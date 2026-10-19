TUMI PRESENTA «GIFTS FOR THE JOURNEY» PARA ESTAS FIESTAS

(Información remitida por la empresa firmante)

- Una selección que celebra el arte de regalar a través de una artesanía excepcional y un diseño cuidado hasta el más mínimo detalle

NUEVA YORK, 19 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Con motivo de las ﬁestas, TUMI, marca internacional de viajes, lifestyle y accesorios, presenta su campaña para esta temporada, Gifts for the Journey, una celebración del arte de regalar y del diseño excepcional. Inspirada en el universo alpino de la colección Fall/Winter 2026 de TUMI, la campaña nos transporta hasta cumbres nevadas, donde se descubren algunas de las piezas más emblemáticas de la marca junto con una selección de regalos inspirados en el espíritu après-ski.

Porque los viajes durante las ﬁestas son, ante todo, una historia de encuentros y momentos compartidos, mucho más que de destinos, Gifts for the Journey celebra los vínculos que nos unen, la artesanía y la atención al detalle que caracterizan a TUMI.

Continuando con la celebración de un diseño creado para perdurar, las siluetas icónicas del universo 19 Degree se incorporan a la selección de estas ﬁestas a través de una propuesta tan dinámica como soﬁsticada. Las colecciones premium 19 Degree Aluminum, 19 Degree Front Access, 19 Degree Lite y la icónica 19 Degree reinterpretan, cada una a su manera, los códigos estéticos distintivos de la línea, desde la Expandable Carry-On hasta la Front Access Expandable Carry-On y la Aluminum Carry-On.

Todas las maletas de cabina del universo 19 Degree incorporan cerraduras TSA integradas y cuatro ruedas dobles exteriores que garantizan un desplazamiento ﬂuido. Los modelos Front Access y 19 Degree clásico cuentan además con una expansión mediante cremallera que permite aumentar su capacidad en aproximadamente 5 cm.

Para élLas colecciones TUMI Harrison y Alpha Bravo combinan una artesanía exigente con un rendimiento excepcional para el día a día. Las líneas depuradas y los reﬁnados detalles en piel de TUMI Harrison la convierten en una opción de regalo especialmente elegante, mientras que la construcción técnica y las siluetas versátiles de Alpha Bravo acompañan cada desplazamiento, desde la oﬁcina hasta las escapadas de ﬁn de semana. TUMI Alpha completa esta selección masculina con sus modelos icónicos, concebidos para el viajero contemporáneo.

Para ellaVoyageur y Adatto, la incorporación más reciente a la colección femenina de TUMI con su tote Made in Italy, combinan elegancia y soﬁsticación para el día a día. Olas amplía la selección con el Small Bucket Bag, ideal para las escapadas de ﬁn de semana, mientras que el estuche para joyas y el estuche para gafas Belden combinan elegancia y organización para acompañar cada viaje, ya sea cerca o lejos.

Una paleta inspirada en las cumbres alpinas Como un paisaje recién cubierto de nieve, Salt es el nuevo color que llega al universo 19 Degree. Glacier White aporta un toque luminoso a los modelos Alpha Bravo de la temporada. Voyageur se presenta en el tono Mink, mientras que Adatto adopta Wood, un marrón chocolate profundo y cálido.El bolso de hombro en piel sintética de la colección Journey aporta, por su parte, un toque táctil y lúdico a la colección. En sintonía con la inspiración alpina de Fall/Winter 2026, Deep Pine, Black Graphite, Black Textured, Taupe y Rosewood completan la paleta junto a los colores emblemáticos Black, Silver y Navy.

Snow Monster, un toque de fantasíaEsta temporada, Snow Monster se presenta como el regalo más inesperado. Este charm aporta un toque cálido, lúdico y lleno de personalidad a cada pieza TUMI. Diseñado para personalizar los modelos de la marca con una nota de fantasía, Snow Monster captura el espíritu de los Alpes y el encanto de lo inesperado, convirtiéndose en un detalle ﬁnal tan singular como memorable.

Las ﬁestas son una oportunidad para regalar a las personas que queremos algo que perdure en el tiempo, explica Victor Sanz, Director Creativo de TUMI. Me encanta ver cómo nuestros seres queridos siguen utilizando una pieza años después de haberla recibido. Esta temporada queríamos transmitir a la colección esa misma sensación de longevidad y aventura, inspirándonos en la sencillez, la fuerza y la belleza de los Alpes. Se trata realmente de crear algo que resulte especial hoy, pero que pueda formar parte del viaje de alguien durante muchos años.Con el renovado programa TUMI Accent, la personalización aporta un toque único a prácticamente cada regalo TUMI, reﬂejando la convicción de la Maison de que el lujo reside en los detalles. Más de 20 parches de colores personalizables y etiquetas de equipaje permiten jugar con los tonos, las combinaciones y las iniciales para crear un regalo verdaderamente personal. De este modo, transforman un diseño funcional en una pieza única, concebida para reﬂejar la personalidad de quien la recibe y acompañarle en su propio viaje.La selección completa Gifts for the Journey está disponible en las tiendas TUMI y en TUMI.com Sigue también @TUMITravel para descubrir nuestras ideas de regalo durante estas ﬁestas y mucho después de ella.

SOBRE TUMI

Desde 1975, TUMI crea esenciales de viaje, negocios y alto rendimiento reconocidos en todo el mundo. Diseñados para simpliﬁcar, enriquecer y acompañar cada desplazamiento, los productos TUMI combinan innovación, funcionalidad impecable y una artesanía excepcional. La marca se compromete a acompañar a quienes crean, emprenden y avanzan con ambición a lo largo de todo su recorrido.

Para más información, visita TUMI.com y sigue a la marca en Instagram, TikTok, Facebook y YouTube.TUMI y el logotipo TUMI son marcas registradas de Tumi, Inc. 2026 Tumi, Inc.CONTACTOS DE PRENSA TUMI

TUMI | pr@tumi.com

Karla Otto para TUMI | tumi@karlaotto.com

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