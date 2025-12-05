TRES LEYENDAS. DOS MARCAS IMPONENTES. UNA COCTELERA ICÓNICA.

Still G.I.N - HEXCLAD/PR NEWSWIRE

HexClad y Still G.I.N. presentan su primera colaboración, reuniendo a Gordon Ramsay, Dr. Dre y Snoop Dogg para crear una coctelera de última generación.

LOS ANGELES, 5 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- En una colaboración inesperada, pero de la que todos estarán encantados, HexClad, la revolucionaria marca de utensilios de cocina respaldada por el chef con estrella Michelin Gordon Ramsay, y Still G.I.N. By Dre and Snoop, la bebida espirituosa ultra premium de los iconos culturales Dr. Dre y Snoop Dogg, presentaron hoy su primer producto conjunto: la coctelera HexClad.

Esta colaboración marca una primicia para ambas marcas y la primera vez que Ramsay, Dre y Snoop se unen, combinando la innovación de diseño de HexClad con el enfoque moderno y premium de Still G.I.N. para las bebidas espirituosas.

La coctelera captura lo que define a cada marca: precisión, calidad y la convicción de que las experiencias cotidianas merecen ser elevadas. Es más que una coctelera; es una expresión refinada de la artesanía que ambas marcas representan.

El célebre diseñador industrial Ini Archibong creó la coctelera HexClad x Still G.I.N. como el tipo de pieza que llama la atención desde el momento en que llega a la barra, mostrando la versatilidad de Still G.I.N. en cualquier cóctel, desde recetas clásicas hasta creaciones modernas. Inspirándose en la llamativa geometría de la botella de Still G.I.N. y el icónico patrón hexagonal de HexClad, Ini creó una coctelera moderna, escultural y de una suavidad inigualable. El cuerpo de acero inoxidable de doble pared con aislamiento al vacío mantiene los cócteles helados sin diluirlos. Su exterior con textura hexagonal le da un toque lujoso e inconfundible, mientras que los discretos marcadores de unidades en el interior de la tapa garantizan que cada vertido sea perfecto.

"Esta colaboración une innovación, cultura y artesanía de una manera que se percibe como una verdadera expresión de ambas marcas. Gordon, Dre y Snoop establecen sus propios estándares de excelencia, y unir sus mundos a través de este producto es algo de lo que estamos increíblemente orgullosos", afirmó Danny Winer, consejero delegado y cofundador de HexClad. "La coctelera está diseñada para rendir, pero también transmite la energía de los iconos que la respaldan".

"Lo que une a Still G.I.N. y HexClad es el compromiso con el diseño, la innovación y los productos que realmente rinden. Diseñamos nuestra ginebra para que sea sumamente fácil de mezclar, ya sea para preparar cócteles clásicos de ginebra o para usarla en algo inesperado. Esta coctelera captura esa misma versatilidad y atención al detalle", afirmó Patrick Halbert, consejero delegado de By Dre and Snoop.

Para anunciar la campaña, Gordon y Dre protagonizarán un anuncio dinámico y humorístico, creado por KODE MEDIA y dirigido por Peter Franklyn Banks, que establece paralelismos entre la cocina y la música. Disponible exclusivamente en HexClad.com en dorado y cromado por 99 dólares, la coctelera elevará el ritual de la coctelería de principio a fin, capturando el espíritu compartido de rebeldía, innovación y excelencia de ambas marcas. Justo a tiempo para las fiestas, la coctelera ya está disponible en EE.UU., Canadá, Reino Unido, Alemania y Australia.

ACERCA DE HEXCLADHexClad es una marca global de utensilios de cocina premium con sede en Los Ángeles, conocida por su tecnología híbrida patentada que combina acero inoxidable con antiadherente para ofrecer un rendimiento, durabilidad y facilidad de uso inigualables. Desde su fundación en 2016, HexClad ha redefinido las herramientas de cocina modernas con una línea completa de productos de alto rendimiento, que incluye utensilios de cocina, cubiertos, tablas de cortar, delantales y accesorios de cocina. Con ventas directas al consumidor y socios minoristas estratégicos, HexClad ha creado una base de seguidores global apasionada al empoderar a cocineros de todos los niveles con productos que rompen las reglas y desafían las convenciones. La marca fue incluida en la lista Inc. 5000 de las empresas privadas de más rápido crecimiento en Estados Unidos entre 2023 y 2025. Obtenga más información en www.hexclad.com.

ACERCA DE BY DRE AND SNOOPDr. Dre and Snoop Dogg lanzaron su marca homónima de licores en 2024 con un éxito rotundo y sin visos de detenerse. El icónico dúo recientemente dio continuidad a su primer lanzamiento en este sector —la innovadora y galardonada línea de cócteles en lata, Gin & Juice by Dre and Snoop — con otro proyecto aclamado: su primer licor puro premium embotellado, Still G.I.N. by Dre and Snoop, que posteriormente obtuvo la Medalla de los Maestros en los Premios Gin Masters de 2025. Rindiendo homenaje a "Still D.R.E." —el éxito emblemático del revolucionario álbum de Dre de 2001, con una actuación inmortal de Snoop—, Still G.I.N. by Dre and Snoop demuestra ser la ginebra ligera, limpia y moderna definitiva, destilada artesanalmente en EE.UU. para una suavidad inigualable y una mezclabilidad excepcional.

Still G.I.N. by Dre and Snoop marca una evolución natural para la legendaria pareja. Asociados desde hace tiempo con la ginebra durante su reinado como innovadores artistas y emprendedores, para crear su última colaboración se inspiraron inicialmente en el éxito atemporal de Snoop Dogg, "Gin and Juice", que Dr. Dre produjo para su álbum debut, Doggystyle. Distribuidos a nivel nacional por Southern Glazer's Wine & Spirits, tanto Gin & Juice By Dre como Snoop and Still G.I.N by Dre and Snoop están disponibles en las principales tiendas y licorerías de EE.UU. www.bydreandsnoop.com

