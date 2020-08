TTI ofrece resultados excepcionales en la primera mitad

Récord de ingresos y ganancias

Resultados financieros 2020 * 2019* Cambios Millones Millones % $ EE.UU. $ EE.UU. Ingresos 4.206 3.728 +12,8 Margen de beneficio bruto 38,0% 37,6% +40 bps EBIT 363 314 +15,6 Beneficio atribuible a propietarios de la compañía 332 285 +16,3 EPS (centavos de EE.UU.) 18,14 15,61 +16,2 Dividendo intermedio por acción (aproximadamente centavos de EE.UU.) 6,82 5,79 +17,8 --- *Para los 6 meses finalizados el 30 de junio de 2020

-- Resultados excepcionales del primer semestre de 2020 con aumento de ventas de 12,8% a 4.200 millones de dólares estadounidenses, 14,0% en moneda local -- Fuerte crecimiento de las ventas de equipos de energía del 14,0% en moneda local -- Fuerte aumento de las ventas de cuidado de pisos del 13,6% en moneda local -- Se ha mejorado el margen bruto para la duodécima primera mitad consecutiva al 38,0%, hasta 40 puntos básicos -- El beneficio neto aumentó 16,3% a 332 millones de dólares estadounidenses -- El porcentaje de capital laboral de las ventas mejoró del 18,4% al 15,8%

La empresa líder mundial en equipos de energía inalámbrica y cuidado de pisos Techtronic Industries Co. Ltd. ("TTI" o el "Grupo") (código: 669, símbolo ADR: TTNDY) anunció extraordinarios resultados para la primera mitad de los seis meses finalizados el 30 de junio de 2020. El Grupo registró un crecimiento de ventas del 12,8% a 4.200 millones de dólares estadounidenses en moneda reportada o del 14,0% en moneda local. El margen bruto mejoró 40 puntos básicos adicionales al 38,0%. El EBIT creció 15,6% a 363 millones de dólares estadounidenses. El beneficio neto y las ganancias por acción aumentaron 16,3% y 16,2%, respectivamente, a 332 millones de dólares estadounidenses y aproximadamente 18,14 centavos de dólar estadounidense por acción. El sólido desempeño de la primera mitad fue impulsado por el lanzamiento de nuevos y emocionantes productos, el desarrollo acelerado de productos futuros, la red de ventas global ampliada, la mejora de la productividad de fabricación y una cadena de suministro reforzada. Además, el porcentaje de capital de trabajo de TTI de las ventas mejoró de 18,4% a 15,8%.

El segmento principal de equipos de energía sucedió un crecimiento del 14,0% en moneda local, alcanzando ventas de más de 3.700 millones de dólares estadounidenses. El negocio profesional de MILWAUKEE creció un 13,3%, mientras que el negocio RYOBI Outdoor proporcionó un impresionante crecimiento de dos dígitos. El negocio mundial de cuidado de pisos creció un 13,6% en moneda local durante el primer semestre de 2020, con ventas de más de 458 millones de dólares estadounidenses. Las nuevas introducciones de productos permitieron al Grupo compensar los vientos en contra globales y perpetuar el impulso de crecimiento.

Horst Pudwill, presidente de TTI, dijo, "TTI está en una posición única para seguir superando el rendimiento del mercado. Estamos centrados en láser en la entrega de una sólida segunda mitad y en el desarrollo de nuevos productos innovadores líderes en el mercado."

Joseph Galli, consejero delegado de TTI, comentó, "El desarrollo de nuevos productos es una fortaleza fundamental de TTI, y nuestro nuevo flujo de productos continúa acelerándose. Estamos bien posicionados para ofrecer una segunda mitad fuerte y un excelente rendimiento financiero en los próximos años."

Acerca de TTI

Fundada en 1985 y cotizando en la Bolsa de Hong Kong Limited en 1990, TTI es un líder mundial en tecnología inalámbrica que abarca herramientas eléctricas, equipos eléctricos para exteriores, dispositivos de cuidado de pisos y accesorios para los usuarios industriales, profesionales y de consumo en las industrias del hogar, la construcción, el mantenimiento, la industria y la infraestructura. La compañía tiene una base centrada en cuatro impulsores estratégicos - Marcas Poderosas, Productos Innovadores, Personas Excepcionales y Excelencia Operativa - que reflejan una visión expansiva a largo plazo para avanzar en la tecnología inalámbrica. La estrategia de crecimiento global de la búsqueda incesante de la innovación de productos ha llevado a TTI a la vanguardia de sus industrias. La potente cartera de marcas de TTI incluye herramientas eléctricas MILWAUKEE, AEG y RYOBI, accesorios y herramientas manuales, productos para exteriores RYOBI y HOMELITE, productos de diseño y medición EMPIRE, y cuidado del suelo y electrodomésticos HOOVER, ORECK, VAX y DIRT DEVIL.

TTI es una de las acciones constituyentes del Hang Seng Index, FTSE Developed Index y MSCI ACWI Index. Para obtener más información, visite www.ttigroup.com [http://www.ttigroup.com/].

Todas las marcas comerciales que no sean AEG y RYOBI son propiedad del Grupo. AEG es una marca comercial registrada de AB Electrolux (publ.), y se utiliza bajo licencia. RYOBI es una marca comercial registrada de Ryobi Limited, y se utiliza bajo licencia.

