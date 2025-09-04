Tumi presenta la campaña "Icons Tested", protagonizada por Lando Norris y Nelly Korda

(Información remitida por la empresa firmante)

Tumi presenta la campaña "Icons Tested", protagonizada por los embajadores globales de la marca, Lando Norris y Nelly Korda

Una celebración de la excelencia personal y el diseño en constante evolución, plasmada en dos de las familias de productos más icónicas de TUMI

NUEVA YORK, 4 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- La marca internacional de viajes, estilo de vida y accesorios TUMI ha presentado hoy "Icons Tested", una audaz campaña que explora lo que significa ser un icono. Narrada desde la perspectiva del piloto de Fórmula 1 de McLaren, Lando Norris, y la golfista profesional Nelly Korda, la campaña establece un claro paralelismo entre la disciplina, la precisión y las constantes pruebas que definen su búsqueda de la excelencia; el mismo rigor que TUMI aplica a cada diseño. Así como estos atletas se ven impulsados a rendir al máximo nivel, los productos icónicos de TUMI están diseñados para hacer lo mismo: puestos a prueba al máximo para garantizar un rendimiento sin fallos.

Continuando con el 50º aniversario de la marca, la campaña destaca dos de las siluetas más icónicas de TUMI: la mochila Navigation de Alpha Bravo y la mochila Celina de la colección Voyageur. Diseñadas para el rendimiento y cuidadosamente testadas a través rigurosas pruebas, cada diseño fusiona funcionalidad con sofisticación moderna, dando lugar a piezas creadas para satisfacer las demandas de artistas dinámicos con naturalidad e intención.

Dirigidas por Kiku Ohe e incluyendo impactantes retratos fotografiados por Simon Lipman, las dos historias siguen a Lando y a Nelly a través de momentos de concentración, repetición y preparación, ofreciendo una mirada sin filtros a la disciplina que subyace a sus rutinas diarias. Sus trayectorias se reflejan en el meticuloso proceso de creación de cada producto TUMI, donde el diseño, las pruebas y el refinamiento se rigen por los mismos altos estándares.

"Ser icónico no surge de un solo momento, sino de aparecer una y otra vez, y evolucionar a lo largo del proceso", declaró Víctor Sanz, director creativo global. "En TUMI, eso no es solo un objetivo, es nuestro estándar". Cada pieza TUMI está diseñada para ser probada, fiable y crecer con quienes la usan. No solo se diseña para el rendimiento o la estética, sino para acompañar a nuestros clientes dondequiera que estén y acompañarlos dondequiera que vayan".

En esencia, "Icons Tested" no trata solo de un rendimiento de élite, sino de la búsqueda constante del crecimiento y la disciplina necesaria para evolucionar. Refleja el compromiso de TUMI de superar los límites del diseño mediante el perfeccionamiento continuo y las pruebas en el mundo real, reconociendo que la grandeza se gana, no se da. Más que una celebración del éxito, es un homenaje a la trayectoria y a los productos diseñados para perdurar.

"La constancia lo es todo. El trabajo nunca se detiene, sin importar la especialidad", afirmó Lando Norris. "Lo veo en mi rendimiento en pista y en cómo mis básicos TUMI me acompañan, dondequiera que vaya".

"Ser un icono no se define por la perfección. Se trata de mantener el compromiso y encontrar el significado en los momentos que se construyen con el tiempo", destacó Nelly Korda. "La trayectoria cambia constantemente, lo que me recuerda por qué es tan importante contar con compañeros de confianza en esos momentos".

Desde la repetición hasta el perfeccionamiento, "Icons Tested" rinde homenaje a quienes se presentan, se esfuerzan y superan los límites del rendimiento. TUMI continúa diseñando para las personas con un objetivo, creando productos dinámicos que están a la altura de cada momento y potencian el icono interior.

LO MÁS DESTACADO DE LOS PRODUCTOS

Mochila Celina ( Voyageu r) Ligera y resistente al agua, la mochila Celina combina un diseño sofisticado con características inteligentes que facilitan la transición de la rutina diaria a viajes largos. Precio: 350- 490 euros

Ligera y resistente al agua, la mochila Celina combina un diseño sofisticado con características inteligentes que facilitan la transición de la rutina diaria a viajes largos. Mochila Navigation ( Alpha Bravo ) Reinventada en un nuevo material de lona revestida en azul marino, la mochila Navigation aporta durabilidad moderna a la fiable silueta TUMI. Diseñada para el uso diario y diseñada para moverse con propósito. Precio: 550- 750 euros

Otros iconos que aparecen en la campaña incluyen:

TUMI | McLaren capsule en Super Grey , inspirada en la Supernova Silver de McLaren

capsule en , inspirada en la Supernova Silver de McLaren 19 Degree Lite , la maleta rígida más ligera de TUMI hasta la fecha

, la maleta rígida más ligera de TUMI hasta la fecha La emblemática colección 19 Degree Aluminum

La versátil y empaquetable colección Just In Case™

Explora las colecciones Voyageur y Alpha Bravo ahora en TUMI.com y en las tiendas TUMI de todo el mundo.

Sigue a @TUMITravel para ver contenido exclusivo tras bambalinas de la campaña.

Acerca de TUMI

Desde 1975, TUMI ha creado artículos esenciales de lujo de primera clase para negocios, viajes y alto rendimiento, diseñados para mejorar, simplificar y embellecer todos los aspectos de la vida en movimiento. Combinando una funcionalidad impecable con un espíritu de ingenio, nos comprometemos a empoderar los viajes como un compañero de por vida para quienes se mueven y crean en busca de sus pasiones. Para más información sobre TUMI, visita TUMI.com y síguenos en Instagram, TikTok, Facebook y YouTube.

TUMI y el logotipo de TUMI son marcas registradas de Tumi, Inc. 2025 Tumi, Inc.

