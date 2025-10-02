Trintech nombra a David Taylor director de producto para impulsar el liderazgo en IA en el cierre financiero

(Información remitida por la empresa firmante)

Un ejecutivo veterano impulsará la estrategia y la innovación de productos basada en IA de Trintech

DALLAS, 2 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Trintech , líder mundial en soluciones de cierre financiero con inteligencia artificial para la Oficina de Finanzas, anunció hoy el nombramiento de David Taylor como director de producto (CPO).

En su nuevo puesto, Taylor impulsará la estrategia y la visión de productos de Trintech, centradas en la IA, impulsando la innovación y la evolución de sus soluciones de IA para el cierre financiero. Colaborará con clientes, socios, equipos de gestión de productos e ingeniería para acelerar el desarrollo de la automatización inteligente, la información predictiva y experiencias de usuario fluidas que permitan a los líderes financieros trabajar de forma más inteligente, rápida y segura.

Ejecutivo experimentado con más de 25 años de experiencia en innovación de productos y transformación organizacional, Taylor ha ocupado puestos de liderazgo sénior, incluyendo director de Innovación, director de Operaciones, vicepresidente ejecutivo y director de Producto en empresas tecnológicas cotizadas, de capital privado y con capital de riesgo. A lo largo de su carrera, ha aprovechado constantemente tecnologías disruptivas como la IA para generar valor comercial exponencial y expandir negocios SaaS empresariales.

"David se une al equipo en un momento crucial, ya que redoblamos nuestra apuesta por la IA", afirmó Darren Heffernan, consejero delegado de Trintech. "Como contable cualificado con un profundo conocimiento de la Oficina de Finanzas, sumado a su liderazgo visionario y su experiencia demostrada en la aplicación de la IA para resolver problemas empresariales complejos, David se encuentra en una posición privilegiada para impulsar nuestra misión. Con su liderazgo, Trintech seguirá ayudando a los equipos financieros a aprovechar la inteligencia, la automatización y el conocimiento como nunca antes, y marcará la pauta en innovación en el cierre financiero con IA".

"Me siento honrado de liderar la estrategia de producto de Trintech con un enfoque inquebrantable en la IA", afirmó David Taylor, director de producto de Trintech. "El futuro de las finanzas reside en la automatización basada en inteligencia artificial y el análisis predictivo, y espero asegurar que Trintech siga ofreciendo soluciones que no solo agilicen el cierre, sino que también permitan a nuestros clientes dedicar menos tiempo a conciliar números y más a impulsar las iniciativas más importantes para sus organizaciones".

Acerca de TrintechTrintech permite a las personas dedicar tiempo a lo que más importa. Nuestras soluciones de IA para el cierre financiero permiten a miles de clientes en todo el mundo liderar la transformación de la productividad en sus organizaciones financieras y contables, impulsando la eficiencia, garantizando la precisión para mitigar el riesgo y facilitando la toma de decisiones estratégicas. Haga que su tiempo cuente con Trintech.

Como líder en gestión de cierre financiero mediante IA, Trintech tiene su sede en Plano, Texas, y cuenta con oficinas y distribuidores estratégicos en Estados Unidos, Europa, Australia, Sudamérica, África y Asia Pacífico. Con un sólido ecosistema de socios, Trintech colabora con más de 100 empresas para crear una red de negocios interconectados. Para obtener más información sobre Trintech, visite www.trintech.com.

