y productividad en una solución robusta 2 en 1. Ofrece altos niveles de rendimiento, conectividad y agilidad para los trabajadores de campo, y cuenta con la única pantalla de 12,4 pulgadas en el mercado[1] de tabletas robustas sin aumentar su formato.

Más espacio para trabajar

Para los trabajadores de campo de servicios públicos y topografía, el tamaño de pantalla del 34 es ideal para acceder a información técnica y datos de sensores en el edge. Se puede acoplar un teclado opcional para la elaboración de informes, introducción de datos y muchos flujos de trabajo intensivos en la oficina.

Su pantalla Full HD+ cuenta con el modo AdaptiveTouch de Panasonic, que detecta automáticamente el uso de dedos, lápiz digitalizador y guantes, permitiendo a los usuarios cambiar de aplicación sin problemas. A pesar de contar con una pantalla más grande que su predecesor, la TOUGHBOOK 34 es un 13% más[2] ligera y es la tableta robusta de 12,4 pulgadas más ligera del mercado[3]. El teclado resistente opcional ofrece funcionalidades adicionales, incluyendo un USB-A, HDMI, puerto serial, conectividad LAN y lector de tarjetas SD.

Mayor duración, menos tiempo de inactividad

La nueva estructura del paquete de baterías de Panasonic permite que la batería única de 40 w/h del 34 ofrezca un aumento significativo del 20% en la durabilidad de la batería en comparación con su predecesor[4]. Con hasta 18 horas de uso (según MobileMark 30) con una sola carga,[5] el 34 proporciona a los equipos energía más que suficiente para ejecutar múltiples aplicaciones de alto consumo durante toda una jornada de trabajo.

Basado en ADN de TOUGHBOOK

El 34 combina el rendimiento Intel Core™ Ultra (incluyendo una arquitectura[6] integrada Intel Arc™ Graphics), seguridad empresarial y conectividad avanzada en un formato robusto 2 en 1. Como PC Copilot+, el 34 ofrece una capacidad de procesamiento preparada para IA para flujos de trabajo de campo exigentes, mientras que la certificación para Red Hat Enterprise Linux (RHEL) y Red Hat Device Edge (RHDE)[7] permite implementaciones edge seguras y resilientes.

Con Wi-Fi 7, conectividad opcional 4G y 5G, protección Windows 11 Secured-core PC y verificación opcional de integridad de hardware basada en firmware con TOUGHBOOK Guard[8], el 34 proporciona la velocidad, conectividad y seguridad necesarias para operaciones críticas en cualquier sector y entorno.

El 34 cumple con los estándares IP66[9] para la entrada de polvo y agua, ha sido probado sometido a pruebas de vibración según las especificaciones MIL-STD 810H9 , y puede operar a temperaturas entre -29°C y 63°C 9.

Los usuarios están trabajando con aplicaciones cada vez más complejas, conjuntos de datos más amplios y flujos de trabajo habilitados por IA en el edge", comenta Dirk Weigelt, Senior Product and Solutions Manager en Panasonic TOUGHBOOK. "Hemos diseñado el 34 para ofrecerles más espacio en pantalla, más rendimiento y más flexibilidad, manteniendo al mismo tiempo la fiabilidad robusta y la continuidad de infraestructura que las organizaciones esperan de Panasonic."

[1] Según la investigación de Panasonic a fecha de 24de septiembre de 2026.

[2] Batería estándar de 34mk1 comparada con configuración de batería estándar de 33mk4.

[3] Cuando se configura con una batería estándar.

[4] Batería estándar de 34mk1 comparada con la 33mk4 que utiliza su función de doble batería 'intercambiable en caliente'.

[5] Solo configuración de doble batería.

[6] Cuando está equipado con procesadores X7 con memoria de doble canal.

[7] La instalación, configuración y licencia de RHEL OS son responsabilidad del cliente.

[8] Solo está disponible cuando se configura antes de la fabricación.

[9] Será analizado por un laboratorio independiente de terceros de acuerdo con estándar MIL-STD-810H y IEC60529, Secciones 13,4, 13.6.2, 14.2.5 y 14.3 en 2026. Esta prueba de rendimiento no garantiza daños o fallos.

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