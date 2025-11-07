El turismo saudí cautiva al público y fortalece sus alianzas globales en la WTM 2025 (2)

La Autoridad de Turismo de Arabia Saudita firmó nueve memorandos de entendimiento y acuerdos, facilitó veintisiete entre socios saudíes y el sector turístico mundial, y celebró más de 500 reuniones estratégicas con profesionales del sector turístico en la WTM 2025.

Tras alcanzar casi 116 millones de visitantes en 2024 y hasta 60 millones en el primer semestre de 2025, Arabia Saudita presentó su impresionante calendario de eventos y entretenimiento, así como sus destinos emblemáticos, consolidando su posición como el destino turístico de mayor crecimiento del mundo.

El pabellón inmersivo Saudi Land captó la atención mundial, destacando importantes alianzas, experiencias culturales y eventos de talla mundial, como la Fórmula 1, MDLBEAST Soundstorm, las Supercopas de Italia y España, y el WWE Royal Rumble.

LONDRES, 7 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- La Autoridad de Turismo de Arabia Saudita (STA) y sus socios concluyeron una impactante presentación en la World Travel Market (WTM) 2025, cautivando al sector turístico mundial con el increíble calendario de eventos y entretenimiento de clase mundial de Arabia Saudita y sus destinos emblemáticos: desde las antiguas maravillas de AlUla y el prístino Mar Rojo saudí, hasta la energía cultural de Jeddah y el espíritu dinámico de Riad.

La presencia de Arabia Saudita en la WTM demostró su compromiso con la creación de alianzas globales significativas, la generación de nuevas oportunidades de inversión y la oferta de experiencias turísticas de primer nivel, impulsando así la siguiente etapa del crecimiento turístico. Durante tres días, 71 socios saudíes conectaron con el sector internacional de viajes y turismo en el pabellón inmersivo "Saudi Land", presentando una amplia selección de productos reservables, nuevos paquetes de viaje y experiencias emblemáticas como las inauguraciones de lujo en la Isla Shura y el lanzamiento de Six Flags Qiddiya City.

Uno de los momentos más destacados de la WTM 2025 fue la primera edición de los Premios DMO en Saudi Land, diseñados para reconocer a las organizaciones de gestión de destinos por su excelencia y autenticidad demostradas durante el evento. Diriyah recibió el premio a la "Mejor Autenticidad" por su excepcional integración de elementos saudíes auténticos. Qiddiya fue galardonada con el premio a la "Mejor Excelencia Operativa" en reconocimiento a su excepcional servicio, profundo conocimiento del producto y eficaz uso de herramientas digitales. Finalmente, Al Madinah obtuvo el premio al "Mejor del Evento" por su desempeño general excepcional, que combina autenticidad, excelencia operativa e impacto comercial cuantificable.

Abdullah Alhagbani, director de Alianzas y Asuntos Regulatorios de STA, declaró: "Llegamos a la WTM 2025 impulsados por el éxito de haber recibido a casi 116 millones de visitantes el año pasado y hasta 60 millones en el primer semestre de este año, lo que consolida la posición de Arabia Saudita como el destino turístico de mayor crecimiento en el mundo. Los logros que celebramos aquí pertenecen a nuestros socios y al sector turístico en general, quienes son la clave del éxito de Arabia Saudita".

"La energía que se respira en Saudi Land con nuestros 71 socios ha sido extraordinaria. La firma de nueve nuevos acuerdos demuestra la magnitud de las oportunidades y la colaboración que ofrecemos. Con nuestro Unreal Calendar, destinos emblemáticos y una audaz inversión en turismo, estamos abriendo nuevas oportunidades para nuestros socios y brindando experiencias excepcionales a los viajeros. Los Premios DMO pusieron de manifiesto el talento y la innovación excepcionales que impulsan el turismo saudí. Al reconocer los logros excepcionales y los enfoques pioneros en todo el ecosistema, los premios rindieron homenaje a quienes están forjando el futuro del turismo en Arabia Saudita".

"Tras el éxito de WTM, esperamos dar la bienvenida al sector turístico mundial a TOURISE, una nueva plataforma global que tendrá lugar en Riad la próxima semana. Su objetivo es abordar los principales desafíos, impulsar la inversión y definir una hoja de ruta sostenible e inclusiva para el futuro del turismo. De cara al futuro, invitamos a la industria turística mundial a unirse a nosotros en este camino y descubrir las inmensas oportunidades que Arabia Saudí tiene para ofrecer".

STA firmó nueve memorandos de entendimiento y acuerdos

STA aprovechó el creciente interés de la industria turística mundial, firmando nueve nuevos memorandos de entendimiento y acuerdos estratégicos con líderes del sector y marcas globales, y celebró más de 500 reuniones con actores clave de la industria. Además, se facilitaron veintisiete memorandos de entendimiento y acuerdos entre socios saudíes y organizaciones internacionales para acelerar el crecimiento, impulsar el conocimiento global y mejorar la conectividad internacional.

Saudi Land recibió a más de 14.700 visitantes

Los visitantes pudieron disfrutar de la variada oferta turística de Arabia Saudita durante todo el año, con especial énfasis en su impresionante calendario de eventos y entretenimiento de talla mundial, que incluye la Fórmula 1, MDLBEAST Soundstorm, las Supercopas de Italia y España, y WWE Royal Rumble. En Saudi Land, los visitantes disfrutaron de exhibiciones interactivas que ofrecían una vista previa detallada de los paquetes turísticos personalizados de Arabia Saudita. El pabellón también presentó una campaña inspirada en Cristiano Ronaldo, que resaltaba el papel del deporte en el turismo y la proyección internacional.

La cultura saudí cobró vida en el Rincón del Patrimonio Cultural, con artesanías tradicionales y espectáculos culturales en vivo. Los visitantes disfrutaron de una fusión única de elementos modernos y tradicionales, incluyendo una vibrante sesión en vivo del DJ Leen de MDLBEAST, acompañada de gastronomía auténtica y bebidas refrescantes. Saudi Land también funcionó como Zona de Conexión para Socios, fomentando la interacción directa y la negociación de acuerdos, y permitiendo a los socios explorar nuevos paquetes reservables e itinerarios personalizados.

WTM 2025 reafirmó el papel de Arabia Saudí como actor principal en el turismo mundial, impulsando nuevas alianzas, colaboraciones significativas y la continua evolución de su sector turístico. Asimismo, sentó las bases para TOURISE, una innovadora plataforma global que se celebrará en Riad del 11 al 13 de noviembre y que reunirá a más de 1.000 líderes y visionarios mundiales de los ámbitos gubernamental, empresarial, de inversión, turístico y tecnológico. Juntos, estos líderes abordarán desafíos clave, impulsarán la inversión, desarrollarán iniciativas de alto impacto y acuerdos transformadores que construirán un sector turístico sostenible, equitativo y con visión de futuro.

Acerca de la Autoridad de Turismo de Arabia Saudita (STA), creada en junio de 2020, se encarga de la promoción de los destinos turísticos saudíes a nivel mundial y del desarrollo de su oferta turística mediante programas, paquetes y apoyo empresarial. Su mandato incluye el desarrollo de los atractivos y destinos únicos del país, la organización y participación en eventos del sector y la promoción de la marca turística saudí tanto a nivel local como internacional. La STA cuenta con 16 oficinas de representación en todo el mundo, que prestan servicio a 38 países. Para obtener más información, visite www.VisitSaudi.com .

