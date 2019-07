TRADE.com abre una oficina comercial en España

Publicado 01/07/2019 7:01:34 CET

- TRADE.com maximiza la demanda global; abre una oficina comercial en España

Tras el lanzamiento de éxito en Alemania, TRADE.com continúa su expansión internacional abriendo una oficina en España.

BARCELONA, España, 1 de julio de 2019 /PRNewswire/ -- Hoy, Trade Capital Markets, con su servicio de agentes de bolsa líder TRADE.com, se lanza en Barcelona, España. La nueva oficina, registrada con el CNMV, es un signo de los esfuerzos del grupo por ofrecer 360 soluciones de trading a su creciente audiencia internacional.

Roei Gavish, director gerente de Trade Capital, dijo: "Estamos encantados de ver la rápida adopción en los servicios que ofrecemos en todo el mundo. La expansión en España era un siguiente paso evidente para nosotros. Esperamos que los operadores allí disfruten nuestros productos avanzados y tecnología de vanguardia".

Innovadora solución de trading para los operadores españoles

Los operadores tendrán acceso a la cartera única de TRADE.com, que cubre una amplia categoría de Forex, CFD y más de 2.000 instrumentos. Los seminarios de trading en vivo para las acciones específicas españolas como Banco Santander, Repsol y BBVA estarán disponibles online, y los expertos locales ofrecerán perspectivas directas y asistencia en la oficina de Barcelona.

La expansión no es solo geográfica; TRADE.COM, que recientemente adquirió dos nuevas licencias en el Reino Unido y Sudáfrica, también se prepara para lanzar una serie de nuevos productos, como Acceso directo al mercado (DMA), asignaciones pre-IPO y Carteras temáticas.

TRADE.com es una marca propiedad de Trade Capital Holding Ltd operada por su filial de propiedad total Trade Capital Markets (TCM) Ltd, autorizada y regulada por CySEC, número de licencia 227/14 y autorizada por la FSCA, Sudáfrica FSP N.º 47857. Servicios Introductores en Alemania proporcionados por Firstlane Securities GmbH (filial de propiedad total de Trade Capital Holding), registrada como agente de DonauCapital Wertpapier GmbH (registro BaFin 145890) en el registro público de BaFin, registro 80164619. Servicios Introductorios en el Reino Unido proporcionados por Livemarkets Ltd, (filial de propiedad total de Trade Capital Holding), autorizada y regulada por la Financial Conduct Authority (FCA), registro 738538.

*Nota cautelar: Los CFD son instrumentos complejos que conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 71.36% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero al comercial con CFD con este proveedor. Se recomienda conocer bien el funcionamiento de los CFD y valorar si se puede asumir el alto riesgo de pérdida de dinero.

Lea Jakobiak Zena Media Ltd. leajakobiak@zenamedia.com[mailto:leajakobiak@zenamedia.com]

CONTACTO: CONTACTO: +44(0)7779004352

Sitio Web: https://www.trade.com/