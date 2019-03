TTI alcanza unas ventas y un crecimiento de los beneficios excepcionales (2)

Publicado 06/03/2019 22:29:12 CET

Fundada en 1985, con cotización en la Bolsa de Valores de Hong Kong Limited en 1990, TTI es líder mundial en tecnología inalámbrica, que abarca herramientas eléctricas, equipos eléctricos para exteriores, aparatos para el mantenimiento del suelo y accesorios para consumidores, profesionales y usuarios industriales de los sectores del hogar, construcción, mantenimiento, industria e infraestructura. La empresa se articula en torno a cuatro ejes estratégicos: marcas potentes, productos innovadores, personas excepcionales y excelencia operativa, que reflejan una visión expansiva a largo plazo de la tecnología inalámbrica avanzada. La estrategia de crecimiento internacional, en permanente búsqueda de innovación en productos, ha colocado a TTI en la vanguardia de sus sectores. La poderosa cartera de marcas de TTI incluye herramientas eléctricas MILWAUKEE, AEG y RYOBI, accesorios y herramientas manuales, productos para exteriores RYOBI y HOMELITE, productos de diseño y medición EMPIRE y productos de mantenimiento de suelo y electrodomésticos HOOVER, ORECK, VAX y DIRT DEVIL.

TTI es uno de los valores que componen el MSCI All Country World Index (ACWI), el FTSE Developed Index y el Hang Seng Composite LargeCap Index, dentro del Hang Seng Composite Size Index. TTI se incluirá como constituyente en el Índice Hang Seng a partir del 11 de marzo de 2019. Para más información, por favor visite www.ttigroup.com [http://www.ttigroup.com/].

Todas las marcas registradas que no sean AEG ni RYOBI son propiedad del Grupo. AEG es una marca registrada de AB Electrolux (publ.), y se utiliza bajo licencia. RYOBI es una marca registrada de Ryobi Limited y se utiliza bajo licencia

