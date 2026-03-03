Trust Your Yourney: HIKMICRO marca el rumbo con fiabilidad e innovación en IWA 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

HANGZHOU, China, 3 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- HIKMICRO, líder mundial en óptica térmica y digital para caza, reafirma su lema "Trust your journey: De líder del mercado a socio de confianza" con una serie de productos pioneros en IWA 2026.

IWA Outdoor Classics, que se celebra en Nuremberg del jueves 26 de febrero al domingo 1 de marzo, es la principal feria europea de equipamiento de caza. Esto la convierte en el lugar perfecto para que HIKMICRO presente su gama de productos líder a nivel mundial. Entre los avances líderes del mercado que se exhibirán en el stand de HIKMICRO en IWA se incluyen un ecosistema inteligente de IA totalmente integrado con productos y servicios sincronizados a través de la aplicación Sight y tecnologías de imagen innovadoras como Light Pro, Sync Pro e Image Pro 4.0.

Generando confianza a medida que avanzamos

En los últimos cinco años, HIKMICRO ha establecido un nuevo estándar para dispositivos de caza digitales y térmicos. Inicialmente como un competidor, esta marca pionera ha superado a las empresas consolidadas del sector para alcanzar una cuota cada vez mayor en el mercado mundial de la caza.

El rápido ascenso de HIKMICRO a líder del mercado es el resultado de un enfoque riguroso en el desarrollo centrado en el usuario para producir equipos de caza digitales y térmicos totalmente fiables. La fiabilidad es la esencia de la marca, y representa la confianza que los cazadores sienten en la capacidad de HIKMICRO para convertir tecnología sofisticada en soluciones sencillas y fiables para aplicaciones de caza en el mundo real.

Gracias a un diseño e ingeniería que cuida cada detalle, y escuchando a los cazadores que utilizan nuestros dispositivos en todo tipo de situaciones, hemos construido una confianza inquebrantable. Los cazadores saben que pueden confiar en HIKMICRO en momentos críticos; la incertidumbre se transforma en seguridad, incluso en las situaciones más exigentes.

HIKMICRO va mucho más allá de ofrecer productos excepcionales: la marca se ha convertido en un socio de confianza para actividades al aire libre. Nuestra tecnología líder se integra con los instintos naturales del cazador para inspirar confianza, respeto y una conexión verdaderamente inmersiva con la naturaleza.

La confianza es un premio que se gana con el tiempo y produciendo equipos que ofrecen un rendimiento fiable cuando la naturaleza nos pone al límite. Los cazadores han aprendido a confiar en HIKMICRO en cada paso del camino hacia el éxito en la caza, a medida que nuestro viaje juntos se desarrolla para crear momentos inolvidables para toda la vida.

Tecnología fiable para una caza exitosa

La disponibilidad de tecnología líder, fácil de usar y con una ventaja competitiva en el campo, ha sido clave para el reconocimiento de HIKMICRO como socio de confianza en la caza.

El Ecosistema Inteligente de IA de HIKMICRO es uno de los principales avances presentados en IWA. Este sistema de caza totalmente conectado utiliza la aplicación Sight para integrar todos los productos y servicios en un ecosistema integral de dispositivos para exteriores. HIKZone facilita la integración de productos, incorporando captura automática de fotos y etiquetado de mapas, visualización de mapas en múltiples dispositivos y seguimiento de la ubicación de los animales. Esto permite recopilar, guardar y compartir información que permite reflexionar sobre experiencias pasadas y planificar con antelación, con la confianza de estar en el lugar correcto en el momento oportuno en futuras jornadas de caza.

HIKMICRO también garantiza la precisión del disparo al cazar a larga distancia. El cálculo balístico avanzado, que incluye la velocidad de la bala y el viento, la estabilidad, la temperatura y la presión, ofrece a los cazadores la seguridad que necesitan para disparar con confianza a largas distancias.

La plataforma integrada ofrece servicio y soporte 24/7. Este servicio práctico y de fácil acceso está disponible las 24 horas; HIKMICRO siempre está a su lado, ayudándole a sacar el máximo provecho de su dispositivo. Y no termina ahí, el Ecosistema Inteligente de IA seguirá creciendo, incorporando futuros productos y nuevas funciones, así que manténgase informado.

Las tecnologías de imagen de HIKMICRO ofrecen la seguridad de una experiencia de visualización nítida e inmersiva.

Light Pro (en los últimos modelos ALPEX Pro) es un algoritmo patentado desarrollado por HIKMICRO para mejorar la sensibilidad lumínica y el detalle de la imagen. Incluso en entornos con poca luz del norte de Europa, en la penumbra del crepúsculo, puede prolongar la visión a todo color hasta 30 minutos. Esta clara ventaja permite a los cazadores aprovechar al máximo los mejores momentos del día con la tranquilidad de una identificación segura de la presa y una puntería precisa.

Sync Pro (en los modelos STELLAR 3.0 SX60LS 3.0 y HABROK Pro HX60LS) reduce considerablemente el tiempo entre la captura, el procesamiento y la visualización de la imagen. El retraso entre la acción real y la visualización se reduce en un 60% para una retroalimentación visual instantánea sin retrasos molestos. La confianza de que los disparos impactarán exactamente donde indica el punto de mira tras detectar rápidamente el objetivo permite a los cazadores tomar decisiones con seguridad en fracciones de segundo en el momento decisivo.

Basado en un algoritmo de imagen adaptativo con IA mejorado, IMAGE PRO 4.0 realiza ajustes automáticos para una calidad de imagen óptima en condiciones cambiantes. Esta adaptación dinámica no requiere intervención, lo que permite al usuario concentrarse por completo en la caza, mientras que IMAGE PRO 4.0 ofrece una visión clara y nítida en cualquier escenario. Los contornos nítidos y los detalles precisos dejan al cazador sin dudas al identificar a su presa o al prepararse para un disparo preciso a un objetivo difícil.

Estas características, entre muchas otras, se combinan con una construcción robusta y controles sencillos e intuitivos para convertir a HIKMICRO en un compañero de caza fiable en el que siempre puede confiar.

Confíe en su experiencia

La trayectoria de la marca en las condiciones de campo más exigentes la convierte no solo en un pionero tecnológico líder en el mercado, sino también en un socio de confianza.

El Ecosistema Inteligente de IA de HIKMICRO, que integra todos los productos con una gama de funciones innovadoras y útiles servicios de soporte, es una innovación pionera a nivel de sistema. Los productos ya no existen como dispositivos aislados: ahora forman parte de una experiencia integral que unifica un rendimiento líder a nivel mundial con una recopilación y un intercambio de información inigualables, con la tranquilidad de un soporte 24/7.

La fiabilidad absoluta sigue siendo la esencia de HIKMICRO. Nuestros dispositivos garantizan la mejor experiencia de visualización y un rendimiento fiable en los entornos más exigentes, para que los cazadores tengan una confianza duradera en un producto que siempre estará a la altura en el momento crítico.

HIKMICRO es su compañero de confianza mientras avanzamos juntos en la caza. Nuestro ecosistema de IA inteligente seguirá creciendo a medida que nuestra gama de productos evolucione para afrontar los desafíos de los escenarios de caza reales en constante evolución. Nosotros estamos a su lado en cada paso del camino.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2922740...

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/trust-your-yourney-hikmicro-marca-el-rumbo-con-fiabilidad-e-innovacion-en-iwa-2026-302702209.html