TUMI PRESENTA SU COLECCIÓN OTOÑO/INVIERNO 2026 A TRAVÉS DE UNA CAMPAÑA QUE SIGUE EL CAMINO DE LANDO NORRIS HACIA NUEVAS

(Información remitida por la empresa firmante)

Verde alpino, camuflaje y tonalidades minerales: esta temporada celebra la ascensión, tanto en su forma más depurada como en la más instintiva.

NUEVA YORK, 1 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- TUMI, marca internacional de viajes, lifestyle y accesorios, presenta hoy su campaña y colección de temporada Otoño/Invierno 2026, inspiradas en los paisajes escarpados de las regiones alpinas. La temporada gira en torno a las siluetas icónicas más apreciadas de TUMI, reinterpretadas en tonalidades inspiradas en los elementos naturales. La campaña sigue a dos viajeros: el embajador global de larga trayectoria de TUMI y piloto de Fórmula 1 de McLaren Mastercard, Lando Norris, acompañado por un compañero de viaje. Juntos encarnan la convicción fundamental de TUMI: la búsqueda nunca termina y siempre existe una nueva cima por alcanzar.

Dirigida por Valentin Florian y fotografiada por Theo Gosselin, la campaña Otoño/Invierno 2026 cobra vida en las majestuosas Highlands escocesas. Aquí, la fuerza de los paisajes se encuentra con una elegancia discreta, reflejando la estética mineral y refinada de la temporada.

"Siempre hay otra cima que alcanzar, otro objetivo que perseguir", afirma Lando Norris. "Esta ambición es un valor que compartimos TUMI y yo, y la siento en cada una de las bolsas TUMI que llevo."

La última generación de la colección Alpha, lanzada la pasada primavera, se renueva con nuevas interpretaciones de sus siluetas emblemáticas en una paleta inspirada en la naturaleza. La temporada destaca colecciones icónicas vestidas con colores profundos como Deep Pine, presentes en 19 Degree, 19 Degree Front Access, Harrison y Alpha. Los tonos Alpine Green y Rosewood enriquecen las colecciones Voyageur Nylon y Voyageur Leather, mientras que un dinámico estampado de camuflaje completa la oferta ampliada de la colección Alpha. Las colecciones Alpha Bravo, Olas y Adatto, así como las líneas de accesorios Belden y Nassau, también se presentan en tonalidades naturales y sofisticadas.

El minimalismo característico de Harrison gana riqueza visual gracias a la incorporación de detalles de cuero trenzado en determinadas siluetas y de un cuero grabado en un profundo tono coñac, reinventando el minimalismo para el viajero moderno. Esta temporada, la colección se enriquece con nuevas historias de color y materiales, desde la calidez de Cognac Bombe hasta la sofisticada textura de Taupe/Black Woven, incorporando además nuevos formatos más compactos que integran Harrison en la vida cotidiana.

Como parte del desarrollo continuo de su oferta femenina, TUMI también amplía sus colecciones con Voyageur Leather, el nuevo Adatto Tote Made in Italy y nuevas siluetas dentro de las líneas Olas y Agent. Cada creación acompaña a las mujeres en sus ambiciones y desplazamientos con elegancia, funcionalidad y libertad.

"Esta temporada se inspira en la serena confianza y la elegancia natural de los Alpes. En lugar de buscar el exceso, hemos querido explorar la idea de la elevación a través de un diseño reflexivo. La colección expresa una visión del lujo basada en la precisión, la intención y el dominio del detalle. Cada producto está diseñado para ofrecer un nivel excepcional de rendimiento sin comprometer nunca su estética. El verdadero lujo no consiste en ser más visible o más llamativo, sino en ser mejor. Ese es el sentimiento que hemos querido expresar a través de esta colección de otoño." — VICTOR SANZ, Director Creativo de TUMI

Más que una campaña de temporada, Otoño/Invierno 2026 representa un momento clave para la marca a escala mundial. En sus principales mercados, TUMI dará vida a su universo alpino mediante experiencias inmersivas, activaciones y contenidos que amplían las fronteras entre aspiración y funcionalidad. En TUMI, el rendimiento y el lujo nunca han sido opuestos. Son la norma. Esta temporada, esa exigencia alcanza nuevas cumbres.

DESTACADOS DE PRODUCTO

Colección 19 DegreeInspirada en los paisajes alpinos, esta colección de policarbonato ofrece una sensación de evasión y libertad para el viajero moderno. Su diseño escultórico combina una ligereza excepcional con una gran resistencia, fiel al ADN de rendimiento y movilidad de TUMI.

Disponible en: Expandable Carry-On, Large Carry-On, Large Expandable Checked, Front Access Expandable Carry-On, Large Front Access Expandable Carry-On, Medium Front Access Expandable Checked y Large Front Access Expandable Checked.

Colores: Pine y Salt.

Voyageur Q ToteUn bolso tote versátil diseñado para acompañar tanto los desplazamientos profesionales como las escapadas de fin de semana. Reinterpretado en un cuero suave combinado con acabados refinados, reúne elegancia contemporánea, funcionalidad y organización intuitiva, tanto para el trabajo como para el viaje.

Colores: Black/Gunmetal, Black/Gold, Rosewood, Sienna.

Colección TUMI AlphaLa nueva generación Alpha, lanzada la pasada primavera, se enriquece con una paleta Otoño/Invierno compuesta por Deep Pine, Forest Camo y Grey Reflective, aplicada a siluetas emblemáticas como el Dual Access Carry-On, el Double Expansion Duffel y el TUMI Brief Pack™.

Colección TUMI HarrisonLa colección Harrison continúa evolucionando con nuevos materiales, colores y siluetas para el viajero contemporáneo. El cuero grabado Cognac Bombe se incorpora permanentemente a la línea, mientras que los detalles trenzados Taupe/Black Woven aportan una inspiración europea a sus líneas arquitectónicas minimalistas. Dos nuevas siluetas —Macri Small Crossbody y Thatcher Sling Backpack— amplían las formas de llevar Harrison en el día a día.

Acerca de TUMIDesde 1975, TUMI diseña esenciales de viaje, negocios y alto rendimiento reconocidos en todo el mundo. Concebidos para simplificar, enriquecer y acompañar cada desplazamiento, los productos TUMI combinan innovación, funcionalidad impecable y un saber hacer excepcional. La marca se compromete a acompañar a quienes crean, emprenden y avanzan con ambición a lo largo de su trayectoria.

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TUMI y el logotipo TUMI son marcas registradas de Tumi, Inc. 2026 Tumi, Inc.

Contactos de prensa TUMITUMI PR | pr@tumi.com Karla Otto para TUMI | tumi@karlaotto.com

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